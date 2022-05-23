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Спорт

Русский гений заткнул за пояс Овечкина и уничтожил сильнейшую команду НХЛ

Кучеров побил рекорд среди действующих игроков НХЛ по матчам плей-офф с 4+ очками

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Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Reuters
Четыре очка Никиты Кучерова помогли его «Тампе» в третий раз подряд обыграть «Флориду», которая стала сильнейшей командой НХЛ по итогам регулярного чемпионата, а сам нападающий обошел Александра Овечкина в списке самых результативных российских игроков в плей-офф в истории НХЛ. Артемий Панарин набрал первое очко в серии с «Каролиной», а Игорь Шестеркин совершил 43 спасения и стал первой звездой матча. Коннор Мадэвид, Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн из «Эдмонтона» во второй раз подряд обыграли «Калгари». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:1 (счет в серии — 3-0)

Проведя блестящий регулярный чемпионат и выиграв первый раунд в серии плей-офф впервые с 1996 года, «Флорида» рассчитывала продолжить поход за Кубком Стэнли и даже считалась фаворитом в противостоянии с «Тампой-Бэй». Однако реальность оказалась для команды Эндрю Брюнетта ужасающей.

«Флорида» ничего не может противопоставить надежной и максимально кубковой игре чемпиона двух последних розыгрышей, и проблем в игре «пантер» слишком много.

Проиграв две домашние встречи на старте серии, они отправились в Тампу, где из-за концерта на Amalie Arena играть предстояло два дня подряд. В таких условиях выиграть два матча на заказ очень сложно, но у обладателей «Президентс Трофи» не получилось победить даже в одном.

Встреча началась неожиданно лихо. «Тампа» перед своими болельщиками не стала «сушить» игру, а с первых минут полетела в атаку, давая и гостям возможность создавать моменты, полагаясь на надежность своего российского голкипера Андрея Василевского. С этим все было в порядке, но хорош в других воротах был и российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

И все же первыми отличились хоккеисты «молний». Сэм Беннет задержал Кори Перри, и «Тампа» две минуты мучила соперника в большинстве, а когда у «кошек» на площадке было уже пять полевых игроков, хозяева разыграли отличную комбинацию, в которой Никита Кучеров в касание вернул шайбу под щелчок Райану Макдона, а Перри идеально подправил на пятаке с лета (1:0).

Оказавшись в положении догоняющей стороны, «Флорида» отыгралась довольно быстро. Причем помогло ей большинство, с которым у команды Брюнетта в плей-офф категорически не ладится. До точного броска Сэма Райнхарта с передачи Джонатана Юбердо (1:1) были не использованы все 25 попыток в этой и предыдущей сериях. Во многом помог перевод капитана Александра Баркова на синюю линию. Он и начал голевую комбинацию.

И все же по игре «Тампа» была сильнее, что и проявилось во втором периоде. В самом его начале Эрик Чернак после паса автора победной шайбы в прошлой встрече — Росса Колтона — воспользовался трафиком на пятаке и послал диск в дальнюю «девятку» (2:1).

Ну а затем началось время Кучерова.

Российский лидер атак «Тампы» издевательски легко обыграл двух соперников на входе в зону и бросил под щелчок в касание Стивену Стэмкосу. Капитан из левого круга не промахнулся — у Бобровского не было шансов успеть с перемещением (3:1).

Как ни старались гости что-либо изменить, у них ничего не получалось. Виной тому не только блестяще сыгравший Василевский, но и полевые игроки «Тампы», всю серию блокирующие огромное количество бросков.

В этом матче в одном из эпизодов Виктор Хедман принял на себя выстрел, летевший в пустой угол, а в другом Райан Макдона заблокировал верный бросок, подставив клюшку.

Но это были — пусть значимые — но лишь эпизоды. Хозяева выглядели сильнее и смогли довести дело до победы, еще дважды поразив оставленные Бобровским аж за пять минут до сирены ворота.

Никита Кучеров сначала в убойной ситуации решил не бросить, а сыграть на Ника Пола, но тому помешал забить защитник. Впрочем, в той же смене российский форвард убежал из своей зоны и поразил-таки ворота (4:1).

А парой минут позже еще и отобрал шайбу у игрока соперников и сделал второй в матче голевой пас на Стэмкоса.

Всего Кучеров набрал 4 (1+3) очка и стал единственным действующим игроком лиги, у которого на счету четыре игры с такой высокой результативностью в плей-офф за карьеру. А матчей с тремя и больше баллами в Кубке Стэнли у него уже 19. Здесь воспитанник московских «Белых Медведей» уступает только пятерым легендам: Уэйну Гретцки (59 игр), Марку Мессье (30), Яри Курри (28), Денису Савару (21) и Яромиру Ягру (20).

Теперь на счету Кучерова 142 (48+94) очка в играх плей-офф за карьеру, и он разом опередил Жака Лемэра (139) и Александра Овечкина (141), выйдя на 37-е место в истории.

Из россиян впереди Никиты теперь только продолжающий карьеру форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (180) и нынешний главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров (176).

Такими темпами Кучеров уже в следующем матче выбьет «Флориду» из плей-офф. За всю историю НХЛ лишь в четырех случаях командам, уступавшим в серии со счетом 0-3, удавалось выиграть четыре игры подряд и пройти дальше. А вот в 197 случаях это не получалось.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1 (счет в серии — 1-2)

В аналогичном флоридскому положении могли оказаться и «Рейнджерс». С той лишь разницей, что они уступили «Каролине» в первых двух матчах на выезде, а теперь должны были дважды принять соперника в родном «Мэдисон Сквер-Гарден».

«Харрикейнз», которые пока выиграли все домашние встречи в этом плей-офф, но в предыдущем противостоянии с «Бостоном» уступили во всех трех выездных, собирались переломить эту ситуацию, а заодно добить «синерубашечников».

С первых же минут на ворота Игоря Шестеркина обрушился шквал атак. За первые два периода Шестеркин совершил 35 спасений, при этом его партнеры заблокировали 17 бросков, а еще в 14 случаях шайба прошла мимо створа.

В начале встречи Мика Зибанежад с классной передачи Артемия Панарина с правой стороны в левый круг вбрасывания открыл счет (1:0).

Крис Крайдер рикошетом от защитника «Каролины» удвоил перевес в начале второго отрезка (2:0).

Лишь после этого Нино Нидеррайтер в проходе сумел пробить российского вратаря «синерубашечников». Однако этот гол так и остался единственным взятием ворот «ураганов», а Шестеркин закончил встречу с 43 сейвами.

Точку в поединке поставил Тайлер Мотт, попавший в пустые ворота. Для форварда это первый балл в составе нью-йоркцев после перехода из «Ванкувера» в последний день обменов.

«Каролина» снова потерпела поражение в выездном матче, но по-прежнему остается непобедимой дома, что при преимуществе своей площадки должно дать общий успех.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 4:1 (счет в серии — 2-1)

В «Битве при Альберте» события продолжают развиваться драматично. Серия переехала в Эдмонтон при равном счете после двух камбэков «Ойлерз» (неудавшегося и удавшегося). И на этот раз «нефтяники» решили включиться сразу. В первом периоде они нанесли 21 бросок по воротам Якоба Маркстрема (против семи у «Калгари»), но не смогли пробить шведского голкипера.

Впрочем, Макрстрем лишь отсрочил неизбежное, потому что во втором периоде тройка Эвандер КейнКоннор МакдэвидЛеон Драйзайтль сделала свое дело, забросив четыре шайбы подряд!

На счету немецкого форварда четыре голевые передачи, Макдэвид сделал три ассиста, а Кейн оформил свой уже второй хет-трик в текущем плей-офф и лидирует в его снайперской гонке с десятью точными бросками.

Шайба Оскара Шилингтона в третьей 20-минутке уже не спасла «Флэймз» от второго подряд поражения, и теперь положение команды российского защитника Никиты Задорова выглядит тяжелым.

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