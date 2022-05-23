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Спорт

«Рудковская не получит своих денег»: академию Плющенко обманули на 130 млн рублей

Рудковская отдала мошеннику 31 млн рублей наличными на строительство академии Плющенко

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Продюсер Яна Рудковская перед началом презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года

Продюсер Яна Рудковская перед началом презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Продюсер Яна Рудковская заявила, что строитель объектов для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Денис Гонтарь похитил у нее 31 млн рублей. Также Telegram-канал Baza сообщил, что Рудковская предъявила претензии к компании «ПСК МЕТ КОН», которая получила 99 млн рублей, но не выполнила условия сделки. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Рудковская, скорее всего, навсегда потеряла свои деньги и за счет чего мошенники могут полностью избежать уголовного наказания, хотя по закону им грозит десять лет заключения.

Рудковская обвинила в хищении 31 млн рублей строителя Дениса Гонтаря, опубликовав в своем Telegram-канале дату и место его рождения, а также полное имя.

«Хочу предостеречь от того, чтобы давать свои наличные деньги залетным строителям!

Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, он выманил на доверии наличные деньги (31 млн честно заработанных рублей после уплаты налогов) на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают.

Итог — нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — написала Рудковская.

Также Telegram-канал Baza сообщает, что в совокупности Рудковскую обманули на 130 млн рублей, поскольку у нее есть претензии еще и к компании «ПСК МЕТ КОН», которая занимается производством строительных металлических конструкций.

«По версии Рудковской, ООО «Ангелы Плющенко» выплатили компании 99 млн рублей в счет оплаты договора, но оговоренные условия выполнены не были», — говорится в сообщении Baza.

Однако продюсер пока не подтвердила эту информацию.

«Слышали звон, да не знаете где он! Нам везет на мошенников во время военной операции! Хороший аргумент работает, как часы: «Сбои с поставкой материалов и работой банков». Про второй эпизод чуть позже! Еще разбираемся», — написала Рудковская по поводу новости Baza.

Что касается уже подтвержденного продюсером случая мошенничества, то строителя Гонтаря могут приговорить к десяти годам заключения. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов:

«Гонтарю грозит ответственность за мошенничество в особо крупном размере, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или без него».

При этом адвокат отметил: Рудковской будет сложно убедить суд в том, что она действительно передала Гонтарю наличными 31 млн, а при грамотной защите строитель может полностью избежать уголовного наказания.

«Я очень часто занимаюсь в практике делами о мошенничестве и могу предположить, что потерпевшим будет сложно доказать сам факт передачи указанной суммы денежных средств.

Такое мошенничество считается тяжким преступлением, но при наличии грамотной защиты суд может назначить до восьми лет условно.

Очень часто преступники понимают, что могут понести наказание, поэтому заранее заключают договоры на выполнение какой-либо деятельности: в случае с Рудковской, скорее всего, был заключен гражданско-правовой договор.

И если к Гонтарю придут сотрудники полиции, он скажет: «Я заключил гражданско-правовой договор. Ребята, давайте решать вопрос через суд в гражданском порядке».

То есть Гонтарь будет настаивать, чтобы всю эту ситуацию рассматривали в рамках гражданско-правого поля в суде общей юрисдикции в рамках искового заявления. Это автоматически позволяет избежать ответственности по уголовному преступлению. Такие прецеденты встречаются очень часто.

Если потом к нему снова придет полиция, он скажет: «Решение суда общей юрисдикции в рамках искового заявления уже имеется. У меня не может быть никакого уголовного преступления».

И даже если гражданско-правой договор не был заключен, то в любом случае Гонтарь мог заранее создать видимость законности своей деятельности: например, купить какие-то товары для строительства и т.д. Люди обычно маскируют свою деятельность, чтобы не было заметно явного мошенничества.

В таких ситуациях очень часто даже отказывают в возбуждении уголовных дел.

При правильной защите Гонтаря и если он заключил гражданско-правовой договор, я уверен, что ему ничего не будет», — отметил Калинов.

Наконец, адвокат объяснил, почему Рудковской будет тяжело вернуть 31 млн, даже если она выиграет дело.

«Взыскать обратно потерянные деньги очень сложно. Очень часто люди приходят, говорят: «У меня решение в рамках рассмотрения уголовного дела — взыскать ущерб, причиненный преступлением: миллион». А им перечисляют копейки, потому что у преступника нет никакого имущества.

У Гонтаря может не оказаться ничего, на что можно наложить арест. Он даже может объявить себя банкротом, — заметил Калинов.

— Реализовать право на возмещение вреда очень сложно. Сам факт того, что есть судебное решение, ни о чем не говорит. Взыскать бывает нечего. И все. Я уверен, Рудковская не получит своих денег».

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