«Хорошо, что Абрамович ничего не заработает»: Британия продает «Челси» американцу

В скором времени лондонский футбольный клуб «Челси» официально обретет нового хозяина: правительство Великобритании одобрило продажу клуба американскому бизнесмену Тодду Боули и выдало соответствующую лицензию. Британский министр культуры, СМИ и спорта Надин Доррис выразила удовлетворение тем, что предыдущий владелец «синих» Роман Абрамович ничего не выиграет на этой сделке. «Газета.Ru» — о том, что известно о продаже «Челси» на данный момент.

Разговоры о переходе футбольного клуба «Челси» под управление нового руководства ходили в последние несколько месяцев — еще в феврале Роман Абрамович, который владел клубом с 2003 года, заявил о намерении его продать. У правительства Великобритании, однако, был свой взгляд на ситуацию. На фоне украинских событий Абрамович попал в британский санкционный список, и правительство страны было готово одобрить сделку лишь в том случае, если Абрамович ничего от нее не получит.

Теперь, как сообщает «Би-би-си», правительство имеет юридические гарантии, что Роман Абрамович, чьи британские активы на данный момент заморожены, ничего не выиграет от продажи клуба. Великобритания одобрила покупку «Челси» консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боуэли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

«Накануне правительство выдало лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба «Челси», — сообщила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис.

— Мы удовлетворены тем, что процедура продажи не принесет выгоды Роману Абрамовичу и другим лицам под санкциями». Потенциальный владелец «Челси» готов выделить на трансферы летом 200 млн фунтов Потенциальный владелец «Челси» Тодд Боули готов выделить перед стартом сезона-2022/23 200 млн фунтов... 25 мая 06:08

Как утверждает журналист Лиам Туми, чьи слова приводит Sky Sports, с приходом нового руководства стратегия «Челси» существенно изменится. По его словам, клуб станет «больше похож» на бизнес-проект. Он напомнил, что Боули заявил о готовности выделить 200 млн фунтов стерлингов в ближайшее трансферное окно, и выразил интерес, как селекционный отдел клуба распорядится этими средствами. По мнению Туми, теперь у «Челси» будет меньше ошибок в трансферной политике, как, например, сделка по покупке Ромелу Лукаку и Кепы Аррисабалаги.

«Решения, которые были оправданы, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру, готовому покрыть любые убытки, уже не будут таковыми под руководством калифорнийской частной акционерной компании», — утверждает журналист.

Свою оценку событиям дал бывший исполнительный директор «Челси» Питер Кеньон. По его словам, главное, что закончился период неопределенности относительно дальнейшей судьбы клуба. Он обратил внимание, что в какой-то момент рассматривалась даже вероятность снятия «синих» со следующего розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Это хорошие новости для «Челси» и для футбола в целом, можно двигаться дальше. В неопределенности нет ничего хорошего, и за последние несколько месяцев ни один из участников процесса не чувствовал облегчения. Здорово, что решение принято и «Челси» выступит в следующем сезоне Премьер-лиги», — убежден Кеньон.

46-летний Тодд Боули, глава консорциума, который в скором времени приобретет «Челси», ведет бизнес не только в спорте, но и в других сферах. Так, он является генеральным директором холдинговой компании Eldridge Industries, а также занимает пост временно исполняющего обязанности гендиректора Голливудской ассоциации иностранной прессы. Он активно инвестирует в страховые компании, в индустрию технологий, в пищевую промышленность и в медиасферу.

Что касается спортивных организаций, Боули владеет 20% акций бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», а также является совладельцем баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Спаркс». А в июле 2021 года он вместе с Марком Уолтером приобрел 27% акций клуба, который считается спортивным символом «города ангелов» — баскетбольного «Лейкерс».

Также он участвовал в переговорах по приобретению женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит», но в итоге вышел из сделки. «Челси» станет его первым зарубежным спортивным активом.

Еще один член консорциума — 62-летний Марк Уолтер — присоединился к сделке по покупке «Челси» по приглашению Боули и стал основным владельцем «Доджерс». А 86-летний Хансйорг Висс, швейцарский миллиардер, до сих пор не имел непосредственного отношения к спортивным проектам. Состояние он сделал на производстве и продаже медицинского оборудования. Любопытно, что он одним из первых сообщил о получении предложения по приобретению «Челси».