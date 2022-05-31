Сражение за полуфинал: Зверев играет с Алькарасом. LIVE

В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» сражаются немецкий теннисист с российскими корнями Александр Зверев и испанское дарование — Карлос Алькарас, которого называют одним из фаворитов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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18:06
Зверев агрессивен после второй подачи, и Карлос не попадает по ширине — меньше, брейк-пойнт.
18:06
Шикарный укороченный испанца — 40:40.
18:05
Зверев пытается обвести вышедшего к сетке соперника, тот достает мяч с лета, но не перебрасывает — 30:40, брейк-пойнт!
18:05
В сетку попадает Алькарас — 30:30.
18:04
Подставился испанец под атаку с бэкхенда от Зверева, и Александр уверенно довел розыгрыш до вынужденной ошибки соперника — 30:15.
18:03
Алькарас идет с подачи к сетке и там уверенно укорачивает — 30:0.
18:02
Теперь Зверев принимает в сетку — 15:0.
18:02
И прием в сетку — 2:2.
18:02
В относительно продолжительном обмене ударами Алькарас не попадает по длине — 40:0.
18:01
Еще одна классная подача — 30:0.
18:00
Алькарас принимает в аут — 15:0.
17:58
Прием в сетку — 1:2.
17:58
Атакует Зверев, но сам же попадает в сетку — 40:30.
17:58
Мощнейшая подача — 30:30.
17:57
Аут Алькараса после приема Зверева — 15:30.
17:57
Отличный прием Александра — 15:15.
17:56
Свою подачу Алькарас начинает уверенно — 15:0.
17:56
Очко с подачи — 1:1. Удержал свой гейм Зверев.
17:55
И еще один розыгрыш за немцем — больше.
17:54
Зверев разыгрывает хорошую комбинацию — ровно.
17:54
Острый прием и выход вперед Алькараса заканчиваются ударом Зверева в сетку — меньше, брейк-пойнт.
17:53
Немец срывает форхенд после резаного удара соперника — 40:40.
17:52
Наконец и Зверев переигрывает оппонента в розыгрыше — 40:30.
17:51
В сетку принимает вторую подачу Алькарас — 30:30.
17:51
Алькарас принимает и переигрывает Александра в розыгрыше — 15:30.
17:50
Обменялись выигранными очками на подаче Зверева соперники — 15:15.
17:9
Не попадает первым мячом Карлос, укорачивает в розыгрыше. Зверев добегает, но, перекидывая сетку, попадает в коридор — 0:1.
17:48
Не справляется Саша с давлением испанца — 40:30.
17:47
Блестящим ударом Алькарас забивает в угол квадрата подачи с бэкхенда после приема Зверервым своей второй подачи — 30:30.
17:47
Короткий розыгрыш и ошибка Алькараса — 15:30.
17:46
Тут же прием в сетку — 15:15.
17:46
Зверев хорошо принимает, и Алькарас не попадает в корт — 0:15.
17:45
Итак, матч начинается. Алькарас готов к подаче.
17:45
Соперники уже вовсю разминаются. По итогам жеребьевки Алькарас будет подавать первым.
17:40
Соперники уже встречались друг с другом трижды. Перевес пока на счету Зверева — 2-1.25-летний немец дважды победил в 2021 году. На харде в 1/16 финала турнира в Акапулько — 6:3, 6:1. В зале в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:3. А вот в этом году они встретились на грунте совсем недавно — в финале мадридского «Мастерса». И там Алькарас просто разнес Сашу — 6:3, 6:1.
17:35
Нас ждет очень интересный матч. Немец Александр Зверев является третьей ракеткой мира, юный испанский суперталант Карлос Алькарас занимает уже шестую позицию в рейтинге АТР. При этом Алькарас в этом сезоне на грунте проиграл только один матч и является чуть ли не главным фаворитом этого «Ролан Гаррос». Но и Зверев на грунте хорош. Будет жарко.
17:30
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», где играют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
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