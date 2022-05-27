Одолеть мощного британца: Хачанов бьется с Норри за 1/8 финала. LIVE

Встречались Норри и Хачанов друг с другом уже пять раз. На счету 26-летнего британца три победы, у его российского ровесника — две. При этом все матчи прошли в прошлом и этом годах.
Тайхманн выиграла второй сет — 7:5. Так что тут сначала пройдет третья партия, а уже потом состоится матч Норри и Хачанова.
Пока можно поговорить о нашем предстоящем поединке. Норри является одиннадцатой ракеткой мира, Хачанов занимает 25-е место в рейтинге АТР. При этом здесь британец посеян под десятым номером, а Карен — под 21-м.
Матч Кэмерона Норри с Кареном Хачановым начнется по окончании встречи белоруски Виктории Азаренок и Джил Тайхманн из Люксембурга. Первый сет остался за Азаренко — 6:4. Во втором сейчас кульминация, и скоро станет ясно, уйдут ли соперницы в третий сет. Пока 6:5 в пользу Тайхманн, но подавать будет Азаренко.