21 апреля 2022, 20:35 Спорт Спасти юбилейный сезон: «Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России Определялись полуфинальные пары Кубка России сезона-2021/22 Максим Гужевский Слушать Остановить

close 100% Болельщики на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Терек» (Грозный) Нина Зотина/РИА «Новости»

21 апреля прошла жеребьевка полуфинальных матчей Бетсити Кубка России. Столичное «Динамо» сразится дома за путевку в финал с владикавказской «Аланией», а красноярский «Енисей» отправится в Москву, чтобы сыграть против «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.