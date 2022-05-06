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Спорт

Обидевший Емельяненко американец сражается за титул Bellator. LIVE

ММА. Bellator 280. Бейдер — Конго. ОНЛАЙН

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Американский боец Райан Бейдер, который на первой минуте отправлял в нокаут Федора Емельяненко, сражается с французом Чейком Конго за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию самых интересных поединков турнира Bellator 280.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:40

Следующий поединок — Фабакари Диатта – Джордан Бартон (полулегкий вес).

21:37

Вау, как неожиданно! Единогласным решением судей победил Бак — 29-28, 30-27, 29-28. Это внезапно, потому что Лири точно выиграл первые два раунда и проиграл только третий. Ну что ж, бывает и такое.

21:34

Бак занял удачную позицию, сел на колено и начал избивать Лири сверху! Публика ревет от возбуждения. Затем Бак перевернулся и схватил соперника сзади за шею, однако финишировать досрочно все-таки не успел. Почти весь третий раунд прошел в партере под контролем Бака. Очень интересно будет посмотреть, как распределятся очки судей.

21:34

У Лири не осталось сил, чтобы спихнуть с себя Бака, но и тому никак не удается организовать болевой.

21:32

Бак поставил руку на шею сопернику, но позиция была ненадежной, и Лири легко вывернулся из-под удушающего. Тем не менее Бак уже очень долго владеет преимуществом в борьбе и зарабатывает очки, которые могут его спасти в этом поединке.

21:30

Бак уже буквально валится с ног и пропускает почти все, что летит в его сторону. Но каким-то чудом ему удалось завалить Лири на настил, и теперь он пытается выйти на какой-нибудь болевой прием. Впрочем, Лири успевает периодически колотить его кулаками сбоку.

21:29

Финальный раунд начался!

21:28

Второй раунд завершен. Чарли Лири по-прежнему дави своего соперника, у которого не осталось сил даже на активное мельтешение перед глазами, и пока непонятно, как он собирается это менять.

21:27

Бак попытался провести тейк-даун, но сумел лишь схватиться за корпус соперника: Лири устоял на ногах и оттолкнул его от себя.

21:26

Лири легко уворачивается от ударов Бака, который уже ощутимо пошатывается, и очень точно попадает в ответ.

21:24

Бак ведет себя гораздо более спокойно. Должно быть, тренеры объяснили ему, что хватит лезть на рожон и постоянно пропускать тяжелые удары. Лири наступает на него как танк и точечно пробивает защиту. В конце концов Бак уже идет в клинч, чтобы избежать избиения.

21:23

Второй пятиминутный раунд начался!

21:22

Первый раунд из трех завершен. Бак вел себя очень активно, но совсем не эффективно, а Лири терпеливо переждал стартовый натиск, показал отличную защиту, а потом несколько раз опасно попал по голове соперника. Преимущество по очкам определенно на его стороне.

21:20

Бак ведет себя дерзко, но почти не защищается и пропускает серьезные удары по голове. После очень бурного начала у него резко начали уходить силы: только что он провел тейк-даун, но почти сразу упустил преимущество и позволил Лири захватить верхнюю позицию.

21:18

Бак начинает очень агрессивно — набрасывается на Лири, вжимает его в сетку и потихоньку наносит удары. Однако соперник держится спокойно и пока не позволяет нанести себе серьезный урон.

21:15

Итак, начинаем трансляцию поединков предварительного карда. Сейчас нас ждет рубка в легком весе между Сореном Баком и Чарли Лири.

20:55

Чейк Конго — очень опытный 46-летний боец, который ранее выступал в UFC. Француз — мощный ударник, который специализируется на кикбоксинге и каратэ.

Рост Конго — 193 см, а размах рук — 208 см. Бейдер ниже его на 5 см, а размах рук у него меньше на целых 20 см.

Рекорд француза — 31 победа, 11 поражений, две ничьих и одна непризнанная встреча с Бейдером. Из 18 досрочных побед 14 были добыты нокаутом.

До нынешнего поединка с Бейдером Конго одолел в августе 2021 года россиянина Сергея Харитонова — применил удушение сзади.

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Боец Bellator Чейк Конго

Боец Bellator Чейк Конго

Global Look Press
20:45

38-летний Бейдер долгое время выступал в UFC — с 2009 по 2016 год, — однако затем перебрался в Bellator, где стал сначала чемпионом в полутяжелом весе, а затем выиграл Гран-при тяжеловесов. Причем в финале Гран-при он оглушительно нокаутировал Федора Емельяненко уже на 35-й секунде поединка, став первым и единственным бойцом в истории, которому это удалось.

Затем Бейдер начал чередовать победы с поражениями. В полусреднем весе он проиграл Вадиму Немкову и Кори Андерсену, а вот в тяжелой категории дела идут лучше: в январе 2022 года он единогласным решением одолел украинского и российского самбиста Валентина Молдавского и защитил свой титул чемпиона Bellator.

Теперь американцу предстоит очередная защита — на этот раз против Конго.

Всего на счету Бейдера 19 побед и семь поражений, а также один не признанный поединок против Конго.

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Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко

Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко

Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) / BellatorMMA
20:40

Бейдер и Конго уже встречались в 2019 году — и тогда тоже сражались за пояс Bellator в тяжелом весе: американец проводил свою первую защиту титула. Однако бой был досрочно остановлен и признан несостоявшимся из-за того, что Бейдер ткнул соперника в глаз, и тот не смог продолжить поединок.

Теперь Конго постарается отомстить американцу за тот неудачный вечер.

20:35

Основной кард турнира:

Тяжелый вес, титульный бой: Райан Бэйдер (действующий чемпион) — Чейк Конго

Полутяжелый вес: Йоэль Ромеро — Алекс Полицци

Легкий вес: Дэйви Гэллон — Бенджамин Брандер

Средний вес: Лоренц Ларкин — Кайл Стюарт

Средний вес: Майкл Шипман — Грегори Бабен

Предварительный кард:

Полусредний вес: Льюис Лонг — Тибо Гоути

Полулегкий вес: Фабакари Диатта — Джордан Бартон

Легкий вес: Сорен Бак — Чарли Лири

Женщины, первый наилегчайший вес: Люси Берто — Катаржина Садура

Легкий вес: Ив Ланду — Гэвин Хьюз

Полулегкий вес: Педро Карвальо — Петр Недзельский

Средний вес: Юсеф Уаббас — Матье Дуклос

Полусредний вес: Виктор Верчир — Бурама Камара

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня в Париже проходит турнир Bellator 280, главным поединком которого станет встреча американца Райана Бейдера и француза Чейка Конго. Они сразятся за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

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