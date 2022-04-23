Бой за рекордный гонорар: Фьюри защищает пояс в поединке с Уайтом. LIVE

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Второй раунд окончен! Снова старт трехминутки Фьюри провел у канатов, отбиваясь от атак Уайта. Пару очень неплохих замахов исполнил Диллан, но размаха рук ему не хватило, чтобы дотянуться до головы соперника. Фьюри пока выглядит несколько растерянным, как будто бы он мыслями еще в раздевалке, а не на ринге. По физике пока более предпочтительно смотрится Уайт, который активно прессингует и старается утомить своего противника.