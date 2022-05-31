Битва сильнейших: Джокович и Надаль сражаются за 1/2 финала «Ролан Гаррос». LIVE

21:35

Матч начнется после 21.45 по московскому времени. До этого на корте состоялся поединок немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса, который завершился победой представителя Германии в четырех сетах со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.