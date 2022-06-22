Русская битва на Мальорке: Медведев против Карацева. LIVE

18:15

Ух ты! Медведев «свечой» отправил мяч точно на заднюю линию, Карацев побежал догонять и, стоя спиной к сопернику, не глядя мощно ударил по мячу и попал в неудобный для соперника угол! Испанские фанаты аплодируют в шоке. В таком красивом стиле Аслан забрал свою подачу, а счет в первом сете стал 1:1.