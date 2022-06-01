Отомстить за Медведева: Рублев сражается с Чиличем. LIVE

В четвертьфинале теннисного турнира «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев сражается с хорватом Марином Чиличем, который в прошлом круге выбил еще одного представителя России Даниила Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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18:39
Еще одна сетка у Чилича после приема Андрея, на этот раз с задней линии — 40:30.
18:38
Неудобно для пошедшего вперед хорвата принял Рублев, и тот пробил с лета в сетку — 40:15.
18:38
И еще одна — 40:0.
18:38
С двух отличных подач начинает второй сет Чилич — 30:0.
18:35
Поначалу показалось, что Чилич продолжит доминировать, как против Медведева, но Рублев быстро показал, что он очень уверенно себя чувствует на своей подаче тоже. А потом и вовсе стал давить на чужой и в итоге ее выиграл. Посмотрим, что будет дальше.
18:34
Подачей завершает партию Рублев — 7:5!
18:34
Очко с подачи — 40:0, тройной сет-пойнт!
18:33
Аут по длине у Чилича в розыгрыше — 30:0.
18:33
Не принимает Марин подачу — 15:0.
18:31
Аут по длине у Чилича в розыгрыше — 5:6, Рублев выйдет подавать на партию!
18:30
Шикарный удар Андрея на вылет с форхенда — 15:40, два брейк-пойнта на подаче хорвата у Андрея!
18:29
Рублев принимает в заднюю линию — 15:30.
18:29
Первая двойная ошибка Чилича — 15:15.
18:28
Не проходит первый мяч у Чилича. Но со второго он играет достаточно мощно, чтобы Рублев уже следующий удар не отбил в корт — 15:0.
18:27
Чилич пробивает в сетку — 5:5.
18:26
Продолжительный розыгрыш, в котором Чилич не попал по длине — 40:30.
18:26
Рублев не попадает по длине после приема Чиличем второй подачи — 30:30.
18:25
Очко с подачи — 30:15.
18:24
В трос попадает Рублев в розыгрыше при обмене косыми бэкхендами. Это обостряет размен, Чилич атакует, переводит, желая забить на вылет, но Андрей достает и отвечает по диагонали в свободную часть корта — 15:15.
18:24
Чилич переигрывает Рублева в розыгрыше, заставляя россиянина пробить в сетку — 0:15.
18:21
Нет приема — 4:5.
18:21
Эйс — больше.
18:20
На этот раз Андрей дотянулся до подачи, но не смог отбить — 40:40.
18:20
Какая подача — 30:40, второй брейк-пойнт.
18:19
Не справляется Чилич с мощным ударом Рублева — 15:40, двойной брейк-пойнт!
18:18
Продолжительный розыгрыш, в котором Андрей владел инициативой, а соперник не попал по длине — 15:30.
18:17
Чилич атакует, идет к сетке и забивает смэш — 15:15.
18:17
Рублев принимает вторую подачу на вылет — 0:15.
18:16
Забирает гейм Рублев — 4:4.
18:15
Цепляется хорват за прием и терпит в обороне, но в итоге бьет в сетку — 40:30.
18:15
Обостряет форхендом Чилич, затем укорачивает и выигрывает розыгрыш — 30:30.
18:14
В сетку пробивает Чили в обмене ударами — 30:15.
18:14
Отыгрывается россиянин в розыгрыше — 15:15.
18:13
Долгий розыгрыш со второй подачи Рублева, и Чилич оказывается в нем точнее — 0:15.
18:11
Атакует со второй подачи Рублев, но не застает хорвата врасплох, и тот выигрывает розыгрыш форхендом — 3:4.
18:10
Отменная первая подача, после чего завершение в противоход — больше.
18:09
Отыгрывается Андрей — ровно!
18:08
Аут у Рублева. Судья спустилась с вышки и показала — больше.
18:07
Достает уходящую подачу Андрей, но вторым ударом Чилич решает вопрос — ровно.
18:06
Рублев цепляется за прием, и хорват играет в аут — меньше, брейк-пойнт!
18:06
Переигрывает Чилич соперника — 40:40.
18:05
Отыгрывает один подачей — 0:40, второй брейк-пойнт.
18:04
Блестящий удар Рублева — 15:40, двойной брейк-пойнт у россиянина!
18:03
Еще один розыгрыш за Андреем — 15:30.
18:03
Опять вторая подача, но аут по длине у Рублева на приеме — 15:15.
18:02
Смог завязать Рублев розыгрыш со второй подачи, и в итоге Чилич не попал в корт — 0:15.
18:01
Не справляется с атаками Рублева Чилич — 3:3.
18:00
Еще одна классная подача — 40:15.
18:00
Прием в сетку — 30:15.
17:9
Двойная ошибка, первая в матче — 15:15.
17:59
В розыгрыше со своей второй подачи Рублев ловит хорвата на противоходе — 15:0.
17:57
И тут же очко с подачи — 2:3.
17:56
Не попал Чилич первой. Со второй завязался розыгрыш, в котором Рублеву все равно было тяжело, но в итоге он заставил Марина пробить в сетку — 40:15.
17:55
Прием в сетку — 40:0.
17:55
Эйс — 30:0.
17:54
Не принимает Рублев подачу, хотя не сразу верит, что соперник попал. Но он попал — 15:0.
17:54
Блестящим глубоким переводом с форхенда в боковую линию завершает гейм россиянин — 2:2.
17:53
Еще одна. 4-4 по эйсам уже. 40:30 в гейме.
17:53
Отыгрывается подачей на вылет за 200 км/ч — 30:30.
17:53
Опять хорват хорош в розыгрыше со второй подачи Андрея — 15:30.
17:52
Очень остро принимает вторую подачу Чилич, и Рублев не справляется — 15:15.
17:52
Здорово подает россиянин — 15:0.
17:50
Очком с подачи завершает гейм хорват — 1:2.
17:49
Нет приема — больше.
17:49
И еще аут у Чилича — 40:40.
17:48
А теперь в линию попал Рублев, чем доставил оппоненту проблемы. Марин все равно атаковал, но с форхенда вместо угла корта попал в аут по длине — 40:30.
17:47
Здорово атакует хорват, как и в матче против Медведева, собирая все линии — 40:15.
17:46
Чилич срывает форхенд после приема Рублева — 30:15.
17:45
Принял Андрей вторую подачу, но соперник быстро поймал его на противоходе — 30:0.
17:45
Подача на вылет — 15:0.
17:44
Розыгрышем на второй подаче Рублев забирает гейм — 1:1.
17:44
Россиянин не попадает в корт после приема хорвата — 40:30.
17:43
Прием в сетку — 40:15.
17:43
Аут у Андрея после приема соперника — 30:15.
17:43
Очко с подачи — 30:0.
17:42
Мощная подача, и уже после второго удара Чилич не попадает в корт — 15:0.
17:41
Подачей завершает гейм Марин — 0:1.
17:41
А вот шикарный прием Рублева на вылет — 40:15.
17:40
Хорват здорово попал в розыгрыше справа — 40:0.
17:40
Еще очко с подачи — 30:0.
17:39
Чилич подачей выигрывает первый розыгрыш — 15:0.
17:38
Теннисисты уже на корте. По итогам жеребьевки первым подавать будет Чилич. Начинается разминка.
17:30
Наш матч начнется примерно в 17.40 мск.
17:25
Победитель нашего матча сразится с победителем противостояния посеянного под восьмым номером норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне, выбившим на предыдущей стадии одного из главных фаворитов, грека Стефаноса Циципаса.
17:20
Рублев и Чилич играли друг с другом шесть раз. Перевес на стороне россиянина — 4-2.
Россиянин Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, опытнейший хорват Марин Чилич располагается на 23-й позиции и находится в отличной форме. В игре четвертого круга он отдал только семь геймов второму на данный момент теннисисту планеты Даниилу Медведеву! Рублев же проиграл вдрызг первый сет Яннику Синнеру, затем уверенно выиграл второй, повел в третьем с брейком и... итальянец снялся из-за травмы. Так что оба свежие сегодня.
17:10
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» российский теннисист Андрей Рублев сражается с хорватом Марином Чиличем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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