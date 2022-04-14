Последний россиянин в Монако: Рублев бьется с Синнером за выход в 1/4 финала. LIVE

Рублев подал, Синнер отлично принял и попытался попасть по боковой линии, но мяч на какие-то сантиметры ушел в аут. 15:0.
Синнер совсем слабо подал, Рублев начал мощно отвечать и загонял соперника по корту, вынудив пробить в сетку. В самом начале россиянин сделал брейк — счет в первом сете стал 1-0 в его пользу.
Рублев легко принял подачу и попал в самый уголок корта. Синнер с трудом отразил, и россиянин издевательски отправил мяч в недосягаемый угол. Итальянец даже не побежал — 40:40. Трибуны встретили такие уверенные действия Рублева аплодисментами.
Рублев снова спокойно принял и мощно зарядил в ответ, так что Синнер едва успел ответить и отправил мяч за пределы корта. Зрители не аплодируют, стоит тишина. 40:30.
Рублев легко принял и попытался мощно попасть по боковой линии, но отправил мяч далеко в аут. 40:15.
Синнер хорошо подал, так что Рублев с трудом отразил. Мяч мягко вернулся на половину корта итальянца, и тот без труда отправил его в противоположный угол от россиянина. 15:15.
Матч начался! Синнер на подаче. Рублев легко принял и начал мощно отвечать. В конце концов итальянец отразил в сетку. 0:15.
Соперники встречались дважды. В одном матче победа досталась Рублеву, поскольку Синнер быстро снялся из-за травмы ноги. В другом итальянец победил россиянина в четвертьфинале турнира в Барселоне — 6:2, 7:6 (8:6).
Теннисисты выходят на корт. Рублев пропустил в коридоре Синнера — диктор объявлял того первым. Зрители приветственно кричали «Янник!».
Когда вышел Андрей, часть трибун оглушительно аплодировала, а другая — неприветливо гудела и свистела.