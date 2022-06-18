Бой за три титула: Бетербиев против Смита-младшего. LIVE

В Нью-Йорке в объединительном бою в полутяжелом весе встречаются чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев и чемпион мира по версии WBO Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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В объединительном бою за чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO встречаются Артур Бетербиев и Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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