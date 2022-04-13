Последний россиянин в Монако в шаге от провала: Рублев проигрывает Де Минуару. LIVE

В матче 1/16 финала турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло восьмая ракетка мира Андрей Рублев, который остался единственным представителем России после вылета Карена Хачанова, играет с австралийцем Алексом Де Минуаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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19:57
С большим трудом Андрей выигрывает свой первый гейм в этой игре!
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19:56
30:30, невероятно тяжело двигается Рублев, как будто бы не хватает ему резкости и хлесткости.
19:56
15:15, на подаче россиянин.
19:55
Это сенсация!
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19:54
40:0! Андрей бьет за лицевую!
19:54
30:0, Рублев не может перебросить сетку!
19:53
15:0, Де Минуар на подаче.
19:51
Что творит Де Минуар?! 3:0 за 11 минут игры!
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100%
19:50
30:40, еще один брейк-пойнт у австралийца!
19:49
30:30, не хочет упускать своего оппонента Де Минуар.
19:48
30:0 — вкатывается потихоньку Рублев в игру, на своей подаче играя уверенно.
19:47
2:0, Де Минуар забирает свою подачу.
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100%
19:45
40:40 — поочередно ошибаются теннисисты, попадая то в аут, то в сетку.
19:44
30:30, очень упорная борьба на старте поединка.
19:43
15:15, подает австралиец.
19:42
Вот это начало! Рублев проигрывает свою подачу!
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19:41
30:40, в шаге от брейка находится Де Минуар!
19:41
30:30, в сетку попадает бэкхендом Андрей.
19:40
15:15, обменялись спортсмены точными ударами.
19:40
Игра началась! Первым подает Рублев.
19:35
Победитель сегодняшнего матча сыграет в 1/8 финала с Янником Синнером.
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19:30
Андрей выходит на корт!
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19:20
Для Рублева этот матч станет первым на грунте в этом году. На турнире в Монте-Карло в прошлом году россиянин дошел до финала, где уступил Стефаносу Циципасу — 3:6, 3:6.
19:10
Игра начнется не ранее 19:40 по московскому времени.
18:50
Добрый вечер, читатели «Газеты.Ru»! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Алексом Де Минуаром.
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