Российский четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Касаткина бьется с Кудерметовой. LIVE

В четвертьфинале теннисного турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» встречаются две российские теннисистки — Дарья Касаткина и Вероника КУдерметова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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14:02
Больше. Ошибается Вероника снова, после розыгрыша срывает мяч в сетку.
14:02
40:40. Ошибается на приеме Касаткина.
14:01
30:40. Отличная подача от Вероники проходит.
14:00
15:40. Ошибается Вероника по длине, мяч улетает за предел угла корта.
14:00
15:30. Хорошая подача от Вероники.
13:59
0:30. Сразу же берется Касаткина за дело, вынуждая ошибаться Веронику.
13:59
Второй сет на подаче Кудерметовой.
13:54
Не получается прием у Вероники, мяч улетает в аут. В итоге Касаткина забирает первый сет. Отличный матч.
13:53
Больше. Ну как ошибается Вероника, просто сетку не смогло перекинуть.
13:52
40:40. Ошиблась Дарья, а Вероника вцепилась в этот розыгрыш, прекрасный ряд ударов.
13:51
40:30. Прекрасно под заднюю линию играет Дарья.
13:51
30:30. Ошибается Дарья при переводе, бьет в сетку.
13:50
30:15. Вероника не попадает в корт.
13:49
15:15. Хороший прием проходит у Кудерметовой.
13:49
15:0. Переиграла тактически Дарья Веронику.
13:47
Отличный кросс с форхенда от Дарьи делает счет в сете 5:4, и Касаткина идет подавать на сет.
13:45
15:40. Как обидно! Вытаскивает укороченный Вероника, но не попадает в корт.
13:45
15:30. Не принимает Касаткина.
13:44
0:30. Снова ошибается Вероника.
13:44
0:15. Не справляется с приемом Касаткиной Кудерметова.
13:43
Не попадает сейчас по линии Кудерметова, и Касаткина свою подачу забирает под ноль. 4:4.
13642
40:0. Хорошая резанная подача от Дарьи, и не приняла хорошо Вероника.
13:42
30:0. Не получается прием у Вероники.
13:42
15:0. Отличная подача.
13:39
Перевод с бэкхенда не удачный у Касаткиной проходит, и Вероника удерживает свою подачу. 4:3 в первом сете.
13:39
Больше. Прекрасный обратный кросс от Вероники.
13:38
Ровно. После розыгрыша в аут бьет Кудерметова.
13:37
Больше. Отличный удар от Вероники.
13:36
40:40. Не очень хорошо сыграла Вероника у сетки, но не смогла воспользоваться этим Касаткина.
13:36
30:40. Отличный косой кросс от Вероники.
13:35
15:40. Не попадает Кудерметова в розыгрыше по задней линии. Теперь двойной брейк-поинт у Касаткиной.
13:34
15:30. Вынужденная ошибка от Вероники.
13:34
15:15. Подача помогает.
13:33
0:15. Заставляет Дарья свою соперницу ошибиться.
13:33
В аут отправляет мяч Кудерметова, что фиксирует арбитр. 3:3 у нас в первом сете.
13632
Больше. Хорошо сыграла Касаткина.
13:32
40:40. Отыгрывается Касаткина.
13:31
30:40. Сложнейший матч кистью достает Дарья.
13631
15:40. Не попадает Касаткина, и двойной брейк-поинт у Вероники.
13:30
15:30. Прием хороший проходит у Кудерметовой.
13630
15:15. Подача помогает Касаткиной.
13:29
0:15. Очень хорошо по линии сыграла Кудерметова.
13:28
Ошибается Вероника по длине, и забирает Дарья чужую подачу. Обратный брейк, счет в первом сете становится 3:2.
13:27
15:40. Очень неудобная свеча от Касаткиной, и в итоге Кудерметова не попадает в корт.
13:26
15:30. Снова ошибается Вероника, мяч задевает трос и падает на ее сторону.
13:26
15:15. Хороший удар от Вероники.
13:25
0:15. Обидно ошибается Вероника в обмене ударами, мяч летит слишком низко и попадает в сетку.
13:24
Берет Кудерметова подачу соперницы, делая брейк в первом сете. 3:1 счет становится.
13623
30:40. Не получается острый удар у Дарьи. Брейк-поинт у Вероники.
13:22
30:30. Отлично острым ударом сыграла Вероника.
13:22
30:15. Теперь и Дарья ошибается при розыгрыше, отправляя мяч в аут.
13:21
30:0. Ошибается Вероника на приеме, отправляет мяч в сетку.
13:21
15:0. Хорошо атакует Дарья.
13:19
Берет Кудерметова свою подачу спокойно практически. 2:1 в первом сете, пока без сюрпризов.
13:19
40:15. Не справилась Дарья с кроссом.
13:18
30:15. Смэшем красивым забивает Вероника.
13:17
15:15. В розыгрыш ввязываются теннисистки, и в итоге первой ошибается Дарья — мяч в аут по задней линии.
13616
0:15. Ошибается Кудерметова, мяч летит в сетку.
13616
Пошла Вероника в атаку и ошиблась, Касаткина свою подачу выигрывает — 1:1 в первом сете.
13:15
40:30. Не принимает Вероника.
13:14
30:30. Очень тяжело атаковать Веронике.
13:14
15:30. Отлично по линии попала Дарья.
13:13
0:30. Мяч от Вероники прилетает в трос, но отлетает к Дарье, а та мажет в аут.
13:13
0:15. Жестко на второй подаче Касаткиной играет Кудерметова.
13611
И еще одним эйсом завершает Вероника первый гейм первого сета — 1:0.
13:11
40:15. Эйс.
13:11
30:15. Прекрасно у сетки кладет мяч Кудерметова.
13:10
15:15. Ошибается Кудерметова при атаке Касаткиной.
13:09
15:0. По задней линии плотно сработала Вероника.
13:09
Ну что же, поехали! Кудерметова на подаче!
13:04
На корте уже спортсменки, идет разминка.
13:00
На пять минут сдвинуто начала матча.
12:55
Спортсменки провели между собой только один матч, и тогда победа досталась Касаткиной. Она одержала победу в четвертьфинале Санкт-Петербурга в прошлом году — 1:6, 6:1, 6:2.
12:50
Матч стоит первым запуском, а потому начнется в скором времени после 13.00 по московскому времени.
12:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» случилось российское противостояние — Дарья Касаткина играет с Вероникой Кудерметовой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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