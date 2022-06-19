Ошибка на ошибке: Медведев уступает в финале турнира в Галле настырному поляку. LIVE

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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16:50
15:0, на подаче Хуркач.
16:48
1:2 — после невынужденной ошибки от Хуркача Медведев под ноль забирает третий гейм второго сета!
16:48
30:0 — ну наконец-то, первый эйс от Даниила сегодня!
16:47
15:0, на подаче Медведев.
16:47
2:0 — еще одним эйсом Хуркач приближает себя к победе.
16:46
40:0 — как же долбит по мячу поляк, абсолютно ничего не может с ним поделать Медведев.
16:45
15:0, на подаче Хуркач.
16:44
0:1 — потрясающий затяжной розыгрыш дотягивает до своей победы Хуркач и делает уже третий брейк в сегодняшнем финале.
16:43
30:40 — чуть подсобрался Даня и два брейка отыграл.
16:42
0:40 — очередная невынужденная ошибка приводит к трем брейковым очкам Хуркача.
16:42
0:30, в сетку сейчас укоротил Даня.
16:41
0:15, на подаче Медведев.
16:40
Статистика первого сета на ваших экранах.
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100%
16:38
6:1 — очень легко Хуркач забрал первый сет.
16:38
40:15 — очень быстро решил Даня сыграть под заднюю линию и буквально подарил очко сопернику.
16:37
30:15 — обменялись удачными атаками теннисисты.
16:36
15:0, эйсом открывает седьмой гейм поляк.
16:35
1:5 — ну хотя бы без баранки в первом сете уйдет Медведев.
16:34
40:15, Даня продолжает вести в счете.
16:33
Небольшая пауза у нас — болельщик при счете 30:0 решил выбежать на корт.
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100%
16:32
15:0, на подаче Медведев.
16:31
5:0 — дело пахнет керосином, откровенно говоря, для нашего спортсмена.
16:30
40:30 — видимо, не в нужную часть ракетки попадает мяч при приеме у Медведева, о чем он сообщает своему тренеру.
16:29
15:30 — хорошо Даниил сейчас перевел Хуберта на противоположный от себя край корта и заставил ошибиться.
16:28
15:0, на подаче Хуркач.
16:27
0:4. Что-то надо делать Медведеву срочно. Это совсем не тот теннис, которого мы ждем от первой ракетки мира.
16:26
15:40 — невынужденная ошибка Медведева приводит к двум брейковым очкам у Хуберта.
16:26
15:30 — сначала классический форхенд пробивает Даня, но затем срывается у него мяч и опускается за пределы корта.
16:25
0:15, неудачный форхенд прямо по центру пробил Медведев, позволив Хуркачу пробить под линию.
16:24
3:0 — Хуркач очень уверенно лидирует в матче.
16:24
40:15 — снова поляк обманывает россиянина.
16:23
30:15, очень здорово и сильно подает Хуберт, не оставляя совсем никаких шансов Дане на прием.
16:23
0:15, на подаче Хуркач.
16:22
0:2 — первый же брейк в игре делает Хуркач. Вот это да.
16:21
30:40, а вот это опасно — брейк-пойнт есть у поляка.
16:21
30:15, неплохо подает Медведев.
16:20
0:15, на подаче Медведев.
16:18
1:0, забирает первый гейм поляк. Что-то пока совсем не ладится прием у Дани — будем надеяться, что со временем все у него наладится в этом компоненте.
16:17
40:40, россиянин сравнивает счет.
16:17
40:30, снова сначала поляк ошибся, а затем сделал эйс.
16:16
30:15 — сначала поляк попал в сетку, а затем оформил красивый эйс.
16:15
Первым подает Хуркач, 15:0.
16:10
На ваших экранах турнирный путь спортсменов.
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100%
16:05
Спортсмены вышли на разминку.
15:50
Игра начнется в 16:15 по московскому времени.
15:40
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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