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Спорт

Борьба за третий круг: Рублев сражается с Дельбонисом. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 2-й круг. Рублев (Россия) — Дельбонис (Аргентина). ОНЛАЙН

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Россиянин Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису играет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:44

А вот теперь аргентинец не смог принять подачу — 15:15. И сразу же еще один эйс! 30:15.

19:44

Вау, Дельбонис принял подачу Рублева навылет! 0:15.

19:43

Аргентинец все-таки забрал свою подачу, но с огромным трудом. Счет в первом сете становится 2:2.

19:43

Дельбонис подкараулил и пробил Рублеву в противоход прямо по задней линии. Больше у аргентинца.

19:43

Очень острый прием от Рублева — сразу навылет. Ровно.

19,42

Эйс от Дельбониса. Больше у аргентинца.

19:42

Шикарный бэкхенд от Рублева! Дельбонис даже не побежал — понимал, что не успеет в ту точку корта. Ровно.

19:40

Рублев мощно принял подачу, а потом выбежал к сетке и отправил мяч в уголок! 40:30.

19:40

Рублев ошибся на приеме, мяч ушел в аут. 40:15.

19:39

Ого, а вот теперь Дельбонис попал по другой боковой линии. Просто снайпер! 30:15.

19:39

А вот теперь Дельбонис сильно пробил по боковой линии! 15:15.

19:38

Дельбонис ошибся на собственной подаче. Рублев принял подачу, а затем аргентинец мощно пробил в сетку. 0:15.

19:36

Рублев элегантно укоротил — и Дельбонис не успел добежать к сетке. Россиянин под ноль забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 2:1 в его пользу.

19:36

40:0 — Рублев включил свой эйс!

19:35

Рублев быстро выиграл первую перестрелку на своей подаче — 15:0.

19:35

Аргентинец взял свою подачу под ноль. Счет в первом сете стал 1:1.

19:34

Дельбонис вышел к сетке, Рублев удобно направил мяч прямо на него, и аргентинец неотразимо пробил в корт. 30:0.

19:32

Дельбонис подал не очень сильно, завязалась легкая перестрелка, но затем Рублев ошибся на ровном месте, отправив мяч за пределы корта. 15:0.

19:32

Рублев взял все-таки свою подачу! Счет в первом сете стал 1:0 в пользу россиянина.

19:31

Дельбонис слишком поверил в себя и решил уложить мяч в противоположный угол от Рублева, однако ему сильно не хватило точности. Аут. Больше у Рублева.

19:30

У-у-у, мяч сорвался с ракетки Рублева и улетел на верхние трибуны. Ровно.

19:30

Первый эйс от Рублева! 40:30.

19:29

Ох, как точно приложился Рублев — прямо по линии! 30:30.

19:28

Дельбонис вновь легко принял подачу Рублева и хитро атаковал ему в противоход. Андрей даже не побежал, понимая, что не успевает. 15:30.

19:28

А вот теперь Дельбонис ошибся по длине — 15:15.

19:28

Рублев начал на своей подаче неудачно: Дельбонис уверенно принял мяч, а потом перехватил инициативу, атаковал очень сильно по самой линии и заставил россиянина выбить в аут. 0:15.

19:27

Матч начался!

19:25

Предыдущий матч на корте Симоны Матье уже завершился сенсационной победой китаянки Чжэн Циньвэнь над Симоной Халеп (2:6, 6:2, 6:1). Скоро должен начаться и поединок Рублева с Дельбонисом.

19:20

Ранее соперники встречались только один раз, и Рублев в четырех сетах одержал победу над 65-й ракеткой мира. Это произошло в первом круге Уимблдона в прошлом году — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Сам Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.

19:15

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Андреем Рублевым и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

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