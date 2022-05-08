Бой за титул чемпиона мира: Бивол против Альвареса. LIVE

07:23

8 из 12 возможных раундов позади. В этот раз преимущество с самого начала захватил Канело, его тут же поддержали трибуны, которые весь бой сидят тихо от удивления. Но после половины раунда Бивол захватил центр ринга, прижал Альвареса в угол и проверил его серией боковых ударов. Мексиканец от бессилия решил провести прием из самбо, но судья вовремя прервал поединок.