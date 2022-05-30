Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минобороны РФ заявили, что нанесен удар по ангару завода... 11:31
Экс-хавбек «Краснодара» Деменко заявил, что Шварцу... 11:31
Шесть человек погибли в Донецке в результате обстрела со... 11:30
Honda оснастит свои автомобили ИИ для оценки здоровья водителя 11:29
Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его... 11:21
Деменко не видит ничего сверхъестественного в переходе... 11:17
Певица МакSим выступит на фестивале «Ночь музыки» 11:17
Писатель Борис Пахор скончался в возрасте 108 лет 11:16
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта оперативного командования... 11:15
Приставы начали взыскивать с Google и Meta* штрафы в размере... 11:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Лучший «шлем» в карьере: Кудерметова сражается с Киз. LIVE

«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Кудерметова — Киз. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
close
100%
Yves Herman/Reuters
Никогда раньше не игравшая даже в четвертом круге на турнирах «Большого шлема» россиянка Вероника Кудерметова бьется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:55

Кудерметова и Киз никогда не встречались друг с другом на корте.

11:50

25-летняя россиянка занимает 29-е место в рейтинге WTA, 27-летняя американка располагается на 22-й строчке. Под этими номерами они и посеяны в Париже.

11:45

В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде россиянка Вероника Кудерметова играет с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+