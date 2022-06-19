Сохранить лидерство: Непомнящий играет черными против Раджабова. LIVE

В третьем туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, набравший полтора очка и являющийся одним из лидеров, играет черными против Теймура Раджабова из Азербайджана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:53
Конем B3 - С5 ходит Раджабов и берет пешку.
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16:50
Пешкой С6 - С5 пошел Непомнящий.
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16:47
А Раджабов решил пойти слоном.
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16:46
Пошел Непомнящий конем F6 - D5.
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16:44
Ну и стоит отметить, что в этом быстром обмене ходами Раджабов потерял слона, которую съела пешка на C6.
16:43
Еще по ходу сделали спортсмены. Вот так сейчас ситуация выглядит.
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16:41
Своим конем на C6 берет чужого коня Раджабов.
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16:40
Очень долго Раджабов думает, уже 30 минут он потратил. Видимо, не все пошло у него по плану.
16:38
Видно, что Раджабов решил обезопасить своего слона. Ну и ферзевую атаку затруднил он Непомнящему.
16:35
Слоном C8 - D7 ходит Непомнящий.
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16:33
Конь F3 - D4 в исполнении Раджабова.
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16:29
Ходом слоном отвечает Непомнящий.
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16:27
Конем D2 - B3 сыграл Раджабов.
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16:25
Вот уже шестая минута раздумий пошла.
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16:23
Более четырех минут думает Раджабов. Интересно, что у него выйдет.
16:20
Но и сам Непомнящий отдает ферзя. Пока вот так выглядит ситуация на доске.
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16:16
Забирает ферзя Непомнящий.
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16:15
Пока дольше Раджабов над своими ходами думает. Ситуация пока выглядит так:
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16:13
Конем B8 - C6 походил Непомнящий.
16:09
Около трех минут думал Раджабов над своим ходом.
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16:03
А вот и первые ходы спортсменов.
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15:55
Скоро начнется поединок.
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15:48
Матч начнется в 16:00 по московскому времени. Непомнящий будет играть черными фигурами.
15:45
В третьем туре турнира претендентов на матч за мировую шахматную корону азербайджанец Теймур Раджабов играет белыми против россиянина Яна Непомнящего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
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