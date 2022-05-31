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Спорт

Битва сильнейших: Джокович и Надаль сражаются за 1/2 финала «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания). ОНЛАЙН

Именитые теннисисты — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль — встречаются в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:42

30:15. В аут отвечает с приема Новак.

22:41

15:0. Хорошая подача от Надаля.

22639

Как же шикарно играет Надаль! Переводит по линии, попадает, и не успевает за этим мячом Новак. Второй брейк в этом сете! 4:1.

22:38

30:40. Не получается в атаке сейчас у Джоковича.

22:37

30:30. Прекрасно срезал угол Джокович.

22:36

15:30. Очень сильно по линии не попадает Новак.

22:35

15:15. Ошибается с переводом Новак, и хорошо принимает Рафаэль этот мяч.

22:35

15:0. Подача помогает Новаку.

22:34

В трос мяч попадает от Новака, и вырывает победу на своей подаче Рафаэль. 3:1 становится счет в первом сете.

22:33

Больше. Полностью забрал преимущество в этом розыгрыше испанец.

22:32

Ровно. Неплохой укороченный провел Новак, не сумел подстроиться Надаль под этот мяч.

22:31

Больше. Пытался Новак сыграть у сетки, но не удалось.

22:30

40:40. Идеально Надаль вышел к сетке.

22:29

30:40. Отыграл Надаль один брейк.

22628

15:40. Шикарный прием. Использовал Новак обратный кросс.

22627

15:30. Глубоко под заднюю линию ответил Новак, и не сумел этот мяч качественно обработать Рафа.

22627

15:15. Прекрасный удар в противоход сделал Новак.

22:25

15:0. Розыгрыш на второй подаче завязывается, но в итоге Новак не попадает в корт по линии.

22:23

Эйсом завершает гейм под ноль Джокович. 2:1 в первом сете.

22:22

40:0. Неудачный прием от Надаля, и Джокович атакует с центра поля.

22:22

30:0. Хорошая подача прошла, Надаль плохо обработал, чем и воспользовался Новак.

22:21

15:0. Не попал Надаль в линию.

22:20

Укороченный от Новака достает Надаль, и с этим ударом серб ничего не сумел сделать. Выигрывает испанец свою подачу. 2:0 в первом сете.

22:19

40:30. Попадает Рафаэль по линии очень тонко.

22:18

30:30. Снова упорная борьба завязывается.

22:17

30:15. Эйс от Надаля мощнейший.

22:17

15:15. Шикарно разводит Рафа Новака и мяч по разным сторонам корта.

22:16

0:15. И снова розыгрыш длительный. Ошибается Рафа, отправляя мяч в аут по задней линии.

22:14

Трос сыграл в пользу Надаля. Испанский теннисист выигрывает первый гейм с брейком. Около десяти минут была партия! 1:0 в первом сете.

22:13

Меньше. Не докрутил Новак, и мяч угодил в сетку.

22:12

Ровно. Отличный перевод от Джоковича, дотягивается до него Надаль, но не попадает в корт.

22:11

Меньше. Пошел Джокович атаковать соперника, но не попал.

22:10

Ровно. На второй подаче завязывается борьба, оба пошли к сетке, и один каверзный удар Джоковича не достает Надаль.

22:09

Меньше. Укороченный вытаскивает серб, сыграл по диагонали, но прочитал этот момент Надаль. Забил он в пустой корт.

22:08

40:40. В атаку пошел Рафа и отлично забил в корт.

22:07

40:30. Очень хорошая, выбивающая подача.

22:06

30:30. Обратный кросс с форхенда от Надаля прошел. Джокович даже не побежал за мячом.

22:06

30:15. Пошел Джокович к сетке и ударил в корт мощно.

22:04

15:15. Нас ждут долгие розыгрыши. Прекрасный розыгрыш, ряд переводов был сделан, и ошибается Новак — бьет в сетку.

22:04

15:0. И сразу же длинный розыгрыш. Ошибка Рафы — не попадает по длине.

22:03

Начинаем! Джокович на подаче.

21:58

Сделано приветственное рукопожатие, началась разминка.

21:55

Появляются теннисисты на корте. Совсем скоро начнется разминка. Нас ждет противостояние великих!

21:50

Кстати, история встреч Джоковича и Надаля — самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года).

21:45

На пять минут сдвинулось у нас начало матча. Но совсем скоро уже должны появиться теннисисты на корте.

21:40

Счет личных противостояний между Джоковичем и Надалем 30-28 в пользу сербского теннисиста. Они встречались в последний раз тут же — в полуфинале Открытого чемпионата Франции, игра завершилась победой Новака со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Кстати, до этого поединка Надаль выиграл пять встреч подряд.

21:35

Матч начнется после 21.45 по московскому времени. До этого на корте состоялся поединок немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса, который завершился победой представителя Германии в четырех сетах со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», где играют сильнейшие теннисисты — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

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