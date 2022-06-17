17 июня 2022, 14:51 Спорт Пробиться в полуфинал: Медведев играет с Баутиста-Агутом на турнире в Галле. LIVE Теннис. Турнир ATP в Галле. 1/4 финала. Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут. Онлайн Андрей Черников

На турнире ATP в Галле россиянин Даниил Медведев на стадии 1/4 финала играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.