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Спорт

Бой за рекордный гонорар: Фьюри защищает пояс в поединке с Уайтом. LIVE

Бокс. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. ОНЛАЙН

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Британский боксер Тайсон Фьюри защищает пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против соотечественника Диллиана Уайта. За бой Фьюри должен получить порядка 33 млн долларов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:25

С каждым раундом Тайсон все набирает и набирает уверенности, теперь уже именно он занимает центр ринга и идет в атаку. Активно ищет шанс левой рукой Фьюри, в то время как Диллан на протяжении всего раунда искал клинч и старался не подпускать к себе своего соотечественника.

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00:21

Второй раунд окончен! Снова старт трехминутки Фьюри провел у канатов, отбиваясь от атак Уайта. Пару очень неплохих замахов исполнил Диллан, но размаха рук ему не хватило, чтобы дотянуться до головы соперника. Фьюри пока выглядит несколько растерянным, как будто бы он мыслями еще в раздевалке, а не на ринге. По физике пока более предпочтительно смотрится Уайт, который активно прессингует и старается утомить своего противника.

00:18

Неожиданно начался первый раунд — центр ринга занял Уайт, который довольно смело шел вперед с вытянутой рукой на своего оппонента. Ближе к концу раунда Фьюри освоился, но ни одной по-настоящему опасной атаки не провел. Захватывающая битва нас ждет.

00:15

Поехали! Первый раунд!

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00:14

Все готово к началу боя!

00:12

Профайлы спортсменов на ваших экранах:

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00:10

Исполняет государственный гимн Великобритании сегодня Лора Уайт!

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00:05

Посмотрите на этого красавчика! Сегодня он будет делать больно своему сопернику! Ну или наоборот.

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23:55

Ну что ж, поехали! Диллан Уайт начинает свое движение к рингу под зажигательный Back in Black от AC/DC!

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23:50

В со-главном поединке сегодняшнего вечера Экоу Эссуман судейским решением победил Даррена Тетли и стал чемпионом Британии и Британского Содружества в полусреднем весе!

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23:40

Отметим, что в предварительном карде Томми Фьюри, младший брат Тайсона Фьюри, смог благодаря судейскому решению одержать победу на Даниэлем Бочански из Польши, сохранив «ноль» в графе «поражения».

23:30

Оба атлета уже находятся в зоне разминки и настраиваются перед скорым выходом на ринг.

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23:15

94 тысячи зрителей уже собрались на «Уэмбли» в ожидании одного из главных боксерских поединков этого года! Для Фьюри предстоящая заруба с Уайтом станет последней в карьере. Посмотрим, сможет ли 33-летний британец порадовать собравшуюся в Лондоне публику своей победой.

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Тайсон Фьюри признался в употреблении кокаина

Тайсон Фьюри признался в употреблении кокаина

Reuters
23:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции вечера бокса в Лондоне, главным событием которого станет поединок британцев Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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