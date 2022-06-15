Выявить сильнейшую: Касаткина бьется с Александровой в Берлине. LIVE

Во втором круге турнира WTA-500 сильнейшую выявляют две российские теннисистки — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, несколько дней назад выигравшая соревнования в Хертогенбосе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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14:39
15:0. Со второй подачей справляется Екатерина.
14:39
Второй тайм с подачи Александровой начинается.
14:37
И все-таки упускает свою подачу Касаткина, позволяя тем самым Александровой выиграть достаточно затяжной сет. Злится Дарья, бьет ракеткой по корту, но после первого сета ведет Екатерина — 1:0.
14:36
Ровно. Отыгрывается Касаткина.
14:36
Быстро делает Екатерина ровно, а следом и больше.
14:35
Больше. Снова мощный удар от Касаткиной.
14:34
Ровно. Хорошо на приеме играет Дарья.
14:34
Больше. Подача помогает Касаткиной.
14:33
Ровно. Мощным ударом забивает Александрова, Касаткина к нему даже не дернулась.
14:32
Больше. В аут по линии играет теперь Александрова.
14:31
40:40. Сравнивает Александрова счет и имеет шансы закрыть вопрос в этом сете, не доходя до тай-брейка.
14:31
40:30. Мощно в угол играет Александрова.
14:31
40:15. Прием в сетку срывает Екатерина.
14:30
30:15. Отличная подача.
14:30
15:15. Серия мощных ударов с обеих сторон, но в итоге розыгрыш остается за Дарьей.
14:29
0:15. В коридор пробивает Дарья.
14:27
Укороченным играет Александрова и обеспечивает себе как минимум тай-брейк в этом сете. 6:5.
14:27
40:30. Отличная подача.
14:26
30:30. Подача помогает.
14:26
15:15. Хороший прием от Дарьи.
14:25
15:0. Остается розыгрыш за Александровой.
14:24
Берет Касаткина свою подачу, делая счет в первом сете 5:5. А мы такими темпами все ближе к брейк-поинту.
14:24
Больше. Не справляется Александрова.
14:24
40:40. Подача помогает.
14:23
30:40. Завязывается борьба в каждом розыгрыше, и теперь ошибка следует от Дарьи.
14:22
30:30. Но тут же сама ошибается по длине.
14:22
15:30. Хорошо сражается сейчас Екатерина, прием навылет.
14:21
15:15. Обмен ошибками, причем Дарья начинает с двойной.
14:19
Прекрасно по линии попадает Дарья и вновь делает обратный брейк! Кажется, сегодня теннисисткам интереснее брать чужие подачи, нежели свои. 5:4 в первом сете.
14:18
Меньше. Еще одна совсем необязательная ошибка от Екатерины — в сетку летит мяч.
14:17
40:40. Подачей исправляется Александрова.
14:17
30:40. Двойная ошибка от Екатерины.
14:16
30:30. В аут по длине отправляет Дарья мяч после приема.
14:16
15:30. Хороший прием.
14:16
15:15. Обмениваются неточностями теннисистки.
14:16
Брейк делает Екатерина, и сейчас идет подавать на сет. 5:3.
14:14
Меньше. Как-то будто бы сложно сейчас Екатерине.
14:13
Ровно. Подачей исправляется.
14:13
Меньше. Невовремя Дарья срывает удар в сетку, очень невовремя.
14:12
40:40. Заставляет Касаткина соперницу ошибиться.
14:12
30:40. Очень хороший прием.
14:12
30:30. Плотную борьбу навязывают друг другу соперницы.
14:11
30:15. Неплохим укороченным сейчас играет Александрова.
14:10
30:0. Не проходит прием у Александровой.
14:10
15:0. Мощная подача.
14:08
И снова сразу же обратный брейк делает Касаткина! Ух, не желает Дарья отпускать соперницу, определенно. 4:3 счет в первом сете.
14:07
Меньше. Хороший прием от Касаткиной, и не справляется с ответом Александрова — сетка.
14:07
40:40. А теперь уже мяч в аут отправляет Дарья.
14:06
30:40. В аут по длине отправляет мяч Екатерина. Первые подачи у нее не проходят сейчас.
14:05
30:30. Хорошо в этом гейма управляется с чужими подачами Касаткина.
14:05
30:15. Прием срывает Касаткина.
14:04
15:15. Подача помогает.
14:04
0:15. В угол по диагонали не попадает Екатерина.
14:03
А вот второй брейк-поинт Александрова реализует и делает брейк — счет в первом сете становится 4:2 в ее пользу.
14:02
30:40. В ходе долгого розыгрыша в коридор попадает Екатерина.
14:02
15:40. И еще одна ошибка от Дарьи, которая позволяет Александровой получить два брейк-поинта.
14:01
15:30. В атаку пробует Дарья, но ошибается, удар приходится в сетку.
14:01
15:15. А вот теперь прием Екатерина срывает.
14:00
15:0. Хорошо принимает Александрова, заставляя соперницу в ответ отправить мяч в коридор.
13:58
С небольшим трудом, но берет Александрова свою подачу. 3:2 счет в первом сете.
13:58
Больше. Выбивает Екатерина соперницу из корта и забивает мощным ударом.
13:57
40:40. С трудом достает Касаткина мяч на задней линии, но вот ответ не получается.
13:56
40:30. Переигрывает Касаткина соперницу на ее подаче.
13:55
30:30. Слегка в коридор улетает мяч у Екатерины.
13:55
30:15. Мощно в угол попадает Александрова, не успевает за этим мячом Дарья.
13:54
15:15. Хороший прием у Касаткиной.
13:54
15:0. Хорошую игру у сетки демонстрирует Екатерина.
13:53
Не получается у Александровой удар, в сетку летит мяч. И счет в первом сете становится 2:2.
13:52
40:15. Весьма большой аут у Александровой, бьет она в коридор.
13:52
30:15. Эйс.
13:52
15:15. Завязывается перестрелка по центру, в ходе которой Александрова бьет четко по линии.
13:51
15:0. Не попадает Александрова по диагонали в угол.
13:49
Сразу же обратный брейк делает Касаткина. Ну что же, нас ждет очень интересное противостояние. 2:1 в первом сете.
13:48
Меньше. Будто бы только вошла в игру Касаткина.
13:48
40:40. двойная ошибка. И теперь у Дарьи есть шанс обратный брейк сделать.
13:47
40:30. Ошибается по длине теперь Александрова.
13:47
40:15. А вот теперь хороший прием проходит у Дарьи.
13:47
40:0. Отличная подача.
13:46
30:0. Не получается у Касаткиной в атаку выйти, ловит ее соперница.
13:46
15:0. Шикарным укороченным играет Екатерина, Дарья не достает.
13:45
Еще одна ошибка Касаткиной приводит к первому брейку в этом матче. Александрова берет чужую подачу — 2:0 в первом сете.
13:44
30:40. Отлично отвечает Александрова на подачу, и Касаткина в аут по длине бьет.
13:44
30:30. Начинает Александрова навязывать сопернице борьбу на ее подаче.
13:43
30:15. Касаткина за мячом не успевает.
13:42
30:0. Еще одна ошибка, аут по длине от Екатерины.
13:42
15:0. В аут с приема отправляет Александрова.
13:41
Совершенно спокойно Александрова берет первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
13:41
40:0. Не получается у Касаткиной прием.
13640
30:0. Эйс.
13:40
15:0. Сразу же розыгрыш завязывается, и заставляет Екатерина соперницу ошибиться.
13:40
Ну что же, поехали, стартовал первый сет. Александрова на подаче.
13:34
Началась разминка.
13:32
Появляются теннисистки на корте. скоро начнется разминака.
13:25
Счет в их личных встречах - 1:1. В последний раз они встречались на турнире St. Petersburg Trophy 2020, где Александрова выиграла в трех сетах.
13:20
Матч начнется около 13.30 по московскому времени.
13:15
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира WTA-500 встречаются две представительницы России — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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