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Спорт

Спасти юбилейный сезон: «Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России

Определялись полуфинальные пары Кубка России сезона-2021/22

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Болельщики на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Терек» (Грозный)

Болельщики на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Терек» (Грозный)

Нина Зотина/РИА «Новости»
21 апреля прошла жеребьевка полуфинальных матчей Бетсити Кубка России. Столичное «Динамо» сразится дома за путевку в финал с владикавказской «Аланией», а красноярский «Енисей» отправится в Москву, чтобы сыграть против «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:40

Точные даты проведения полуфиналов, как и место проведения финальной игры будут определены позднее!

21:35

Вторая пара: «Спартак» — «Енисей»! Хозяевами этой игры станут красно-белые!

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21:30

Первая пара: «Динамо» — «Алания»!

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21:25

Пока можно сказать точно одно: «Алания» точно проведет полуфинальный матч в гостях, так как обе игры на стадии плей-офф подопечные Спартака Гогниева провели на домашнем поле.

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21:20

Итак, церемония начинается!

21:15

На счету четырех полуфиналистов нынешнего сезона Кубка России четыре победы — «Спартак» завоевывал трофей в 1994-м, 1998-м и 2003-м, а «Динамо» становилось обладателем кубка в 1995-м.

21:05

Проводить жеребьевку будут два Дмитрия — Сычев и Аленичев!

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21:00

Матчи стадии 1/2 финала пройдут 11 и 12 мая.

20:50

Действующими обладателями национального кубка являются игроки столичного «Локомотива». В финале 2021 года подопечные Марко Николича со счетом 3:1 обыграли самарские «Крылья Советов».

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Игроки «Локомотива» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона 2020/2021 после окончания финального матча между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 12 мая 2021 года

Игроки «Локомотива» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона 2020/2021 после окончания финального матча между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 12 мая 2021 года

Владимир Песня/РИА «Новости»
20:45

Напомним, что в полуфинал вчера вышли футболисты московского «Спартака», «Алании» и «Енисея», а 19 апреля первую путевку в 1/2 финала добыли столичные динамовцы.

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20:40

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на текстовой трансляции жеребьевки полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу!

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