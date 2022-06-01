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Спорт

Российский четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Касаткина бьется с Кудерметовой. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Дарья Касаткина (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия). ОНЛАЙН

В четвертьфинале теннисного турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» встречаются две российские теннисистки — Дарья Касаткина и Вероника КУдерметова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:02

Больше. Ошибается Вероника снова, после розыгрыша срывает мяч в сетку.

14:02

40:40. Ошибается на приеме Касаткина.

14:01

30:40. Отличная подача от Вероники проходит.

14:00

15:40. Ошибается Вероника по длине, мяч улетает за предел угла корта.

14:00

15:30. Хорошая подача от Вероники.

13:59

0:30. Сразу же берется Касаткина за дело, вынуждая ошибаться Веронику.

13:59

Второй сет на подаче Кудерметовой.

13:54

Не получается прием у Вероники, мяч улетает в аут. В итоге Касаткина забирает первый сет. Отличный матч.

13:53

Больше. Ну как ошибается Вероника, просто сетку не смогло перекинуть.

13:52

40:40. Ошиблась Дарья, а Вероника вцепилась в этот розыгрыш, прекрасный ряд ударов.

13:51

40:30. Прекрасно под заднюю линию играет Дарья.

13:51

30:30. Ошибается Дарья при переводе, бьет в сетку.

13:50

30:15. Вероника не попадает в корт.

13:49

15:15. Хороший прием проходит у Кудерметовой.

13:49

15:0. Переиграла тактически Дарья Веронику.

13:47

Отличный кросс с форхенда от Дарьи делает счет в сете 5:4, и Касаткина идет подавать на сет.

13:45

15:40. Как обидно! Вытаскивает укороченный Вероника, но не попадает в корт.

13:45

15:30. Не принимает Касаткина.

13:44

0:30. Снова ошибается Вероника.

13:44

0:15. Не справляется с приемом Касаткиной Кудерметова.

13:43

Не попадает сейчас по линии Кудерметова, и Касаткина свою подачу забирает под ноль. 4:4.

13642

40:0. Хорошая резанная подача от Дарьи, и не приняла хорошо Вероника.

13:42

30:0. Не получается прием у Вероники.

13:42

15:0. Отличная подача.

13:39

Перевод с бэкхенда не удачный у Касаткиной проходит, и Вероника удерживает свою подачу. 4:3 в первом сете.

13:39

Больше. Прекрасный обратный кросс от Вероники.

13:38

Ровно. После розыгрыша в аут бьет Кудерметова.

13:37

Больше. Отличный удар от Вероники.

13:36

40:40. Не очень хорошо сыграла Вероника у сетки, но не смогла воспользоваться этим Касаткина.

13:36

30:40. Отличный косой кросс от Вероники.

13:35

15:40. Не попадает Кудерметова в розыгрыше по задней линии. Теперь двойной брейк-поинт у Касаткиной.

13:34

15:30. Вынужденная ошибка от Вероники.

13:34

15:15. Подача помогает.

13:33

0:15. Заставляет Дарья свою соперницу ошибиться.

13:33

В аут отправляет мяч Кудерметова, что фиксирует арбитр. 3:3 у нас в первом сете.

13632

Больше. Хорошо сыграла Касаткина.

13:32

40:40. Отыгрывается Касаткина.

13:31

30:40. Сложнейший матч кистью достает Дарья.

13631

15:40. Не попадает Касаткина, и двойной брейк-поинт у Вероники.

13:30

15:30. Прием хороший проходит у Кудерметовой.

13630

15:15. Подача помогает Касаткиной.

13:29

0:15. Очень хорошо по линии сыграла Кудерметова.

13:28

Ошибается Вероника по длине, и забирает Дарья чужую подачу. Обратный брейк, счет в первом сете становится 3:2.

13:27

15:40. Очень неудобная свеча от Касаткиной, и в итоге Кудерметова не попадает в корт.

13:26

15:30. Снова ошибается Вероника, мяч задевает трос и падает на ее сторону.

13:26

15:15. Хороший удар от Вероники.

13:25

0:15. Обидно ошибается Вероника в обмене ударами, мяч летит слишком низко и попадает в сетку.

13:24

Берет Кудерметова подачу соперницы, делая брейк в первом сете. 3:1 счет становится.

13623

30:40. Не получается острый удар у Дарьи. Брейк-поинт у Вероники.

13:22

30:30. Отлично острым ударом сыграла Вероника.

13:22

30:15. Теперь и Дарья ошибается при розыгрыше, отправляя мяч в аут.

13:21

30:0. Ошибается Вероника на приеме, отправляет мяч в сетку.

13:21

15:0. Хорошо атакует Дарья.

13:19

Берет Кудерметова свою подачу спокойно практически. 2:1 в первом сете, пока без сюрпризов.

13:19

40:15. Не справилась Дарья с кроссом.

13:18

30:15. Смэшем красивым забивает Вероника.

13:17

15:15. В розыгрыш ввязываются теннисистки, и в итоге первой ошибается Дарья — мяч в аут по задней линии.

13616

0:15. Ошибается Кудерметова, мяч летит в сетку.

13616

Пошла Вероника в атаку и ошиблась, Касаткина свою подачу выигрывает — 1:1 в первом сете.

13:15

40:30. Не принимает Вероника.

13:14

30:30. Очень тяжело атаковать Веронике.

13:14

15:30. Отлично по линии попала Дарья.

13:13

0:30. Мяч от Вероники прилетает в трос, но отлетает к Дарье, а та мажет в аут.

13:13

0:15. Жестко на второй подаче Касаткиной играет Кудерметова.

13611

И еще одним эйсом завершает Вероника первый гейм первого сета — 1:0.

13:11

40:15. Эйс.

13:11

30:15. Прекрасно у сетки кладет мяч Кудерметова.

13:10

15:15. Ошибается Кудерметова при атаке Касаткиной.

13:09

15:0. По задней линии плотно сработала Вероника.

13:09

Ну что же, поехали! Кудерметова на подаче!

13:04

На корте уже спортсменки, идет разминка.

13:00

На пять минут сдвинуто начала матча.

12:55

Спортсменки провели между собой только один матч, и тогда победа досталась Касаткиной. Она одержала победу в четвертьфинале Санкт-Петербурга в прошлом году — 1:6, 6:1, 6:2.

12:50

Матч стоит первым запуском, а потому начнется в скором времени после 13.00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» случилось российское противостояние — Дарья Касаткина играет с Вероникой Кудерметовой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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