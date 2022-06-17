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Спорт

Пробиться в полуфинал: Медведев играет с Баутиста-Агутом на турнире в Галле. LIVE

Теннис. Турнир ATP в Галле. 1/4 финала. Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут. Онлайн

На турнире ATP в Галле россиянин Даниил Медведев на стадии 1/4 финала играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:26

Выиграл Медведев первый сет со счетом 6:2. Ждем продолжения.

16:26

В сетку принял подачу Баутиста. 40:15.

16:25

Эйс. 30:15.

16:25

На противоходе Медведев поймал соперника. 15:15.

16:24

Попал в сетку Медведев, выполняя укороченный. 0:15.

16:21

С приема выиграл розыгрыш Медведев. Россиянин будет подавать на сет.

16:21

В сетку попал Баутиста. 15:40.

16:20

В аут принял подачу Медведев. 15:30.

16:20.

Аут. 0:30.

16:19

У сетки Медведев мяч в угол вколотил. 0:15.

16:18

Точным ударом в угол Медведев берет гейм. Он ведет со счетом 4:2.

16:18

Двойную допустил Медведев. 40:30.

16:17

40:15.

16:17

В аут Баутиста подачу принял. 30:15.

16:16

Эйс. 15:15.

16:15

В аут послал мяч Медведев. 0:15.

16:13

Двойную ошибку допустил Баутиста. Медведев ведет с брейком со счетом 3:2.

16:12

От троса мяч на сторону Баутисты перелетел. Меньше.

16:12

Ровно. В сетку Медведев попал.

16:11

Из сложнейшей позиции обвел Медведев Баутисту. Меньше.

16:10

Сорвал удар испанец. Ровно.

16:10

Ударом по линии Баутиста выиграл розыгрыш. Больше.

16:09

Ошибся по длине Баутиста. 40:40.

16:08

40:30.

16:08

После удара Медведева мяч от троса в аут полетел. 30:30.

16:07

Долгий розыгрыш закончился ударом Медведева в сетку. 15:30.

16:06

В сетку испанец пробил. 0:30.

16:06

В аут Баутиста попал. 0:15.

16:05

Классным обводящим ударом Медведев выиграл гейм. 2:2.

16:04

Эйс. Больше.

16:04

Уложил Медведев мяч в пустой корт. Ровно.

16:03

30:40. За Медведева сетка сыграла.

16:03

15:40. В сетку попал Медведев.

16:02

Загонял испанец Медведева по углам и выиграл розыгрыш. 15:30.

16:02

Двойную ошибку допустил Медведев. 15:15.

16:01

В аут бьет Баутиста. 15:0.

15:59

Берет Баутиста гейм. 2:1 ведет испанец в первом сете.

15:58

Вколотил мяч в корт Баутиста. 40:30.

15:57

30:30. Сетка за Баутисту сыграла.

15:57

Не добежал Медведев до укороченного. 15:30.

15:56

Двойную ошибку допустил испанец. 0:30.

15:56

Срывает удар Баутиста. 0:15.

15:55

Выиграл гейм Медведев укороченным ударом. 1:1.

15:55

Точно в угол уложил мяч Медведев. Больше.

15:54

Ровно. Длинный розыгрыш выиграл Баутиста.

15:54

Сетка за Медведева сыграла. 40:30.

15:54

30:30. Баутиста в аут попал.

15:53

По линии Медведев обвел соперника. 15:30.

15:53

Еще одна ошибка Медведева. 0:30.

15:52

В аут Медведев бьет. 0:15.

15:51

Ударом в противоход Баутиста выиграл первый гейм.

15:50

Вышел Медведев к сетке, но не смог перекинуть мяч на сторону испанца. Больше.

15:50

По длине ошибся Медведев. 40:40.

15:49

Сетка играет за Медведева. 30:40.

15:48

И еще раз в аут послал мяч Баутиста. 30:30.

15:48

В аут послал мяч испанец. 30:15.

15:47

От троса мяч перелетел на сторону Медведева. Не было у Даниила шансов догнать мяч. 30:0.

15:46

Очень долгий розыгрыш закончился точным ударом Баутисты в линию. 15:0.

15:44

Первым подает Баутиста. Все готово к началу матча.

15:26

Выиграл Отте у Хачанова. Скоро на корт выйдет Даниил Медведев.

15:20

Со счетом 5:4 Отте ведет. Сейчас он будет подавать на матч.

15:11

Ведет Отте в третьем сете со счетом 4:2.

15:00

Откладывается начало матча из-за того, что на этом корте сейчас Карен Хачанов проводит свой матч против Оскара Отте. В третьем сете счет 2:2.

14:55

Добрый день, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала турнира в Галле, в котором сыграют Даниил Медведев и испанес Роберто Баутиста-Агут. Матч начнется в 15:05 по московскому времени.

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