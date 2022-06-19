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Спорт

Сохранить лидерство: Непомнящий играет черными против Раджабова. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 3-й тур. Раджабов — Непомнящий. ОНЛАЙН

В третьем туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, набравший полтора очка и являющийся одним из лидеров, играет черными против Теймура Раджабова из Азербайджана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:53

Конем B3 - С5 ходит Раджабов и берет пешку.

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16:50

Пешкой С6 - С5 пошел Непомнящий.

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16:47

А Раджабов решил пойти слоном.

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16:46

Пошел Непомнящий конем F6 - D5.

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16:44

Ну и стоит отметить, что в этом быстром обмене ходами Раджабов потерял слона, которую съела пешка на C6.

16:43

Еще по ходу сделали спортсмены. Вот так сейчас ситуация выглядит.

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100%
16:41

Своим конем на C6 берет чужого коня Раджабов.

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100%
16:40

Очень долго Раджабов думает, уже 30 минут он потратил. Видимо, не все пошло у него по плану.

16:38

Видно, что Раджабов решил обезопасить своего слона. Ну и ферзевую атаку затруднил он Непомнящему.

16:35

Слоном C8 - D7 ходит Непомнящий.

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16:33

Конь F3 - D4 в исполнении Раджабова.

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100%
16:29

Ходом слоном отвечает Непомнящий.

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100%
16:27

Конем D2 - B3 сыграл Раджабов.

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100%
16:25

Вот уже шестая минута раздумий пошла.

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100%
16:23

Более четырех минут думает Раджабов. Интересно, что у него выйдет.

16:20

Но и сам Непомнящий отдает ферзя. Пока вот так выглядит ситуация на доске.

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16:16

Забирает ферзя Непомнящий.

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16:15

Пока дольше Раджабов над своими ходами думает. Ситуация пока выглядит так:

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100%
16:13

Конем B8 - C6 походил Непомнящий.

16:09

Около трех минут думал Раджабов над своим ходом.

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16:03

А вот и первые ходы спортсменов.

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100%
15:55

Скоро начнется поединок.

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15:48

Матч начнется в 16:00 по московскому времени. Непомнящий будет играть черными фигурами.

15:45

В третьем туре турнира претендентов на матч за мировую шахматную корону азербайджанец Теймур Раджабов играет белыми против россиянина Яна Непомнящего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.

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