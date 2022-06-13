Начать с победы: Рублев играет с Басилашвили в Галле. LIVE

15:48

Просто блестящий розыгрыш после второй подачи соперника провел Рублев! Вытянул все в обороне, смог переводом обострить сам, и в итоге Басилашвили ответил в сетку — 4:5, не смог грузин подать на сет, а Рублев сделал обратный брейк!