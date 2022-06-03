«Господи, что взбрело ей в голову?» Трусова заявилась на турнир по прыжкам в длину

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады — 2022 в Пекине Александра Трусова готовится выступить на Неделе легкой атлетики в Москве в соревнованиях по прыжкам в длину. В комментарии «Газете.Ru» олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева отметила, что Трусова может получить травму, фигуристка Катарина Гербольдт предположила, что таким образом девушка хочет перезагрузиться после трудного сезона, а чемпионка ОИ-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что Трусова способна уйти в легкую атлетику после завершения карьеры в фигурном катании.

Фигуристка Александра Трусова готова поразить своих поклонников выступлением в неожиданном амплуа. Как утверждает «Матч ТВ», спортсменка примет участие в Неделе легкой атлетики в Москве и будет соревноваться в прыжках в длину. Эту информацию позже подтвердил экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, правда, упомянув, что дисциплина, в которой будет заявлена Трусова, официально еще не объявлена.

«Саша действительно примет участие в Неделе легкой атлетики. Однако дисциплину мы пока оставляем в секрете. Следите за анонсами ВФЛА.

Как оцениваю перспективы Саши в легкой атлетике? Нормально оцениваю, это нормальная практика. Люди часто переходят из своего вида спорта. Даже из легкой атлетики переходят в футбол. Поэтому это абсолютно нормальная практика, и я это только приветствую», — цитирует Борзаковского «Чемпионат».

«Фантастических результатов ждать не придется»

Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира в прыжках в длину и в тройном прыжке Татьяна Лебедева заметила, что физические данные у Трусовой есть, но выдающихся результатов от нее ждать не стоит, поскольку для этого необходимы навыки. Вместе с тем, по ее словам, участие знаменитой фигуристки в соревнованиях привлечет внимание к легкой атлетике.

«Если она хочет популяризировать легкую атлетику, я только рада. Потому что она привлечет юных болельщиков в легкую атлетику.

От нее как от прыгуньи каких-то фантастических результатов ждать не придется, потому что все-таки нужны определенные навыки. Хотя прыгучесть и данные у нее есть — четверные просто так не крутят.

Думаю, это часть подготовки к другим соревнованиям и возможность разгрузить голову. Сезон у нее был тяжелый, и всегда после таких стартов нужно разгрузиться. Видимо, с тренером она приняла такое решение, чтобы немножко отвлечься и перестроиться. У нее еще юный возраст — почему нет? Пусть прыгает. Могут быть какие-то травмы из-за неспецифичных движений, но если у нее есть желание — вперед», — сказала Лебедева «Газете.Ru».

«Может быть, она гениально прыгает в длину»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также отметила, что в межсезонье спортсмены стараются поддерживать форму и участвовать даже в непривычных для себя дисциплинах. Кроме того, знаменитая чемпионка призналась «Газете.Ru», что всерьез задумывалась о смене вида спорта и сама планировала отбираться отбираться в олимпийскую сборную России по легкой атлетике.

«Это абсолютно нормально, все спортсмены в переходный и подготовительный период используют различные средства общей физической подготовки и участвуют в разных соревнованиях.

Например, я — мастер спорта по легкой атлетике, я была второй на чемпионате Санкт-Петербурга в беге на 100 метров и собиралась вообще переходить в другой вид спорта после Игр в Солт-Лейк Сити, у меня даже была мысль отбираться на Олимпиаду.

Поэтому бывают моменты, когда соревновательную практику, которой у нас летом нет в своем виде, мы переносим в другие виды спорта и пытаемся реализовать себя еще и в них. Так что это абсолютно нормальное средство подготовки — как физическое, так и психологическое», — констатировала Журова.

Она также не исключила, что спортсменка может решить уйти в легкую атлетику по окончании карьеры в фигурном катании. Знаменитая конькобежка обратила внимание, что возраст, когда фигуристки заканчивают карьеры, позволяет им заниматься чем-то еще.

«Я не знаю ее способностей в прыжках в длину — может быть, она действительно гениальная. Судя по тому, как она прыгает вверх, то и в длину тоже может. Просто она небольшого роста, и вопрос о прыжках в высоту, наверное, не стоит. А в длину она может очень неплохо прыгать. Думаю, это какая-то перезагрузка, это очень полезно — новая обстановка, новые волнения, борьба с собой. Потому что встать в колодки и побежать или прыгать в длину — очень интересно, это совсем другой соревновательный опыт. Саше это только на пользу — видимо, тренеры решили, что ей это может помочь. К тому же и самооценка меняется.

У фигуристок карьера достаточно быстро заканчивается. Вдруг Трусова еще подумает и решит — почему бы после фигурного катания не построить карьеру еще и в легкой атлетике?

Я сама думала уйти в легкую атлетику в 30, а Саша может попробовать и после 20-ти, если у нее будет получаться», — резюмировала Журова.

«Это не значит, что она бросит фигурное катание»

Впрочем, как считает фигуристка Катарина Гербольт, не стоит расценивать планы Трусовой выступить на соревнованиях в прыжках в длину как намерение бросить фигурное катание. Гербольдт подчеркнула, что многие спортсмены периодически выступают в других дисциплинах и привела в пример Евгения Плющенко, занимавшегося теннисом.

«Думаю, что это попытка что-то поменять, переключить себя. И это не первый случай, когда кто-то участвует в профессиональных соревнованиях в другом виде спорта — например, Женя Плющенко выступал на турнирах по теннису. У каждого свое хобби — может быть, это стоит расценивать именно так.

Ничего в этом необычного нет, и то, что она попробует себя в легкой атлетике, не означает, что она бросит фигурное катание», — убеждена Гербольдт.

Спортсменка подчеркнула, что говорить всерьез о перспективах Трусовой на этих соревнованиях не имеет смысла, поскольку она никогда ранее не занималась прыжками в длину профессионально.

«Представить, на что она способна в прыжках в длину, сложно. Но надеюсь, что она будет близка к пьедесталу. На пьедестале она вряд ли окажется — все-таки этому учатся много лет. Бывают, конечно, исключения, но не думаю, что это тот случай», — заключила Гербольдт.

«Господи, что взбрело ей в голову?»

На фоне в целом положительной реакции спортивного сообщества на предстоящий дебют Трусовой в легкой атлетике выделяется реакция президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«О, господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — приводит слова Горшкова РИА «Новости».