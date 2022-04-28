«Спортсмены не должны страдать»: УЕФА может допустить российские команды до еврокубков

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью заявил, что организация может пересмотреть свое решение о бане российских и белорусских клубов, принятое в начале марта. Чиновник считает, что спортсмены не должны нести коллективную ответственность. Он не исключил снятие ограничений перед стартом сезона-2022/23.

Президент УЕФА Александр Чеферин в беседе с журналистом словенского издания «Вечер» анонсировал решение по поводу участия российских и белорусских клубов в еврокубках в сезоне-2022/23.

Глава европейского футбола заявил, что выступает против коллективной ответственности, и что санкции из-за военной спецоперации РФ на Украине не должны касаться российских и белорусских спортсменов.

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.

Спортсмены не должны страдать», — заявил Чеферин.

При этом функционер отметил, что УЕФА был вынужден пойти на трудный шаг об исключении российских команд в нынешнем сезоне, добавив, что решение будет пересмотрено в начале нового сезона. На Овечкина упал стенд, он посмеялся. Как в США отпраздновали историческое достижение россиянина «Вашингтон Кэпиталз» устроил церемонию чествования Александра Овечкина по случаю выхода... 28 апреля 14:20

Напомним, что по ходу текущего розыгрыша Лиги Европы организацией был отстранен от участия в 1/8 финала московский «Спартак», который сумел впервые за 26 лет одержать победу на групповом этапе, показав таким образом свой лучший результат в еврокубках после достижения четвертьфинальной стадии в сезоне-2010/11, когда красно-белые под руководством Валерия Карпина с общим счетом 3:10 уступили будущему победителю турнира «Порту».

Что будет, если УЕФА примет решение в пользу российских клубов?

Решение о будущем российских клубов будет объявлено на майском заседании УЕФА в Ньоне. Если российские команды будут допущены до участия в еврокубках, то путевки будут распределены согласно месту России в таблице коэффициентов УЕФА перед стартом сезона-2021/22.

Это означает, что Российский футбольный союз (РФС) сможет делегировать от страны пять команд. Чемпион России отправится напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, обладатель серебряных медалей начнет путь в главный европейский клубный турнир с третьего квалификационного раунда.

Бронзовый медалист Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона стартует в предстоящем еврокубковом сезоне с третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, четвертая команда страны будет играть со второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Суперлига чемпионов: УЕФА потребовал от «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» €45 млн Мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона» могут... 27 апреля 22:53

Обладатель Кубка России получит место на групповом этапе Лиги Европы. Если же этот трофей завоюют футболисты московского «Динамо», сумев при этом сохранить третье или четвертое место в итоговой таблице чемпионата России, то тогда пятая команда по итогам сезона отправится во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

В случае, если динамовцы останутся вторыми, то в Лигу Европы напрямую попадет третья команда чемпионата, а четвертая и пятая сыграют в Лиге конференций УЕФА.

Что будет, если УЕФА примет решение не в пользу российских клубов?

Если бан все же сохранится, то Россию ждет еще более катастрофическое падение в таблице коэффициентов УЕФА. По окончании нынешнего сезона в таблице уже сгорит коэффициент сезона-2017/18, в котором сразу четыре российские команды («Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив») смогли обеспечить себе еврокубковую весну, добыв суммарно 12,600 балла.

Этот результат стал четвертым — клубы РПЛ смогли выступить в том сезоне успешнее, чем клубы французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги, набравшие 11,500 балла и 9,857 балла соответственно.

Таким образом, российский чемпионат точно выпадет из топ-15, из-за чего чемпион РПЛ потеряет возможность напрямую попадать в групповой этап Лиги чемпионов, а также лишится слота для участия в Лиге Европы. Всего в еврокубках смогут играть лишь четыре команды.

Если Россия пропустит предстоящий еврокубковый сезон, то не сможет набрать ни одного очка в таблицу коэффициентов, а это значит, что после снятия бана подъем со дна европейского футбола займет гораздо больше времени, чем сейчас. О приезде лучших команд Европы болельщикам также придется забыть.

От решения УЕФА зависит и будущее РПЛ — в случае недопуска российских команд в еврокубки лига будет всерьез рассматривать вариант с расширением от 16 до 18 команд для увеличения числа матчей в сезоне.