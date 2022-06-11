Битва за финал: Медведев сражается с Маннарино. LIVE

Российский теннисист Даниил Медведев сражается с представителем Франции Адрианом Маннарино в полуфинале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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17:56
Теннисисты уже на корте, идет разминка.
17:55
Счет личных встреч — 3-1 в пользу Маннарино. Даниил взял верх на «Мастерсе» в Майами в 2019 году. Соответственно, на траве счет 2-0 в пользу Адриана.
17:50
Матч начнется после 17.50 по московскому времени.
17:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса!Российский теннисист Даниил Медведев сражается с представителем Франции Адрианом Маннарино в полуфинале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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