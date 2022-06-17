Пробиться в полуфинал: Медведев играет с Баутиста-Агутом на турнире в Галле. LIVE

На турнире ATP в Галле россиянин Даниил Медведев на стадии 1/4 финала играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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16:26
Выиграл Медведев первый сет со счетом 6:2. Ждем продолжения.
16:26
В сетку принял подачу Баутиста. 40:15.
16:25
Эйс. 30:15.
16:25
На противоходе Медведев поймал соперника. 15:15.
16:24
Попал в сетку Медведев, выполняя укороченный. 0:15.
16:21
С приема выиграл розыгрыш Медведев. Россиянин будет подавать на сет.
16:21
В сетку попал Баутиста. 15:40.
16:20
В аут принял подачу Медведев. 15:30.
16:20.
Аут. 0:30.
16:19
У сетки Медведев мяч в угол вколотил. 0:15.
16:18
Точным ударом в угол Медведев берет гейм. Он ведет со счетом 4:2.
16:18
Двойную допустил Медведев. 40:30.
16:17
40:15.
16:17
В аут Баутиста подачу принял. 30:15.
16:16
Эйс. 15:15.
16:15
В аут послал мяч Медведев. 0:15.
16:13
Двойную ошибку допустил Баутиста. Медведев ведет с брейком со счетом 3:2.
16:12
От троса мяч на сторону Баутисты перелетел. Меньше.
16:12
Ровно. В сетку Медведев попал.
16:11
Из сложнейшей позиции обвел Медведев Баутисту. Меньше.
16:10
Сорвал удар испанец. Ровно.
16:10
Ударом по линии Баутиста выиграл розыгрыш. Больше.
16:09
Ошибся по длине Баутиста. 40:40.
16:08
40:30.
16:08
После удара Медведева мяч от троса в аут полетел. 30:30.
16:07
Долгий розыгрыш закончился ударом Медведева в сетку. 15:30.
16:06
В сетку испанец пробил. 0:30.
16:06
В аут Баутиста попал. 0:15.
16:05
Классным обводящим ударом Медведев выиграл гейм. 2:2.
16:04
Эйс. Больше.
16:04
Уложил Медведев мяч в пустой корт. Ровно.
16:03
30:40. За Медведева сетка сыграла.
16:03
15:40. В сетку попал Медведев.
16:02
Загонял испанец Медведева по углам и выиграл розыгрыш. 15:30.
16:02
Двойную ошибку допустил Медведев. 15:15.
16:01
В аут бьет Баутиста. 15:0.
15:59
Берет Баутиста гейм. 2:1 ведет испанец в первом сете.
15:58
Вколотил мяч в корт Баутиста. 40:30.
15:57
30:30. Сетка за Баутисту сыграла.
15:57
Не добежал Медведев до укороченного. 15:30.
15:56
Двойную ошибку допустил испанец. 0:30.
15:56
Срывает удар Баутиста. 0:15.
15:55
Выиграл гейм Медведев укороченным ударом. 1:1.
15:55
Точно в угол уложил мяч Медведев. Больше.
15:54
Ровно. Длинный розыгрыш выиграл Баутиста.
15:54
Сетка за Медведева сыграла. 40:30.
15:54
30:30. Баутиста в аут попал.
15:53
По линии Медведев обвел соперника. 15:30.
15:53
Еще одна ошибка Медведева. 0:30.
15:52
В аут Медведев бьет. 0:15.
15:51
Ударом в противоход Баутиста выиграл первый гейм.
15:50
Вышел Медведев к сетке, но не смог перекинуть мяч на сторону испанца. Больше.
15:50
По длине ошибся Медведев. 40:40.
15:49
Сетка играет за Медведева. 30:40.
15:48
И еще раз в аут послал мяч Баутиста. 30:30.
15:48
В аут послал мяч испанец. 30:15.
15:47
От троса мяч перелетел на сторону Медведева. Не было у Даниила шансов догнать мяч. 30:0.
15:46
Очень долгий розыгрыш закончился точным ударом Баутисты в линию. 15:0.
15:44
Первым подает Баутиста. Все готово к началу матча.
15:26
Выиграл Отте у Хачанова. Скоро на корт выйдет Даниил Медведев.
15:20
Со счетом 5:4 Отте ведет. Сейчас он будет подавать на матч.
15:11
Ведет Отте в третьем сете со счетом 4:2.
15:00
Откладывается начало матча из-за того, что на этом корте сейчас Карен Хачанов проводит свой матч против Оскара Отте. В третьем сете счет 2:2.
14:55
Добрый день, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала турнира в Галле, в котором сыграют Даниил Медведев и испанес Роберто Баутиста-Агут. Матч начнется в 15:05 по московскому времени.
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