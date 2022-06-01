Российский четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Касаткина бьется с Кудерметовой. LIVE

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» случилось российское противостояние — Дарья Касаткина играет с Вероникой Кудерметовой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.