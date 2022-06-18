Победить американца: Непомнящий сражается с Каруаной на турнире претендентов. LIVE

Российский шахматист Ян Непомнящий во втором туре турнира турнира претендентов сражается с сильным представителем США — Фабиано Каруаной. Россиянин, одержавший победу в первом туре над китайским гроссмейстером Дином Лижэнем, играет белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
Трансляция
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16:24
Непомнящий отправил коня на f1, чтобы в дальнейшем отправить его вперед по королевскому флангу. Каруана рокировался.
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16:22
Каруана увел ферзя на g7.
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16:20
Россиянин сдвоил ферзя и ладью.
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16:19
Непомнящий задумался, что делать дальше.
16:15
Белые сходили ладьей на е2, черные отправили ферзя на f6. Каруана продолжает усиливать давление на королевском фланге, но пока это не выглядит очень опасно.
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100%
16:14
Непомнящий в ответ продвинул пешку на ферзевом фланге b2-b4. Каруана продолжил наседать на королевском фланге и перевел коня на g4. Странно, что он перекрыл конем ход собственной пешке. Такого хода еще не было.
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16:12
Каруана сходил пешкой на g5! Черные начинают отправлять пешки в атаку.
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16:11
Россиянин сходил конем на d2. Шахматисты ходят очень быстро — явно действуют по заготовкам.
Добрый день, уважаемые любители шахмат! Российский шахматист Ян Непомнящий во втором туре турнира турнира претендентов сражается с опытным представителем США — Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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