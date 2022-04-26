«Не занимай чужое место!» Загитову грозят отчислить из университета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в декабре 2019 года и с тех пор в соревнованиях не участвовала, выступая в шоу и работая телеведущей. Однако с таким графиком сложно совмещать учебу в РАНХиГС, и спустя полтора года после поступления фигуристки появилась информация, что ее могут отчислить из-за пропуска занятий и незачета по физкультуре и другим предметам.

В августе 2020 года Алина Загитова, которая в своей спортивной карьере выиграла все возможные титулы и взяла паузу, стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика».

Спустя полтора года обучения фигуристка получила замечание по итогам заседания дисциплинарной комиссии: она оказалась среди тех студентов, которые не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам. По информации «Чемпионата», одним из проблемных предметов для Загитовой неожиданно стала физкультура. «Все ужасно»: ISU выгнал российских фигуристов и выделил миллионы на поддержку украинцев Из-за событий на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) создал новое правило для своего... 25 апреля 17:05

«Во вторник, 26 апреля, ждем вас с письменными объяснениями, — говорится в сообщении куратора курса, скриншот которого опубликовал «Чемпионат». — Напоминаю, что вы зачислены на ОЧНУЮ форму обучения. Она не предполагает, что в качестве уважительной причины вы можете указывать работу. Также отсутствие на занятиях по уважительной причине не отменяет выполнение учебного плана».

Также куратор подчеркнула, что студентам необходимо закрыть лист отработок до конца недели, иначе они будут отчислены.

Позднее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что руководство РАНХиГС не знает о возможном отчислении Загитовой и не понимает, как информация о неуспеваемости студентов оказалась в распоряжении СМИ. Однако официального опровержения от пресс-службы вуза до сих пор не появилось.

Для поступления в РАНХиГС Загитова сдавала ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. За первый предмет она получила 51 балл, а за второй — 44. Такое количество баллов является минимальным результатом, который необходим для поступления в этот вуз. Загитова получила место на платном отделении, а ее результаты были опубликованы на официальном сайте учебного заведения. В списке зачисленных по контракту фигуристка была 113-й из 115 человек.

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в 2020 году заявлял, что у Загитовой не должно возникнуть проблем с обучением в РАНХиГС.

«Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.

У нее там железный блат будет. Этот институт — наши друзья. Мы много лет сотрудничаем.

Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он для нас как родной», — цитировал Лайшева сайт ТНВ.

Теперь глава «Самбо-70» призвал руководство РАНХиГС снисходительно отнестись к возможным пропускам и незачетам олимпийской чемпионки.

«Загитова — великая спортсменка. Она принесла столько блага для жителей нашей страны и болельщиков.

Каждый университет гордится, что в его рядах есть олимпийская чемпионка, — такая практика во всем мире. Наверное, она стоит того, чтобы руководство вуза подумало, чтобы помочь ей.

Все же она продолжает выступать, продолжает радовать зрителей: и в показательных выступлениях, и в общественной деятельности. Алина — чистый патриот! Закончила школу «Самбо-70», причем довольно успешно. Педагогам нужно чуть-чуть помочь ей выправиться. То, что она способный человек в учебе, — я вам гарантирую! Мы за нее!» — цитирует Лайшева «Чемпионат». «Не понимаю пока смысла»: российских фигуристов позвали в Армению В открытом чемпионате Армении по фигурному катанию смогут принять участие спортсмены, представляющие... 23 апреля 20:18

А вот трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в резкой форме прокомментировала учебу Загитовой в РАНХиГС.

«Любой человек, который поступает в университет, наверное, идет туда, чтобы учиться.

Какая она спортсменка, какой национальности, сколько ей лет и как выглядит — второстепенные вопросы. Тогда не занимай чужое место!

Татьяна Тарасова училась 18 лет — это никак не испортило ни ее саму, ни фигурное катание», — заявила Роднина.

Чемпион Европы и России в танцах на льду Сергей Новицкий отметил, что если человек популярен и востребован, как Загитова, то на учебу остается мало времени.

«Но впоследствии ты можешь пожалеть о тех пробелах, которые остаются в знаниях. Вполне возможно, что они будут остро ощущаться в будущем. Чисто по-человечески, наверное, преподаватели должны идти навстречу Алине, а с педагогической точки зрения — скорее нет. К примеру, они обучают будущего педагога. И если он не получит каких-то знаний, то станет не очень хорошим специалистом и это негативно отразится на подрастающем поколении», — приводит слова Новицкого RT. «Меня гнобили-чморили»: Косторная об уходе от Тутберидзе, Плющенко и работе с мужчинами Российская фигуристка Алена Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком»... 20 апреля 15:07

После объявления о приостановке карьеры Загитова действительно сосредоточилась на участиях в различных шоу, а также попробовала себя в роли ведущей на проекте «Ледниковый период», где вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным проработала два сезона.

Фигуристка также побывала на Олимпийских играх в Пекине, которые состоялись в феврале 2022 года, однако не в качестве спортсменки, а практически по своему университетскому профилю: она вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастке Маргаритой Мамун попробовала себя в роли корреспондента. Также вместе со сборной России в Пекине в качестве комментаторов были Ягудин и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Сейчас Загитова занята в проекте «Чемпионы на льду», который организовала ее тренер Этери Тутберидзе, и участвует в туре по городам России.