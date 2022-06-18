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Спорт

Бой за три титула: Бетербиев против Смита-младшего. LIVE

Бокс. Артур Бетербиев — Джо Смит-младший. ОНЛАЙН

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Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images
В Нью-Йорке в объединительном бою в полутяжелом весе встречаются чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев и чемпион мира по версии WBO Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
06:00

В объединительном бою за чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO встречаются Артур Бетербиев и Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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