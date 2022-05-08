UFC 274: проваливший взвешивание Оливейра бьется с Гэтжи. LIVE

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Поясним ситуацию с чемпионским поясом в легком весе. Оливейра завоевал его, победив Чендлера, а затем защитил титул в поединке с Дастином Порье. Теперь же Чарльз умудрился стать первым в истории UFC бойцом, лишившимся титула из-за того, что не сделал вес. Он не уложился в лимит на 200 грамм, ему дали час на сгонку, но это не исправило ситуацию. Таким образом, если он победит Гэтжи, то станет претендентом на титул, а сам пояс останется вакантным. Если же выиграет Джастин, то он станет полноценным чемпионом. Вот такая непростая система.