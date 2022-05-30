30 мая 2022, 10:37 Спорт Лучший «шлем» в карьере: Кудерметова сражается с Киз. LIVE «Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Кудерметова — Киз. ОНЛАЙН Андрей Черников Слушать Остановить

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Никогда раньше не игравшая даже в четвертом круге на турнирах «Большого шлема» россиянка Вероника Кудерметова бьется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с американкой Мэдисон Киз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.