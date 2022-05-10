Овечкин поднялся в списке бомбардиров, Малкин обошел Ягра и Федорова

В очередной игровой день Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очко благодаря голевой передаче, но его команда уступила «Флориде». Тем не менее сам Овечкин вышел на 37-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. В другом матче «Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», лидер «пингвинов» Евгений Малкин обошел Яромира Ягра по голам за команду в плей-офф, а также побил рекорд Сергея Федорова по точным броскам в Кубке Стэнли среди россиян. «Газета.Ru» — об основных событиях дня в заокеанской лиге.

«Вашингтон» — «Флорида» — 2:3 ОТ

«Флорида» сравняла счет в серии с «Вашингтоном», в четвертом матче обыграв «столичных» на их льду в овертайме. К первому перерыву счет был 1:1 после голов Ти Джея Оши и Картера Вераге. Второй период остался без голов, а в заключительной 20-минутке Евгений Кузнецов после передачи Александра Овечкина вывел «Кэпс» вперед, но за две минуты до истечения основного времени Сэм Райнхарт спас «пантер» от поражения. А в овертайме победу гостям принес второй гол Вераге.

Причем решающий гол мог и не состояться: арбитры изучали видеоповтор эпизода на предмет помехи голкиперу «Вашингтона» Илье Самсонову. Однако в итоге главный судья постановил, что нарушения не было, и засчитал победу «Флориды».

Лидер «Вашингтона» Овечкин в этой игре не проявил снайперских качеств. Тем не менее пас на Кузнецова позволил ему набрать 140 (72+68) очков в плей-офф НХЛ и выйти по этому показателю на 37-е место в истории Кубка Стэнли. В списке лучших бомбардиров плей-офф он обогнал Жака Лемера, и теперь ему остается два балла до Рона Фрэнсиса. Также по результативным передачам Александр обошел сразу нескольких игроков — Игоря Ларионова, Фрэнка Маховлича, Сандиса Озолиньша и Бобби Халла, сравнявшись с Сергеем Гончаром, Брэдом Ричардсом и Брэдом Маршаном.

«Мне кажется, мы хорошо играли в третьем периоде, но каким-то образом игра перевернулась, были плохие отскоки. Но я уже говорил, что это будет длинная и тяжелая серия. Надо забыть об этом матче и двигаться дальше», — сказал Овечкин после игры американским журналистам.

Спасти матч для «Вашингтона» мог Маркус Юханссон — за несколько минут до конца он убежал один на один с голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским, но российский вратарь совершил великолепный сейв, не позволив сопернику реализовать почти что буллит. После игры исполняющий обязанности главного тренера «пантер» Эндрю Брюннетт поблагодарил Сергея.

«Мы провели отличный матч и играли в свою игру. Бобровский сделал невероятно важный сейв, когда я уже собирался его поменять — хорошо, что я этого не сделал. Рискнул, и это принесло результат», — признался специалист.

Отметим также, что Бобровский признан второй звездой матча, Самсонов — третьей.

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 7:2

В этой серии «Питтсбург» упрочил преимущество и ведет 3-1. Четвертая игра с «Рейнджерс» началась для «пингвинов» не очень удачно — они пропустили уже на третьей минуте. Но хозяева быстро выправили ситуацию и к середине второго периода выигрывали уже 4:1. «Рейнджеры» отыграли еще одну шайбу — Джейми Фокс отличился c передачи Артемия Панарина. Но еще до второго перерыва счет стал 6:2, а в заключительном игровом отрезке седьмую шайбу в ворота гостей отправил Евгений Малкин.

От «пингвинов» досталось российскому вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину, который в этом матче пропустил пять шайб. В его защиту высказался главный тренер команды Жерар Галлан, пообещав, что Шестеркин сыграет и в пятом матче, а также заявив, что он является лучшим голкипером лиги.

«Полагаю, Шестеркин сильно расстроен, но он вернется и будет готов победить в следующем матче, я абсолютно в нем не сомневаюсь. Меня больше разочаровала команда, чем он. Игорь — лучший вратарь в НХЛ», — заявил Галлан.

Примечательно, что и соперники отмечают уровень Шестеркина. Не поскупился на комплименты в его адрес форвард «Питтсбурга» Джефф Картер.

«Все видят, что Шестеркин — чертовский сильный вратарь, может быть, лучший в лиге. Мы стараемся усложнить ему работу, и, слава богу, у нас это получается», — заметил Картер.

В составе «пингвинов» очередное достижение установил Малкин. Гол в ворота «Рейнджерс» стал для него 66-м в плей-офф, что позволило россиянину выйти на чистое третье место в клубной истории по голам в Кубке Стэнли. По этому показателю он обошел Яромира Ягра.

В общей сложности в активе Малкина 174 игры в плей-офф и 177 баллов (66+111). Евгений также побил рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф среди россиян.

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:5

Наиболее благоприятным образом сложилась серия для «Колорадо», который прошел «Нэшвилл» за четыре матча. В заключительной игре «хищники» боролись до последнего и в начале третьего периода вели 3:2.

Однако концовка осталась за гостями, а автором победной шайбы стал российский форвард Валерий Ничушкин.

Соответственно, в следующем раунде «Колорадо» сыграет с победителем пары «Миннесота» — «Сент-Луис». Таким образом, Ничушкин выйдет на лед либо против Кирилла Капризова, либо против Владимира Тарасенко.