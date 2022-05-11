Дуэль снайперов: Тарасенко перестрелял Капризова и вывел «Сент-Луис» вперед

В НХЛ состоялись пятые матчи в четырех сериях плей-офф, причем во всех противостояниях на момент начала встреч был равный счет по победам. Владимир Тарасенко ответил на дубль Кирилла Капризова и принес «Сент-Луису» важнейший триумф, две голевые передачи Никиты Кучерова не спасли «Тампу» в Торонто, «Каролина» Андрея Свечникова вышла вперед в противостоянии с «Бостоном», а «Лос-Анджелес» поставил на край пропасти «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня Кубка Стэнли.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 2:5 (счет в серии — 2-3)

Противостояние «Миннесоты» и «Сент-Луиса», пожалуй, наиболее интересное для российских болельщиков в первом раунде (если оставить за скобками Александра Овечкина). С одной стороны, проведший фантастический сезон и оформившийся в статусе суперзвезды мирового хоккея Кирилл Капризов, с другой — сразу тройка сильных отечественных форвардов: Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев.

У «Блюз», которые после двух поражений подряд смогли дома сравнять счет в противостоянии, вернулись после травм сразу два защитника — Ник Ледди и Роберт Бортуццо. А место в воротах вновь занял Джордан Биннингтон, впервые в серии вышедший в старте в предыдущем матче после двух подряд проигранных Вилле Хуссо встреч.

У «Уайлд» же в составе изменений не последовало, в том числе и на последнем рубеже, где все пять игр провел приобретенный на дедлайне переходов у «Чикаго» опытнейший Марк-Андре Флери.

Капитулировал он в первый раз уже на пятой минуте, когда «Блюз» оказались в большинстве после фола Джейкбоа Миддлтона на Барбашеве, хотя трибуны и не были согласны с решением арбитров. Защитник Скотт Перунович зарядил от синей линии, Брэйден Шенн поборолся на пятаке, а капитан гостей Райан О'Райлли оказался прозорливее всех на добивании.

Правда, затем слово взял лидер «дикарей», перевернувший ситуацию на табло еще до первого перерыва. Подвели «блюзменов» тоже собственные удаления, причем во втором случае фол случился именно на Капризове.

«Уайлд» тоже реализовали свои шансы в большинстве образцово. Капризова в первом случае вывели на бросок из левого круга вбрасывания, и российский снайпер не оставил ничего не видевшему Биннингтону шансов.

А в следующем розыгрыше Кирилл уже сделал почти всю работу сам. Сначала он прорвался к воротам с правой стороны, но бросил над перекладиной, не выключился из борьбы, уехал за ворота и прикатил во все тот же левый круг, куда ему и отбросили шайбу партнеры. Бросок вновь оказался убойным.

Таким образом, не набравший очков только в первой встрече россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей, в которых на его счету уже 8 (7+1) баллов.

Еще никогда ни один игрок «Миннесоты» не забрасывал в одной серии семь шайб!

В обоих голевых комбинациях в качестве ассистента поучаствовал и швейцарец Кевин Фиала, с которым Капризов нащупал игровую химию. При этом Фиала становится летом ограниченно свободным агентом. Поговаривают, что его попытается увести у «дикарей» «Ванкувер».

Оказавшись в положении догоняющей стороны, «Сент-Луис» не выключился. Команда Крейга Беруби, уже приводившего ее к Кубку Стэнли, умеет биться в каждом эпизоде, и в такой борьбе в этот раз она оказалась чуть лучше хозяев. Ближе к концу второго периода давление принесло результаты, и Брэндон Саад переправил в касание под щитками Флери пущенную из угла Джорданом Кайру шайбу.

Ну а третья 20-минутка стала бенефисом гостей и отдельно для Тарасенко. Во второй раз в матче он вывел свою команду вперед уже через 63 секунды после начала отрезка. Основная заслуга в голе принадлежит Бучневичу, который вбросил шайбу в зону, успел к ней за ворота первым и сделал идеальную передачу партнеру на пятак под фирменный убойный бросок.

А всего через полторы минуты уже Барбашев отпасовал на главного снайпера команды в зоне, и Владимир опять поразил девятку.

Шанс вернуть коллектив Дина Эвасона в игру был у все того же Капризова, но его хет-трик блестящим сейвом отменил в середине периода Биннингтон, а вот Тарасенко свою третью шайбу забросил в концовке, когда Флери уже уступил место на льду шестому полевому игроку. Бучневич отобрал шайбу у своей синей линии и откинул партнеру, который мгновенным броском через две трети площадки и закрыл игру.

Тарасенко оформил не просто хет-трик за период, а сделал его так называемым «натуральным» (то есть забросил три шайбы в матче подряд). Это его второй матч с тремя голами в плей-офф в карьере. В 2015 году во второй игре первого раунда он трижды поразил ворота... «Миннесоты».

«Счастлив победить. Счастлив забрасывать — не буду врать. Но победа все равно важнее», — сказал после матча Тарасенко.

«Задача — сыграть хорошо не отдельным игрокам, а команде. Мы играем ради победы, и это то, чего мы не смогли сегодня добиться. Теперь у нас есть возможность внести кое-какие коррективы, чтобы вернуть серию домой на седьмой матч. Мы должны сделать это», — подытожил Капризов.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3 (счет в серии — 3-2)

Драматично развиваются события в серии между проведшим очень яркий (больше даже с точки зрения игры, хотя и результат не подкачал) регулярный чемпионат «Торонто» и чемпионом двух последних лет «Тампа-Бэй». «Мэйпл Лифс» дважды выходили вперед в этой серии, но «Лайтнинг» оба раза уверенно сравнивали счет.

Что неудивительно, учитывая статистику их голкипера Андрея Василевского, который уже в 16-ти играх подряд на свое поражение обязательно отвечает победой в следующем матче.

При этом Джон Купер и его команда прекрасно понимали, что постоянно давать инициативу сопернику, тем более такому, — игра с огнем. Пятую встречу «молния» начала в Канаде образцово мощно. Гостей не смутило даже раннее удаление за нарушение численного состава.

Мощное обычно большинство «кленовых листьев» на этот раз ничего толком не смогло сделать, а в первом периоде американская команда перебросала хозяев со счетом 14-4.

Но главное, что два броска были конвертированы во взятия ворот. И оба случились с передач Никиты Кучерова. В первом случае он на грани гениальности сыграл на правом борту в зоне «Лифс», сначала подбросив себе на ход шайбу через клюшку защитника, а затем обработав прыгающий диск, развернувшись на торможении и отправив через ползоны под бросок Стивену Стэмкосу, который и расстрелял Джейка Кэмпбелла.

Меньше чем через минуту, уже в большинстве, россиянин от того же правого борта отпасовал из статичного положения под щелчок Виктору Хедману, и MVP предыдущего плей-офф тоже не промахнулся.

К чести хозяев, подопечные Шелдона Кифа после такого холодного душа, ведомые бушующими домашними фанатами, смогли прийти в себя и перевернуть игру. Впрочем, не без помощи соперника. «Тампа», точно как в первом периоде, на третьей минуте оказалась на льду вшестером, и на этот раз наказание последовало.

«Мэйпл Лифс» тут немного повезло, так как шайба после прострела Вильяма Нюландера попала на пятаке Джонатану Таваресу в конек и от него срикошетила в сетку, но импульс был получен.

Равновесие восстановилось в начале третьего периода, когда тот же Таварес уже сам шикарно сыграл за лицевой линией, так «навозив» Эрика Чернака, что тот просто распластался на льду, и выдал голевой пас на убойную позицию забытому всеми Моргану Райлли.

А чуть больше чем через минуту Илья Михеев нашел передачей в левом круге Нюландера, чей бросок вонзил шайбу в девятку, и «Торонто» впервые в игре повел.

«Лайтнинг» тоже не раскисла, и смогла организовать штурм и внести такую панику в оборонительные ряды соперника в его зоне, что Райан Макдона расстрелял владения Кэмпбелла тоже с убойной позиции.

И все же «Торонто» было уже не остановить. Почувствовав вкус крови и победы, подопечные Кифа смогли сохранить голову более холодной. Решающий эпизод вышел показательным, потому что перехват хозяева совершили в средней зоне у борта, когда там скопились четверо хоккеистов «Тампы».

В итоге последовал выход два в один, бросок Митча Марнера и добивание Остона Мэттьюса в уже пустой угол. Василевский был бессилен.

Это уже пятая победная шайба для лучшего снайпера НХЛ последних лет в матчах плей-офф, при этом при нем «Торонто» еще никогда не выигрывал серии плей-офф. Последний раз это случилось в 2004 году, а с тех пор было шесть поражений в первом раунде подряд.

Но есть и интересная приятная статистика для поклонников канадской команды. Это всего второй случай в клубной истории, когда «Лифс» в матче плей-офф совершали победный камбэк против действующего чемпиона, уступая ему по ходу встречи больше чем в одну шайбу.

В прошлый раз такое случилось в далеком 1945 году в четвертой игре полуфинала против «Монреаль Канадиенс». Кубок Стэнли тогда в итоге забрал именно «Торонто»!

»Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 5:1 (счет в серии — 3-2)

Словно на американских горках проходит серия между «Каролиной» и «Бостоном». «Харрикейнз» начали ее с двух уверенных домашних побед, но затем дважды подряд проиграли в Бостоне, хотя в обоих случаях снова открывали счет. Было очень интересно, как в такой ситуации пройдет пятый матч.

И «ураганы» Рода Бриндамора начали его, снова оправдывая свое название. Хозяева с первых секунд полетели вперед, и на 7-й минуте Джейкоб Слэвин первым пробил Джереми Свеймана. Гол пришел из позиционной атаки, важное участие в которой принял Андрей Свечников.

Именно россиянин отдал пред-предголевую передачу (и не попал в число набравших в эпизоде очки), а потом еще и перекрыл голкиперу обзор на пятаке.

Дальше «Брюинз» подвела недисциплинированность, а также активность форварда оппонентов Макса Доми, заработавшего на себе два удаления подряд. Второе и было реализовано могучим выстрелом Тони ДеАнджело от синей линии с передачи Теуво Терявяйнена.

Ну а, пожалуй, решающий эпизод случился во втором периоде, когда защитник Брэндан Карло вроде бы нейтрализовал жестким силовым приемом на пятаке самого активного игрока «Кейнс» в этой встрече Сета Джарвиса. Тот оказался на льду, а Карло, от греха подальше, постарался броском наотмашь вынести шайбу подальше, но угодил в своего же напарника Джейка ДеБраска, от которого диск... предательски залетел «бабочкой» за спину Свейману. Гол был записан на Джарвиса, а статистики из НХЛ каким-то образом еще и записали Себастьяну Ахо с Терявяйненом по передаче.

То уже был приговор, хотя Джарвис не успокоился (нанес восемь бросков в створ) и в начале третьего периода оформил дубль уже собственным броском. В оставшееся время Кайл Клиффорд трансформировал потерю Свечникова на чужой синей линии в шайбу престижа, но Винсент Трочек вернул разницу, за три с половиной минуты до сирены поразив оставленные голкипером «Бостона» ворота.

Свечников ушел со льда без результативных действий, но вряд ли расстроен. Россиянин не отыграл в этот раз и 15-ти минут, но был заметен, а еще нанес два броска и провел три силовых приема.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:5 ОТ (счет в серии — 2-3)

Удивительно складывается серия «Эдмонтона» с «Лос-Анджелес». Но только для тех, кто слепо верит в магию двух действительно невероятных бомбардиров «нефтяников» Коннора Макдэвида с Леоном Драйзайтлем и считает их команду серьезным соперником. Кроме того, «Кингз» никто не котировал перед сезоном, а их выступление в регулярке было воспринято как сюрприз, который закончится в кубковых матчах.

Вот только у «королей» действительно сбалансированный состав, который слаженно работает весь сезон, и готов так же пахать в плей-офф, в то время как напротив очень несбалансированный коллектив, которому не хватает очень многого, особенно надежного голкипера.

Майк Смит всегда был качественным вратарем, но никогда не принадлежал к числу элитных киперов, а в свои 40 лет еще и сдал. На ход событий это влияет очень сильно.

Вот и в пятой игре противостояния именно подопечные Тодда Маклеллана (кстати, бывшего наставника «Ойлерз») задавали тон. Уже в начале игры вперед гостей вывел щелчок защитника Троя Стечера, ранее оказавшегося ненужным «Детройту», а российским болельщикам памятного по овертайму четвертьфинала Россия — Канада на прошлом чемпионате мира.

Зак Кэссиан в начале второго отрезка заковырял из-за ворот ответную шайбу с передачи Макдэвида, но Адриан Кемпе и пропустивший прошлый матч по решению тренера Андрес Атанасиу еще до второго перерыва не только вывели «королей» вперед, но и довели их перевес до двух голов.

Камбэк хозяев в третьей 20-минутке вышел несколько сумбурным, но все же неслучайным, потому что сработал их главный (и, кажется, единственный) козырь в этом плей-офф — игра в неравных составах.

Уже в начале 20-минутки Макдэвид после выигранного Драйзайтлем вбрасывания легко разобрался в первом большинстве периода с обороной «Кингз» и их бессменным в плей-офф голкипером (80-й старт подряд) Джонатаном Куиком.

Филипп Дано, игравший в прошлом сезоне в финале в составе «Монреаля», вновь вернул «Кингз» перевес в две шайбы в их большинстве. И дальше гости должны были закрывать встречу, получив еще одно численное преимущество, но...

Пустили быструю контратаку три в два, что для «Эдмонтона» довольно частое дело, учитывая их главных звезд. Макдэвид все это дело разогнал, а Драйзайтль завершил на добивании отскочившей шайбы.

«Эдмонтон» полетел спасаться, и Эвандер Кейн заработал еще одно большинство, а Драйзайтль фирменным «вантаймером» из правого круга превратил пас Макдэвида в спасительную шайбу.

Однако поражение это только отсрочило. Поскольку дальше атаковали только «Кингз». Кемпе вполне мог принести калифонийцам победу еще в основное время, но его бросок под сирену Смит отразил шлемом. Швед не успокоился и в овертайме очень быстро в проходе все же оформил дубль, поставив «Ойлерз» на край пропасти, в которую они, кажется, и свалятся уже в Лос-Анджелесе.