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Спорт

Последний россиянин в Монако в шаге от провала: Рублев проигрывает Де Минуару. LIVE

АТР-1000. Монте-Карло. 1/16 финала. Рублев — Де Минуар. ОНЛАЙН

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Теннисист Андрей Рублев

Теннисист Андрей Рублев

Reuters
В матче 1/16 финала турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло восьмая ракетка мира Андрей Рублев, который остался единственным представителем России после вылета Карена Хачанова, играет с австралийцем Алексом Де Минуаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:57

С большим трудом Андрей выигрывает свой первый гейм в этой игре!

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19:56

30:30, невероятно тяжело двигается Рублев, как будто бы не хватает ему резкости и хлесткости.

19:56

15:15, на подаче россиянин.

19:55

Это сенсация!

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19:54

40:0! Андрей бьет за лицевую!

19:54

30:0, Рублев не может перебросить сетку!

19:53

15:0, Де Минуар на подаче.

19:51

Что творит Де Минуар?! 3:0 за 11 минут игры!

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19:50

30:40, еще один брейк-пойнт у австралийца!

19:49

30:30, не хочет упускать своего оппонента Де Минуар.

19:48

30:0 — вкатывается потихоньку Рублев в игру, на своей подаче играя уверенно.

19:47

2:0, Де Минуар забирает свою подачу.

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19:45

40:40 — поочередно ошибаются теннисисты, попадая то в аут, то в сетку.

19:44

30:30, очень упорная борьба на старте поединка.

19:43

15:15, подает австралиец.

19:42

Вот это начало! Рублев проигрывает свою подачу!

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19:41

30:40, в шаге от брейка находится Де Минуар!

19:41

30:30, в сетку попадает бэкхендом Андрей.

19:40

15:15, обменялись спортсмены точными ударами.

19:40

Игра началась! Первым подает Рублев.

19:35

Победитель сегодняшнего матча сыграет в 1/8 финала с Янником Синнером.

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19:30

Андрей выходит на корт!

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19:20

Для Рублева этот матч станет первым на грунте в этом году. На турнире в Монте-Карло в прошлом году россиянин дошел до финала, где уступил Стефаносу Циципасу — 3:6, 3:6.

19:10

Игра начнется не ранее 19:40 по московскому времени.

18:50

Добрый вечер, читатели «Газеты.Ru»! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала турнира серии АТР 1000 в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Алексом Де Минуаром.

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