Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Минфина США считает инфляцию в стране частью «глобального... 16:42
Мишленовский повар из Великобритании открыл секрет идеального... 16:41
В Венгрии заявили, что получают российский газ без перебоев 16:40
Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор приехал... 16:26
Нападающий «ПСЖ» Мбаппе хотел завершить карьеру... 16:25
В Eni заявили, что Италия продолжает получать российский газ... 16:23
В двух чешских супермаркетах в ящиках с бананами нашли... 16:23
Зидан не возглавит «ПСЖ» ради работы в сборной... 16:19
Foreign Policy: в США удивлены нежеланием южных стран... 16:13
Лавров заявил, что США не смогут лишить Россию права голоса поставками... 16:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Ошибка на ошибке: Медведев уступает в финале турнира в Галле настырному поляку. LIVE

Теннис. АТР-500. Галле. Финал. Медведев — Хуркач. ОНЛАЙН

close
100%
Susana Vera/Reuters
Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:50

15:0, на подаче Хуркач.

16:48

1:2 — после невынужденной ошибки от Хуркача Медведев под ноль забирает третий гейм второго сета!

16:48

30:0 — ну наконец-то, первый эйс от Даниила сегодня!

16:47

15:0, на подаче Медведев.

16:47

2:0 — еще одним эйсом Хуркач приближает себя к победе.

16:46

40:0 — как же долбит по мячу поляк, абсолютно ничего не может с ним поделать Медведев.

16:45

15:0, на подаче Хуркач.

16:44

0:1 — потрясающий затяжной розыгрыш дотягивает до своей победы Хуркач и делает уже третий брейк в сегодняшнем финале.

16:43

30:40 — чуть подсобрался Даня и два брейка отыграл.

16:42

0:40 — очередная невынужденная ошибка приводит к трем брейковым очкам Хуркача.

16:42

0:30, в сетку сейчас укоротил Даня.

16:41

0:15, на подаче Медведев.

16:40

Статистика первого сета на ваших экранах.

close
100%
16:38

6:1 — очень легко Хуркач забрал первый сет.

16:38

40:15 — очень быстро решил Даня сыграть под заднюю линию и буквально подарил очко сопернику.

16:37

30:15 — обменялись удачными атаками теннисисты.

16:36

15:0, эйсом открывает седьмой гейм поляк.

16:35

1:5 — ну хотя бы без баранки в первом сете уйдет Медведев.

16:34

40:15, Даня продолжает вести в счете.

16:33

Небольшая пауза у нас — болельщик при счете 30:0 решил выбежать на корт.

close
100%
16:32

15:0, на подаче Медведев.

16:31

5:0 — дело пахнет керосином, откровенно говоря, для нашего спортсмена.

16:30

40:30 — видимо, не в нужную часть ракетки попадает мяч при приеме у Медведева, о чем он сообщает своему тренеру.

16:29

15:30 — хорошо Даниил сейчас перевел Хуберта на противоположный от себя край корта и заставил ошибиться.

16:28

15:0, на подаче Хуркач.

16:27

0:4. Что-то надо делать Медведеву срочно. Это совсем не тот теннис, которого мы ждем от первой ракетки мира.

16:26

15:40 — невынужденная ошибка Медведева приводит к двум брейковым очкам у Хуберта.

16:26

15:30 — сначала классический форхенд пробивает Даня, но затем срывается у него мяч и опускается за пределы корта.

16:25

0:15, неудачный форхенд прямо по центру пробил Медведев, позволив Хуркачу пробить под линию.

16:24

3:0 — Хуркач очень уверенно лидирует в матче.

16:24

40:15 — снова поляк обманывает россиянина.

16:23

30:15, очень здорово и сильно подает Хуберт, не оставляя совсем никаких шансов Дане на прием.

16:23

0:15, на подаче Хуркач.

16:22

0:2 — первый же брейк в игре делает Хуркач. Вот это да.

16:21

30:40, а вот это опасно — брейк-пойнт есть у поляка.

16:21

30:15, неплохо подает Медведев.

16:20

0:15, на подаче Медведев.

16:18

1:0, забирает первый гейм поляк. Что-то пока совсем не ладится прием у Дани — будем надеяться, что со временем все у него наладится в этом компоненте.

16:17

40:40, россиянин сравнивает счет.

16:17

40:30, снова сначала поляк ошибся, а затем сделал эйс.

16:16

30:15 — сначала поляк попал в сетку, а затем оформил красивый эйс.

16:15

Первым подает Хуркач, 15:0.

16:10

На ваших экранах турнирный путь спортсменов.

close
100%
16:05

Спортсмены вышли на разминку.

15:50

Игра начнется в 16:15 по московскому времени.

15:40

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+