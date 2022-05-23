23 мая 2022, 11:50 Спорт Покорить «Ролан Гаррос»: Медведев сражается с Багнисом. LIVE Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Багнис — Медведев. ОНЛАЙН Данила Жиляев Слушать Остановить

Вторая ракетка мира — российский теннисист Даниил Медведев — стартует на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» матчем с аргентинцем Факундо Багнисом, который занимает 103-ю позицию в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.