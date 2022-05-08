Бой за титул чемпиона мира: Бивол против Альвареса. LIVE

Десятый раунд позади. Первоклассный бокс демонстрируют оба бойца — Канело не стесняться параллельно играть на публику, провоцируя соперника улыбками и немного вальяжным поведением. Бивол сосредоточен и нацелен на оппонента, не забывая при этом и об обороне.
Бивол продолжает давить так, как будто бы сейчас закончился первый, а не девятый раунд! Выдохся мексиканец, очень тяжело дышит и собирает все силы в кулак, чтобы провести очередную атаку. Очень легкие ноги у Дмитрия, он полностью контролирует пространство, но атакует не слишком активно.
8 из 12 возможных раундов позади. В этот раз преимущество с самого начала захватил Канело, его тут же поддержали трибуны, которые весь бой сидят тихо от удивления. Но после половины раунда Бивол захватил центр ринга, прижал Альвареса в угол и проверил его серией боковых ударов. Мексиканец от бессилия решил провести прием из самбо, но судья вовремя прервал поединок.
Седьмой раунд окончен. Первая половина осталась за Биволом, сумел он по ходу поединка найти ключи к тому, чтобы взломать оборону мексиканца, но затем Альварес как ни в чем не бывало добавил темпа и пару раз хорошенько приложился по печени Дмитрия.
Половина боя позади! Бивол чувствует себя очень уверенно, в то время как Альварес как будто бы немного растерян. Потрясающе физически готовы оба бойца, никто не готов уступать! И очень сложно отдать кому-либо предпочтение по окончании половины встречи.
Пятый раунд закончен. Атаки Канело становятся висе более акцентированными, Бивол все чаще остается в оборонительной позиции. Но в середине раунда шикарную серию выдает Дмитрий, вынуждая своего оппонента взять паузу на то, чтобы передохнуть! Какой бой!
Третья трехминутка подошла к концу. И снова Бивол здорово начинает раунд! Классная двоечка прошла у Дмитрия, после чего не менее эффектный ответ оформил Канело. Мексиканец старается сокращать расстояние и чаще использует джебы, в то время как Бивол больше предпочитает бить боковые.
Второй раунд завершен. На этот раз посмелее выглядел Дмитрий, включался почаще и нанес пару неплохих левых боковых. Но Альварес на то и Альварес, что просто так его не победишь. Активно мексиканец двигается по рингу, не опускает руки, поэтому большинство попыток Бивола блокирует. Очень напряженный и насыщенный поединок получается.
Поактивнее в первом раунде был Канело, его джебы были гораздо сильнее, чем ответные удары от Дмитрия. Есть ощущение, что Бивол потратил заметно больше сил в первой трехминутке, чем планировал. Посмотрим, к чему это приведет. Пока нельзя сказать, что преимущество мексиканца какое-то запредельное.
Нервы у всех на пределе! «Ти-Мобайл Арена» приветствует своего мексиканского любимца, а Биволу достаются огромные порции свистка и недовольства.