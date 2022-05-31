Сражение за полуфинал: Зверев играет с Алькарасом. LIVE

17:40

Соперники уже встречались друг с другом трижды. Перевес пока на счету Зверева — 2-1.25-летний немец дважды победил в 2021 году. На харде в 1/16 финала турнира в Акапулько — 6:3, 6:1. В зале в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:3. А вот в этом году они встретились на грунте совсем недавно — в финале мадридского «Мастерса». И там Алькарас просто разнес Сашу — 6:3, 6:1.