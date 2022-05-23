Русский гений заткнул за пояс Овечкина и уничтожил сильнейшую команду НХЛ

Четыре очка Никиты Кучерова помогли его «Тампе» в третий раз подряд обыграть «Флориду», которая стала сильнейшей командой НХЛ по итогам регулярного чемпионата, а сам нападающий обошел Александра Овечкина в списке самых результативных российских игроков в плей-офф в истории НХЛ. Артемий Панарин набрал первое очко в серии с «Каролиной», а Игорь Шестеркин совершил 43 спасения и стал первой звездой матча. Коннор Мадэвид, Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн из «Эдмонтона» во второй раз подряд обыграли «Калгари». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:1 (счет в серии — 3-0)

Проведя блестящий регулярный чемпионат и выиграв первый раунд в серии плей-офф впервые с 1996 года, «Флорида» рассчитывала продолжить поход за Кубком Стэнли и даже считалась фаворитом в противостоянии с «Тампой-Бэй». Однако реальность оказалась для команды Эндрю Брюнетта ужасающей.

«Флорида» ничего не может противопоставить надежной и максимально кубковой игре чемпиона двух последних розыгрышей, и проблем в игре «пантер» слишком много.

Проиграв две домашние встречи на старте серии, они отправились в Тампу, где из-за концерта на Amalie Arena играть предстояло два дня подряд. В таких условиях выиграть два матча на заказ очень сложно, но у обладателей «Президентс Трофи» не получилось победить даже в одном.

Встреча началась неожиданно лихо. «Тампа» перед своими болельщиками не стала «сушить» игру, а с первых минут полетела в атаку, давая и гостям возможность создавать моменты, полагаясь на надежность своего российского голкипера Андрея Василевского. С этим все было в порядке, но хорош в других воротах был и российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

И все же первыми отличились хоккеисты «молний». Сэм Беннет задержал Кори Перри, и «Тампа» две минуты мучила соперника в большинстве, а когда у «кошек» на площадке было уже пять полевых игроков, хозяева разыграли отличную комбинацию, в которой Никита Кучеров в касание вернул шайбу под щелчок Райану Макдона, а Перри идеально подправил на пятаке с лета (1:0).

Оказавшись в положении догоняющей стороны, «Флорида» отыгралась довольно быстро. Причем помогло ей большинство, с которым у команды Брюнетта в плей-офф категорически не ладится. До точного броска Сэма Райнхарта с передачи Джонатана Юбердо (1:1) были не использованы все 25 попыток в этой и предыдущей сериях. Во многом помог перевод капитана Александра Баркова на синюю линию. Он и начал голевую комбинацию.

И все же по игре «Тампа» была сильнее, что и проявилось во втором периоде. В самом его начале Эрик Чернак после паса автора победной шайбы в прошлой встрече — Росса Колтона — воспользовался трафиком на пятаке и послал диск в дальнюю «девятку» (2:1).

Ну а затем началось время Кучерова.

Российский лидер атак «Тампы» издевательски легко обыграл двух соперников на входе в зону и бросил под щелчок в касание Стивену Стэмкосу. Капитан из левого круга не промахнулся — у Бобровского не было шансов успеть с перемещением (3:1).

Как ни старались гости что-либо изменить, у них ничего не получалось. Виной тому не только блестяще сыгравший Василевский, но и полевые игроки «Тампы», всю серию блокирующие огромное количество бросков.

В этом матче в одном из эпизодов Виктор Хедман принял на себя выстрел, летевший в пустой угол, а в другом Райан Макдона заблокировал верный бросок, подставив клюшку.

Но это были — пусть значимые — но лишь эпизоды. Хозяева выглядели сильнее и смогли довести дело до победы, еще дважды поразив оставленные Бобровским аж за пять минут до сирены ворота.

Никита Кучеров сначала в убойной ситуации решил не бросить, а сыграть на Ника Пола, но тому помешал забить защитник. Впрочем, в той же смене российский форвард убежал из своей зоны и поразил-таки ворота (4:1).

А парой минут позже еще и отобрал шайбу у игрока соперников и сделал второй в матче голевой пас на Стэмкоса.

Всего Кучеров набрал 4 (1+3) очка и стал единственным действующим игроком лиги, у которого на счету четыре игры с такой высокой результативностью в плей-офф за карьеру. А матчей с тремя и больше баллами в Кубке Стэнли у него уже 19. Здесь воспитанник московских «Белых Медведей» уступает только пятерым легендам: Уэйну Гретцки (59 игр), Марку Мессье (30), Яри Курри (28), Денису Савару (21) и Яромиру Ягру (20).

Теперь на счету Кучерова 142 (48+94) очка в играх плей-офф за карьеру, и он разом опередил Жака Лемэра (139) и Александра Овечкина (141), выйдя на 37-е место в истории.

Из россиян впереди Никиты теперь только продолжающий карьеру форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (180) и нынешний главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров (176).

Такими темпами Кучеров уже в следующем матче выбьет «Флориду» из плей-офф. За всю историю НХЛ лишь в четырех случаях командам, уступавшим в серии со счетом 0-3, удавалось выиграть четыре игры подряд и пройти дальше. А вот в 197 случаях это не получалось.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1 (счет в серии — 1-2)

В аналогичном флоридскому положении могли оказаться и «Рейнджерс». С той лишь разницей, что они уступили «Каролине» в первых двух матчах на выезде, а теперь должны были дважды принять соперника в родном «Мэдисон Сквер-Гарден».

«Харрикейнз», которые пока выиграли все домашние встречи в этом плей-офф, но в предыдущем противостоянии с «Бостоном» уступили во всех трех выездных, собирались переломить эту ситуацию, а заодно добить «синерубашечников».

С первых же минут на ворота Игоря Шестеркина обрушился шквал атак. За первые два периода Шестеркин совершил 35 спасений, при этом его партнеры заблокировали 17 бросков, а еще в 14 случаях шайба прошла мимо створа.

В начале встречи Мика Зибанежад с классной передачи Артемия Панарина с правой стороны в левый круг вбрасывания открыл счет (1:0).

Крис Крайдер рикошетом от защитника «Каролины» удвоил перевес в начале второго отрезка (2:0).

Лишь после этого Нино Нидеррайтер в проходе сумел пробить российского вратаря «синерубашечников». Однако этот гол так и остался единственным взятием ворот «ураганов», а Шестеркин закончил встречу с 43 сейвами.

Точку в поединке поставил Тайлер Мотт, попавший в пустые ворота. Для форварда это первый балл в составе нью-йоркцев после перехода из «Ванкувера» в последний день обменов.

«Каролина» снова потерпела поражение в выездном матче, но по-прежнему остается непобедимой дома, что при преимуществе своей площадки должно дать общий успех.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 4:1 (счет в серии — 2-1)

В «Битве при Альберте» события продолжают развиваться драматично. Серия переехала в Эдмонтон при равном счете после двух камбэков «Ойлерз» (неудавшегося и удавшегося). И на этот раз «нефтяники» решили включиться сразу. В первом периоде они нанесли 21 бросок по воротам Якоба Маркстрема (против семи у «Калгари»), но не смогли пробить шведского голкипера.

Впрочем, Макрстрем лишь отсрочил неизбежное, потому что во втором периоде тройка Эвандер Кейн — Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль сделала свое дело, забросив четыре шайбы подряд!

На счету немецкого форварда четыре голевые передачи, Макдэвид сделал три ассиста, а Кейн оформил свой уже второй хет-трик в текущем плей-офф и лидирует в его снайперской гонке с десятью точными бросками.

Шайба Оскара Шилингтона в третьей 20-минутке уже не спасла «Флэймз» от второго подряд поражения, и теперь положение команды российского защитника Никиты Задорова выглядит тяжелым.