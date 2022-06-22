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Спорт

Русская битва на Мальорке: Медведев против Карацева. LIVE

Теннис. Mallorca Open. 2-й круг. Даниил Медведев — Аслан Карацев. ОНЛАЙН

Во втором круге турнира АТР 250 Mallorca Open россиянин Даниил Медведев в статусе первой ракетки мира играет со своим соотечественником Асланом Карацевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:20

Карацев мастерски развел Медведева и мяч по разным углам. Даниил едва успел добежать и отбил в аут. 15:0.

18:18

Карацев второй раз подряд не смог принять толком — отправил мяч в аут. Медведев взял свою подачу и повел в первом сете 2:1.

18:18

Карацев принял в аут. 40:30.

18:17

Медведев пытался попасть точно по задней линии, но угодил в аут. 30:30.

18:17

Мощной подачей Даниил заработал очко. 30:15.

18:17

Медведев подает, но пока не может захватить инициативу. 15:15.

18:15

Ух ты! Медведев «свечой» отправил мяч точно на заднюю линию, Карацев побежал догонять и, стоя спиной к сопернику, не глядя мощно ударил по мячу и попал в неудобный для соперника угол! Испанские фанаты аплодируют в шоке. В таком красивом стиле Аслан забрал свою подачу, а счет в первом сете стал 1:1.

18:14

Медведев с трудом отразил мяч, и тот очень плавно приземлился на половине корта Карацева. Аслан успел спокойно подойти, прицелиться и пробить в недосягаемый для соперника угол. 40:30!

18:14

Аслан отбил в сетку после непродолжительной перестрелки. 30:30 на его подаче.

18:13

Карацеву не повезло — после его удара мяч задел трос и вылетел в аут. 30:15.

18:13

30:0.

18:12

Карацев отправил мяч в противоположный от Медведева угол, и тот чуть-чуть не успел добежать. 15:0.

18:11

Медведев взял свою подачу. Счет в первом сете стал 1:0 в его пользу.

18:11

Карацев принял и отправил мяч на боковую линию, но тот чуть-чуть вышел за пределы корта. 40:15.

18:10

Двойная ошибка у Медведева! 30:15.

18:08

Матч начался! Медведев на своей подаче очень быстро повел 30:0. Карацев принимает, но после короткой перестрелки допускает ошибки.

17:45

Пока что начало матча перенесено на 18:00 мск.

17:35

Несмотря на то, что предыдущий матч закончился достаточно давно, Медведев и Карацев пока на корт не выходят. Ждем.

17:25

В основных сетках турниров АТР спортсмены встречались один раз — в 2021 году в Риме Карацев выиграл 6:2, 6:4.

17:20

Матч идет третьим запуском на центральном корте после встречи Ильи Ивашко и Стефаноса Циципаса. Эта игра как раз только что завершилась победой грека со счетом 6:4, 6:4.

17:15

Во втором круге турнира АТР на Мальорке первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается со своим соотечественником Асланом Карацевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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