Разделить медали России: гимнастки разыгрывают золото ЧЕ в групповых упражнениях. LIVE

17:39

Совершенно не получилось упражнение у девушек, к сожалению. Очень много заметных ошибок они допустили, фуэте далеко не лучшим образом исполнили, да и с ловлей предмета были трудности. Рассчитывать на победу будет сложновато с таким выступлением.