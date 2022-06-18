18 июня 2022, 20:50 Спорт Бой за три титула: Бетербиев против Смита-младшего. LIVE Бокс. Артур Бетербиев — Джо Смит-младший. ОНЛАЙН Данила Жиляев

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В Нью-Йорке в объединительном бою в полутяжелом весе встречаются чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев и чемпион мира по версии WBO Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.