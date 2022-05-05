Чудо-спасение в добавленное время и победный гол с пенальти: «Реал» вышел в финал ЛЧ

Мадридский «Реал» в ответном матче полуфинала на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. При этом в основное время матча хозяева уступали 0:1, но в добавленные минуты Родриго оформил дубль, благодаря чему противостояние перешло в овертайм, где окончательный счет установил Карим Бензема с пенальти. По сумме двух встреч «Реал» взял верх — 6:5. О главных событиях драматичного матча — в материале «Газеты.Ru».

Ответная встреча «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов по динамике, накалу и драматизму оказалась достойной финала.

Победа в первом полуфинале, напомним, осталась за английской командой, в сверхрезультативном матче подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле выиграли 4:3.

В такой ситуации мадридцам впору было сетовать на отмену правила гостевого гола. Будь оно в силе, «Реалу» было бы достаточно побеждать дома со счетом 1:0 для выхода в финал. А так, «бланкос» необходимо было выигрывать с разницей не менее двух мячей, чтобы избежать дополнительных таймов, и они намеревались с первых минут приступить к решению этой задачи.

Однако и игроки «Сити» не собирались оставаться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве статистов. Соперники начали матч на невероятных скоростях, и обороты не сбавлялись весь первый тайм. Первые минуты прошли на встречных курсах, а наиболее красноречиво продемонстрировал настрой обеих команд эпизод на 8-й минуте: Эмерик Лапорт и Лука Модрич что-то не поделили и начали выяснять отношения. Миниатюрный хорват не побоялся вступить с потасовку с более габаритным оппонентом, Лапорт повалился на газон, при этом успев отвесить Модричу пощечину. «На огонек» слетелись и другие футболисты, но конфликт быстро погасил итальянский арбитр Даниэле Орсато, наградив главных зачинщиков желтыми карточками.

Работу судьи стоит отметить отдельно: именно Орсато стал главным шоуменом этого матча — потому, что не мешал футболистам делать шоу.

Рефери прекрасно прочувствовал градус игры и не «сушил» ее, как мог бы сделать кто-то из его коллег. Итальянец начисто игнорировал мелкие фолы, сохраняя сумасшедший темп матча, и давал свистки лишь в исключительных случаях. Величайший камбэк в истории: «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в парижском финале ЛЧ В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на «Сантьяго... 05 мая 00:46

Один из таких редких эпизодов произошел на 27-й минуте, когда «Реал» заработал стандарт на левом углу чужой штрафной. К мячу подошел Тони Кроос и нанес великолепный удар — мяч летел в ближнюю девятку, и не случись мелкого рикошета от головы одного из игроков в «стенке», гола было бы не миновать. Примечательно, что этот момент стал у «Реала» первым по-настоящему опасным, тогда как «Сити» к этой минуте уже имел несколько возможностей забить. Так, на 23-й минуте Бернарду Силва с нескольких метров в касание пробил в ближний угол, и голкипер «Реала» Тибо Куртуа в очередной раз доказал, что является одним из лучших вратарей современности. А три минуты спустя Габриэл Жезус приложился с линии штрафной, и мяч пролетел в миллиметрах над перекладиной.

Первый тайм остался безголевым, несмотря на бешеную активность обеих команд. Но при этом моментов у гостей было больше. Винисиус чуть улучшил статистику «Реала» на первой минуте второго тайма, замкнув прострел Карима Бензема на дальней штанге. Каким чудом бразилец не попал практически в пустой угол с линии вратарской, вопрос отдельный. Но этот эпизод был лишь разовой вспышкой: «Сити» быстро вернулся в игру и вновь стал создавать моменты, в итоге трансформировав количество в качество.

На 73-й минуте гости через центр развернули атаку, кульминацией которой стал удар Рияда Мареза из пределов штрафной в ближний угол.

Похожий удар в первом тайме Куртуа отразил, но в этот раз бельгийский вратарь оказался бессилен. Команда Гвардиолы повела в счете, и, несмотря на всю активность хозяев, этот гол выглядел абсолютно закономерным.

Забив, «Сити» продолжил наседать, и казалось, что для «Реала» уже все решено. Но, как выяснилось, это было лишь начало. За несколько минут до пропущенного гола главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти снял с игры Крооса, выпустив вместо него Родриго, и эта замена оказалась ключевой, хотя до поры бразилец себя не проявлял. Но именно он заставил Мадрид взреветь от восторга, когда все уже вроде бы было потеряно. На 90-й минуте Бензема на лицевой принял навес из глубины и в касание прострелил — Родриго опередил голкипера «Сити» Эдерсона и протолкнул мяч в ворота.

Времени оставалось совсем мало, а счет по сумме двух матчей был 4:5, по-прежнему не в пользу «Реала». И даже после этого гола мало кто верил, что хозяева сумеют спасти положение. Однако гол Родриго деморализовал игроков из Манчестера, которые уже были готовы праздновать победу. Они оказались настолько выбиты из колеи, что прозевали еще одну атаку — Карвахаль навесил с правого фланга, Марко Асенсио сделал скидку, и все тот же Родриго забил второй мяч.

В течение всего одной минуты дополнительного времени игрок «Реала» оформил дубль и вернул своей команде уже утраченную надежду на финал.

Более того, минуту спустя бразилец мог забивать и третий мяч, но в этот раз спас Эдерсон. Так или иначе, у «бланкос» появился шанс вырвать победу в овертайме.

И этот шанс хозяева использовали сполна. Уже на третьей минуте дополнительного тайма Бензема заработал пенальти — Рубен Диаш ударил француза сзади по ногам, и судья Орсато без тени сомнения указал на точку.

Сам же пострадавший и реализовал 11-метровый, разведя мяч и Эдерсона по разным углам.

У «Сити» оставалось еще достаточно времени, чтобы спасти матч, в котором совсем недавно они доминировали и были близки к финалу. Но все потуги гостей были напрасны: «сливочные» выдержали натиск и довели игру до фантастической победы. Финальный свисток констатировал: «Реал» — в финале Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». Эта игра состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».