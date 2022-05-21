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Спорт

Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE

Российско-украинская киберспортивная команда Na'Vi защищает титул чемпиона мира по CS:GO. ОНЛАЙН

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Российско-украинская команда Natus Vincere (Na'Vi) на пути к финалу чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) встретится с европейским коллективом ENCE. Na'Vi располагаются на второй позиции рейтинга HLTV.org среди всех клубов по CS:GO, ENCE — третьи. В финале команду-победителя уже ожидает топ-1 мира, европейские игроки из Faze. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры. Встреча обещать быть интересной!
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:34

Na'Vi выбрали стороны защиты на пике оппонента. Винрейт «рожденный побеждать» 33% в официальных играх за последние 3 месяца. Процент побед команды ENCE равен 88% за 16 игр. de_nuke начинается, поехали!

21:33

Команды определились с пиками. de_nuke — выбор европейского коллектива, de_dust2 — пик команды Na'Vi, в случае равного счета нас будет ожидать третья карта — de_mirage.

21:28

Состав команды ENCE: Марко «Snappi» Пфейффер (Дания); Павле «Maden» Бошкович (Черногория); Павел «dycha» Дыха (Польша); Олек «hades» Мишкевич (Польша); Лотан «Spinx» Гилади (Израиль); Еету «sAw» Саха (Тренер, Финляндия).

21:22

Состав команды Na'Vi: Денис «electronic» Шарипов (Россия);

Кирилл «Boombl4» Михаилов (Россия);

Илья «Perfecto» Залуцкий (Россия);

Валерий «B1t» Ваховский (Украина);

Александр «s1mple» Костылев (Украина);

Андрей «B1ad3» Городенский (Тренер, Украина).

21:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию киберспортивного матча, полуфинала турнира PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO между российско-украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) и европейским коллективом ENCE. Начало игры запланировано на 21:25 мск.

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