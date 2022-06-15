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Спорт

Матч в статусе первой ракетки мира: Медведев играет с Гоффеном в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. 1-й тур. Даниил Медведев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на первую строчку мирового рейтинга, в первом круге турнира ATP-500 в Галле сражается с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:01

Ожидается, что матч начнется в 13:10 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Даниил Медведев, ставший 13 июня первой ракеткой мира, стартует на турнире ATP-500 в Галле матчем против Давида Гоффена.

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