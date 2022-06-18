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Спорт

Разделить медали России: гимнастки разыгрывают золото ЧЕ в групповых упражнениях. LIVE

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022. Финал. Групповые упражнения. ОНЛАЙН.

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Спортсменки сборной Болгарии выполняют упражнения с 3 мячами и 2 скакалками в групповых соревнованиях чемпионата мира по художественной гимнастике 2018 в Софии.

Спортсменки сборной Болгарии выполняют упражнения с 3 мячами и 2 скакалками в групповых соревнованиях чемпионата мира по художественной гимнастике 2018 в Софии.

Владимир Песня/РИА Новости
В предпоследний день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве спортсменки борются за попадание на пьедестал в групповых упражнениях. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:58

На очереди сборная Испании!

17:57

Словацкие спортсменки занимают пятое место с 25-ю баллами.

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17:56

Потрясающе чувствуют музыку француженки, невероятно нежно и мягко они обращаются с предметом, при этом на лице видна сосредоточенность и полная серьезность. Ответственно подходят к турниру девушки, это заметно.

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17:54

Следующими на ковер выходят французские гимнастки.

17:53

Итальянки набирают 34 балла ровно и уверенно лидируют теперь!

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17:53

Под очень чувственный Skyfall в исполнении Адель исполнили свое упражнение спортсменки из Словакии — это было энергично, красиво и эстетично. Но после сборной Италии выступать невероятно трудно — разница в классе и мастерстве видна невооруженным глазом.

17:51

На очереди выступление гимнасток из Словакии.

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17:50

Латвийская сборная набирает 29,5 балла и оказывается на второй строчке!

17:50

Бронзовые призерки Олимпийских игр 2020 года выдали сильнейшее на сегодня выступление, показав высочайшую трудность тела и трудность предмета. Амплитудные броски, техничная ловля предмета, синхронность — все это говорит о том, что итальянки будут претендовать на золото сегодня.

17:47

На ковре сборная Италии!

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17:46

Азербайджан выходит на первое место, опережая Грузию!

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17:45

К сожалению, не хватило цельности линий им, легкие шероховатости также были заметны глазу, однако для их уровня выступление можно назвать успешным.

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17:42

На очереди выступление с пятью обручами от сборной Латвии!

17:41

Тем временем судьи представили оценки грузинской сборной — она на данный момент набирает 28,9 балла.

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17:39

Совершенно не получилось упражнение у девушек, к сожалению. Очень много заметных ошибок они допустили, фуэте далеко не лучшим образом исполнили, да и с ловлей предмета были трудности. Рассчитывать на победу будет сложновато с таким выступлением.

17:37

Следующими на ковер выходят азербайджанские гимнастки!

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17:35

Очень динамичное и разнообразное упражнение продемонстрировали спортсменки — основным фоном была джазовая версия песни Майкла Джексона Billie Jean. Не очень синхронно выступили с обручем девушки: было местами несинхронно, пару раз падал предмет на ковер, но в общем и целом впечатление оставили грузинские гимнастки приятное.

17:32

Первыми на ковер выходят гимнастки из Грузии!

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17:25

Стартовый лист на ваших экранах:

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17:20

Добрый день, уважаемые любители художественной гимнастики! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую трансляцию финала чемпионата Европы в групповых упражнениях.

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