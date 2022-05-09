Кучеров повторил достижение Халла, Капризов сравнялся с рекордсменами «Миннесоты»

В очередной игровой день Кубка Стэнли «Тампа» сравняла счет в серии с «Торонто», выиграв дома 7:3, нападающий хозяев Никита Кучеров повторил показатель Бретта Халла по голевым передачам в плей-офф. «Миннесота» Кирилла Капризова уступила «Сент-Луису», но при этом российский форвард забросил пятую шайбу в серии и повторил клубный рекорд. О новых достижениях россиян в НХЛ — в материале «Газеты.Ru».

«Тампа» — «Торонто» — 7:3

В текущем противостоянии «Тампы» и «Торонто» еще не было ни одного матча, в котором бы было заброшено менее пяти шайб. Четвертая же игра в серии стала самой результативной — зрители увидели 10 голов. И одним из главных героев на льду стал российский лидер «молний» Никита Кучеров. Хоть шайбами он в этот раз и не отметился, именно с его результативного действия началась голевая феерия команды.

Уже на 60-й секунде встречи он выложил пас Стивену Стэмкосу, и тот дальним броском открыл счет. В течение шести минут после этого Пьер-Эдуар Белльмар и Пэт Марун, которому ассистировал Михаил Сергачев, забросили еще по шайбе, а к 26-й минуте счет и вовсе был 5:0. При этом ассистентом в случае с пятым голом вновь выступил Кучеров, перехитрив всю защиту «кленовых листьев».

Еще до того, как принять шайбу, он дал понять соперникам, что будет бросать, и они поверили, тогда как Никита спокойно отдал идеальный пас на Кори Перри, который довел счет до разгромного. Отметим при этом, что «Тампа» в тот момент играла пять на три. Овечкин забил, «Вашингтон» разгромил «Флориду» и вышел вперед в серии В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду разгромил... 07 мая 22:59

После пятой пропущенной шайбы тренерский штаб «Торонто» сменил вратаря, и вышедший на лед вместо Джека Кэмпбелла Эрик Челльгрен со своей задачей справился, не пропустив ни разу. «Молнии», правда, забили еще дважды, но в пустые ворота — и после того, как гости две шайбы отквитали и сняли голкипера с игры, надеясь на большинство. Это им не помогло: сначала Ондржей Палат сделал счет 6:2, минуту спустя Джейк Маззин вновь подарил «листьям» призрачную надежду, и Челльгрен опять покинул пост. Но окончательно добила гостей шайба Росса Колтона, также положенная в пустую «рамку».

После этой игры счет в серии стал 2-2, а Кучеров повторил достижение легендарного Бретта Халла по количеству голевых передач в плей-офф НХЛ — теперь на счету россиянина 87 ассистов, и он занимает шестое место в истории лиги по этому показателю.

Уже вскоре он может выйти на пятую строчку: от занимающего ее на данный момент Горди Хоу Кучерова отделяет пять передч.

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:2

Счет в противостоянии «Сент-Луиса» и «Миннесоты» также стал 2-2, при этом четвертый матч серии «дикари» проиграли на выезде. В составе хозяев в игре приняли участие четверо россиян — Иван Барбашев, Алексей Торопченко и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились, а Павел Бучневич сделал голевую передачу на Джордана Кайру, который и открыл счет на пятой минуте. Голу в свои ворота, заметим, поспособствовал лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов, потерявший шайбу, позволив тем самым «блюземнам» убежать в контратаку.

Однако вскоре Кирилл показал то, за что им восторгаются в этом сезоне все, кому не лень. На 15-й минуте он сравнял счет, сумев нанести бросок, находясь в окружении четырех соперников.

К сожалению гостей, это оказалось единственным результативным действием россиянина за матч. К середине третьего периода «Сент-Луис» вел уже 3:1. «Миннесота» смогла отыграть еще одну шайбу благодаря голу Мэтта Болди, но концовка осталась за хозяевами, которые дважды забросили на последних минутах встречи.

Тем не менее очередной гол Капризова поставил его в один ряд с клубными рекордсменами Марианом Габориком и Уэсом Уолзом, которые в 2003 году забросили по пять шайб в серии с «Ванкувером». Теперь у Кирилла также пять голов в одной серии, и следующая шайба в противостоянии с «Сент-Луисом» сделает его единоличным рекордсменом клуба по этому показателю.