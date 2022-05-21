«Хороший урок»: Уимблдон попал под санкции из-за недопуска россиян

Организаторы одного из турниров «Большого шлема» — Уимблдона — отказали в допуске российским и белорусским теннисистам из-за политической ситуации. Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) в ответ объявили о том, что очки за выступление спортсменов на турнире начислены не будут. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал такое решение справедливым, но некоторые иностранные теннисисты выразили разочарование позицией ATP и WTA.

Заявления ATP, WTA, ITF и Уимблдона

Теннисисты – одни из немногих спортсменов из России, которых санкции затронули лишь частично. Были запрещены выступления сборных России и Белоруссии, а также отменены все турниры на территории страны, однако отдельные спортсмены имеют возможность продолжать играть в нейтральном статусе. Однако не все турниры согласились допустить теннисистов из этих стран, и в конце апреля организаторы престижного Уимблдона, одного из турниров серии Большого шлема, объявили о недопуске российских и белорусских теннисистов. Это решение вызвало большой резонанс, его раскритиковали даже иностранные теннисисты – Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас. Против бана россиян и белорусов высказалась именитая победительница 39 турниров «Большого шлема», член Международного зала теннисной славы Билли Джин Кинг. Решение Уимблдона это не изменило, однако повлекло за собой санкции. «Срок могут сократить»: пойманная на допинге теннисистка Демина обвинила тренера Российская теннисистка Елизавета Демина, дисквалифицированная на три года после положительного... 20 мая 17:04

Первым заявление опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), указавшая, что возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе их заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для Ассоциации.

«Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам выступать в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах.

С большим сожалением и нежеланием сообщаем, что не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона 2022 года.

Наши правила и соглашения существуют для того, чтобы защищать права игроков в целом. Односторонние решения такого рода, если их не принять во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части Тура. Дискриминация по отдельным турнирам просто невозможна в Туре, который проводится более чем в 30 странах», — указано в сообщении.

При этом в ATP отметили, что рейтинговые очки останутся на турнирах в Лондоне (ATP 500), Истборне (ATP 250) и ATP Challenger, поскольку для российских и белорусских теннисистов существует игровая альтернатива для этих турниров. Подобное сводит к минимуму влияние на честность рейтинга.

Вслед за мужской Ассоциацией аналогичное заявление выпустила Женская теннисная ассоциаций (WTA). В сообщении подчеркнуто, что 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации, а отдельные спортсмены не должны подвергаться санкциям из-за определенной национальности.

«Наша позиция заключается в защите равных возможностей, которые должны быть у игроков WTA, чтобы соревноваться как личности. Если мы не займем эту позицию, то мы откажемся от нашего фундаментального принципа и позволим WTA стать примером для поддержки дискриминации по национальному признаку на других мероприятиях и в других регионах мира. WTA продолжит применять свои правила, чтобы отвергнуть такую дискриминацию», — заключила пресс-служба.

Международная федерация тенниса (ITF) вслед за ATP и WTA приняла решение не начислять очки за Уимблдон – речь в этом случае идет об участниках юниорского турнира и инвалидов на колясках.

«Сегодня ITF подтвердила свое решение не присуждать рейтинговые очки на Уимблдон в 2022 году для соревнований юниоров и теннисистов на инвалидных колясках, которые являются частью турнира «Большого шлема». Организаторам турнира не разрешается в одностороннем порядке вводить критерии участия, несовместимые с общими. В соответствии со своими протоколами ITF имеет право отозвать рейтинговые очки.

Условия, запрещающие россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне, ставят под угрозу целостность международной рейтинговой системы и равенство всех спортсменов», — сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ITF.

Организаторы Уимблдонского турнира заявили, что разочарованы позицией ATP, WTA и ITF, однако отметили, что приняли единственно верное решение для турнира, опираясь на позицию правительства Великобритании по ограничению глобального влияния России и широкую реакцию правительства, индустрии, спортивных и творческих организаций. «Флаг ей в руки, пусть выступает»: россиянка Забияко будет представлять Канаду Российская фигуристка Наталья Забияко вместе с партнером Александром Энбертом не выступали... 19 мая 22:12

«Мы хотели бы выразить глубокое разочарование решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по поводу снятия рейтинговых очков с Уимблдона. Мы считаем эти решения несоразмерными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств этой ситуации и положения, в котором мы оказались, и наносящими ущерб всем игрокам, которые участвуют в Туре», — сказано в сообщении.

Как отреагировали в России

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя решение не начислять очки, назвал его абсолютно верным.

«Мы считаем, что это абсолютно справедливое решение. Приятно, что ATP держится того, о чем было сказано ранее. Это правильно. Любая организация, которая стоит на стороне спортсменов, вызывает уважение», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Двукратный победитель турниров серии Большого шлема, олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил радость, что и мужская, и женская Ассоциации отстаивают права спортсменов. Также он выразил мнение, что на отстранение россиян от турниров могут также пойти в США и Австралии.

«Решение ATP — хороший знак, который указывает на то, что произойдет с организаторами остальных турниров, кто может последовать примеру Уимблдона. Для них это хороший урок, ведь таким образом обесценивается титул Большого шлема. Несмотря на то, что на турнире могут, выступить все ведущие теннисисты и побороться за титул. Но титул титулом, а очки очками», — цитирует Кафельникова РИА «Новости».

Важно отметить еще одну вещь, которая касается очков Уимблдона. Баллы, набранные в прошлом году, сгорят. Таким образом, Новак Джокович, который в 2021 году одержал победу в Лондоне, потеряет 2000 очков и лишится первой строчки рейтинга ATP. Это может позволить россиянину Даниилу Медведеву вновь стать первой ракеткой мира, он в прошлом году дошел до четвертого круга и набрал всего лишь 180 баллов.

Как отреагировали иностранные теннисисты

Венгерский теннисист Мартон Фучович раскритиковал решение ATP именно из-за того, что очки за прошлый сезон сгорят, а сам он из-за этого потеряет несколько десятков позиций в рейтинге, вылетев из топ-150.

«Рейтинговых очков не будет на Уимблдоне. Но они спишутся за 2021 год. Никаких шансов их защитить. ATP, вы серьезно? С 60-й строчки я упаду до 130-й. Спасибо!» — написал Фучович в соцсетях. «Вполне ожидаемо»: Россию лишили двух Олимпиад Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Россию и Белоруссию из тендера на покупку прав... 17 мая 13:43

Француз Бенуа Пер назвал такое решение глупым, а американец Рейлли Опелка иронично признался, что «ждет-не дождется этого выставочного турнира». Особое недовольство развитием событий выразили теннисисты из Украины. Сергей Стаховский заявил, что крайне разочарован, а Александр Долгополов резко раскритиковал ATP и WTA.

«Молодцы, ATP и WTA, вы сделали российского пропагандиста № 1 счастливым, отобрав очки у Уимблдона. Наверняка это разлетится по всей российской пропаганде. Ужасное решение. На двух стульях усидеть не сможете», — отметил он в своих социальных сетях.