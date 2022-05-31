Битва сильнейших: Джокович и Надаль сражаются за 1/2 финала «Ролан Гаррос». LIVE

Именитые теннисисты — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль — встречаются в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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22:42
30:15. В аут отвечает с приема Новак.
22:41
15:0. Хорошая подача от Надаля.
22639
Как же шикарно играет Надаль! Переводит по линии, попадает, и не успевает за этим мячом Новак. Второй брейк в этом сете! 4:1.
22:38
30:40. Не получается в атаке сейчас у Джоковича.
22:37
30:30. Прекрасно срезал угол Джокович.
22:36
15:30. Очень сильно по линии не попадает Новак.
22:35
15:15. Ошибается с переводом Новак, и хорошо принимает Рафаэль этот мяч.
22:35
15:0. Подача помогает Новаку.
22:34
В трос мяч попадает от Новака, и вырывает победу на своей подаче Рафаэль. 3:1 становится счет в первом сете.
22:33
Больше. Полностью забрал преимущество в этом розыгрыше испанец.
22:32
Ровно. Неплохой укороченный провел Новак, не сумел подстроиться Надаль под этот мяч.
22:31
Больше. Пытался Новак сыграть у сетки, но не удалось.
22:30
40:40. Идеально Надаль вышел к сетке.
22:29
30:40. Отыграл Надаль один брейк.
22628
15:40. Шикарный прием. Использовал Новак обратный кросс.
22627
15:30. Глубоко под заднюю линию ответил Новак, и не сумел этот мяч качественно обработать Рафа.
22627
15:15. Прекрасный удар в противоход сделал Новак.
22:25
15:0. Розыгрыш на второй подаче завязывается, но в итоге Новак не попадает в корт по линии.
22:23
Эйсом завершает гейм под ноль Джокович. 2:1 в первом сете.
22:22
40:0. Неудачный прием от Надаля, и Джокович атакует с центра поля.
22:22
30:0. Хорошая подача прошла, Надаль плохо обработал, чем и воспользовался Новак.
22:21
15:0. Не попал Надаль в линию.
22:20
Укороченный от Новака достает Надаль, и с этим ударом серб ничего не сумел сделать. Выигрывает испанец свою подачу. 2:0 в первом сете.
22:19
40:30. Попадает Рафаэль по линии очень тонко.
22:18
30:30. Снова упорная борьба завязывается.
22:17
30:15. Эйс от Надаля мощнейший.
22:17
15:15. Шикарно разводит Рафа Новака и мяч по разным сторонам корта.
22:16
0:15. И снова розыгрыш длительный. Ошибается Рафа, отправляя мяч в аут по задней линии.
22:14
Трос сыграл в пользу Надаля. Испанский теннисист выигрывает первый гейм с брейком. Около десяти минут была партия! 1:0 в первом сете.
22:13
Меньше. Не докрутил Новак, и мяч угодил в сетку.
22:12
Ровно. Отличный перевод от Джоковича, дотягивается до него Надаль, но не попадает в корт.
22:11
Меньше. Пошел Джокович атаковать соперника, но не попал.
22:10
Ровно. На второй подаче завязывается борьба, оба пошли к сетке, и один каверзный удар Джоковича не достает Надаль.
22:09
Меньше. Укороченный вытаскивает серб, сыграл по диагонали, но прочитал этот момент Надаль. Забил он в пустой корт.
22:08
40:40. В атаку пошел Рафа и отлично забил в корт.
22:07
40:30. Очень хорошая, выбивающая подача.
22:06
30:30. Обратный кросс с форхенда от Надаля прошел. Джокович даже не побежал за мячом.
22:06
30:15. Пошел Джокович к сетке и ударил в корт мощно.
22:04
15:15. Нас ждут долгие розыгрыши. Прекрасный розыгрыш, ряд переводов был сделан, и ошибается Новак — бьет в сетку.
22:04
15:0. И сразу же длинный розыгрыш. Ошибка Рафы — не попадает по длине.
22:03
Начинаем! Джокович на подаче.
21:58
Сделано приветственное рукопожатие, началась разминка.
21:55
Появляются теннисисты на корте. Совсем скоро начнется разминка. Нас ждет противостояние великих!
21:50
Кстати, история встреч Джоковича и Надаля — самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года).
21:45
На пять минут сдвинулось у нас начало матча. Но совсем скоро уже должны появиться теннисисты на корте.
21:40
Счет личных противостояний между Джоковичем и Надалем 30-28 в пользу сербского теннисиста. Они встречались в последний раз тут же — в полуфинале Открытого чемпионата Франции, игра завершилась победой Новака со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Кстати, до этого поединка Надаль выиграл пять встреч подряд.
21:35
Матч начнется после 21.45 по московскому времени. До этого на корте состоялся поединок немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса, который завершился победой представителя Германии в четырех сетах со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.
21:30
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», где играют сильнейшие теннисисты — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
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