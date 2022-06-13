Начать с победы: Рублев играет с Басилашвили в Галле. LIVE

В первом круге турнира ATP-500, который проходит в Галле, российский теннисист Андрей Рублев сражается с представителем Грузии Николозом Басилашвили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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15:50
Нет приема у Николоза — 15:0.
15:48
Просто блестящий розыгрыш после второй подачи соперника провел Рублев! Вытянул все в обороне, смог переводом обострить сам, и в итоге Басилашвили ответил в сетку — 4:5, не смог грузин подать на сет, а Рублев сделал обратный брейк!
15:47
Затяжной обмен ударами, в котором Рублев заставил оппонента ошибиться. Трос и аут. Меньше, брейк-пойнт номер три!
15:46
Опять не было первой подачи, а в розыгрыше после второй Николоз попал в самую линию — ровно.
15:45
Аут у Басилашвили в диагональном переводе после приема россиянина — меньше, еще брейк-пойнт!
15:45
Отыгрывается мощнейшей подачей Николоз — ровно.
15:44
Рублев ввязывается в розыгрыш, и Басилашвили в нем не попадает по длине — меньше, брейк-пойнт!
15:43
Нет первой подачи. Вторую мощно опять подает Николоз и ошибается — 40:40.
15:43
Мощная вторая подача, но Рублев цепляет. Однако в мощном розыгрыше не справляется с атакой соперника — 40:30, сет-пойнт у Басилашвили!
15:42
Ошибается грузин под давлением Рублева — 30:30.
15:42
В сетку играет Николоз после приема Рублевым второй подачи — 30:15.
15:41
Пытался со второго мяча зацепиться Рублев, но не вышло — 30:0.
15:41
Отличная подача — 15:0.
15:40
Забирает подачей гейм россиянин — 3:5, сейчас Басилашвили будет подавать на сет!
15:40
Еще одна классная подача Рублева, а затем и хороший розыгрыш в его исполнении — 40:15.
15:39
Классным приемом начинает чужую подачу Басилашвили, но Андрей затем отыгрывается с подачи — 15:15.
15:37
Обороняется, но не справляется в защите Андрей — 2:5.
15:36
Атакует и забивает с бэкхенда вторым ударом с хафкорта после приема россиянина Басилашвили — 40:30.
15:36
Нет приема — 30:30.
15:36
Двойная ошибка — 15:30.
15:35
Отменная подача — 15:15.
15:35
Классный прием — 0:15.
15:34
Рублев сразу оказывается в обороне, и Басилашвили выжимает ошибку у соперника — 2:4, теперь с брейком повел грузин.
15:34
Аут у Рублева в коротком розыгрыше — меньше, брейк-пойнт.
15:33
Блестящая подача — 40:40.
15:33
Брейк-пойнт зарабатывает Николоз — 30:40.
15:32
Отыгрывается россиянин — 30:30.
15:31
Басилашвили здорово начинает на подаче Рублева — 0:30.
15:29
Очень легко под ноль забирает гейм — 2:3.
15:28
Не оставляет подачами шансов сопернику Николоз — 40:0.
15:28
Отменная подача грузина — 15:0.
15:27
И ошибкой Рублева в розыгрыше заканчивается гейм — 2:2, обратный брейк Басилашвили!
15:27
Прием на вылет — 30:40, брейк-пойнт.
15:26
Басилашвили оказывается точнее в коротком розыгрыше после агрессивного приема — 30:30.
15:26
Ошибается Андрей — 30:15.
15:26
Рублев свой гейм начинает мощно — 30:0.
15:24
Два очка подряд с подач — 2:1.
15:23
Отыгрывается россиянин — 30:30.
15:23
Включается Басилашвили и берет два розыгрыша подряд — 30:15.
15:22
Отличный прием россиянина — 0:15.
15:22
Закрывает гейм Андрей — 2:0.
15:21
Два очка подряд подачами берет Рублев — 40:30.
15:21
Еще один мяч за Николозом — 15:30.
15:20
Ошибается грузин — 15:15.
15:20
Басилашвили хорошо принял — 0:15.
15:19
И Андрей его реализовывает — 1:0, с брейком повел россиянин.
15:18
И еще мяч за Николозом — 30:40, остался один брейк-пойнт у Рублева.
15:18
Отыгрывает Басилашвили один мяч подачей — 15:40, второй брейк-пойнт.
15:17
Сразу тройной брейк-пойнт у россиянина — 0:40.
15:16
Быстро выигрывает два первых мяча Рублев — 0:30.
15:15
Грузинский теннисист выходит на подачу.
15:10
Теннисисты вышли на корт и начали разминку, а по итогам жеребьевки с подачи начнет Басилашвили.
15:05
Матч должен начаться примерно в 15.15 мск.
15:00
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Россиянин Андрей Рублев стартует на турнире ATP-500 в Галле матчем с грузинским спортсменом Николозом Басилашвили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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