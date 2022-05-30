Лучший «шлем» в карьере: Кудерметова сражается с Киз. LIVE

Никогда раньше не игравшая даже в четвертом круге на турнирах «Большого шлема» россиянка Вероника Кудерметова бьется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:55
Кудерметова и Киз никогда не встречались друг с другом на корте.
11:50
25-летняя россиянка занимает 29-е место в рейтинге WTA, 27-летняя американка располагается на 22-й строчке. Под этими номерами они и посеяны в Париже.
11:45
В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде россиянка Вероника Кудерметова играет с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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