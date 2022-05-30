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Спорт

Пробиться в 1/4 финала: Рублев сражается с Синнером. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг. Андрей Рублев (Россия) — Янник Синнер (Италия). ОНЛАЙН

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В четвертом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев проводит матч против итальянского спортсмена Янника Синнера. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:16

15:0. Попытка перевести слева у Рублева не прошла, аут.

19:15

Поехали! Синнер на подаче.

19:11

Теннисисты уже вышли на корт, скоро пойдет разминка. Синнер будет первым на подаче.

19:10

Матч Пегулы и Бегу завершился, а значит, что совсем скоро начнется игра Синнера и Рублева. Предварительное время — 19.10 по московскому времени.

19:00

Рублев и Синнер встречались между собой трижды. Два раза победу одержал итальянский теннисист — в прошлом году в четвертьфинале Барселоны — 6:2, 7:6 (8:6), а этой весной выиграл в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло — 5:7, 6:1, 6:3. За россиянином одна победа — однако в том поединке они сумели сыграть всего три гейма, после чего Синнер был вынужден сняться из-за повреждения.

18:55

Матч начнется не ранее 19:05. Игра поставлена последним, четвертым запуском на корте Сюзанн Ленглен после игры Джессики Пегулы с Ириной Бегу.

18:50

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В рамках четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» российский спортсмен Андрей Рублев проводит поединок против итальянца Янника Синнера.

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