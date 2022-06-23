Остаться первым: Непомнящий играет с Дудой на турнире претендентов. LIVE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право вновь сыграть в матче за мировую шахматную корону. В шестом туре турнира претендентов он сражается с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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17:21
Еще одну пешку на четвертую линию переставляет Непомнящий.
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17:19
Ян-Кшиштоф проводит рокировку.
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17:17
На h2 переставляет своего короля Непомнящий! Интересный ход.
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17:13
Ферзем страхует своего слона Дуда.
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17:08
Подставляет Дуда под удар своего слона, на что оперативно реагирует Ян! Нужно убирать с линии атаки поляку фигуру.
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17:00
Слона на с5 ставит Дуда.
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16:51
И тут же его теряет... Но и теряет своего коня Дуда! Размен фигур идет пока в пользу Непомнящий!
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16:40
Второго коня подключает к игре россиянин!
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16:38
Съедает Дуда все же коня Яна, но в ответ Ян пешкой съедает коня Дуды! Позиция, согласно компьютеру, теперь чуть лучше у российского гроссмейстера.
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16:32
Продолжает размышлять над своим следующим ходом Дуда. В других партиях пока тоже равенство на доске, лишь минимальное преимущество есть у Теймура Раджабова над Ричардом Раппортом.
16:22
Очень серьезно задумался Дуда, что не мудрено — провести грамотную атаку сейчас сходу будет непросто.
16:16
Конь е5 от Яна!
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16:14
К агрессивным действиям постепенно переходит Непомнящий, двигая свои пешки вперед.
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16:11
Ставит после небольших раздумий поляк коня на d7 — будет насыщать он центр доски. А Ян, видимо, будет стараться пробивать оборону черных через фланги.
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16:08
Вынужден Дуда двигать слона на левый край, наполняется доска в четвертом квадрате различными фигурами.
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16:02
Пешкой на d5 отвечает Дуда, а Ян оголяет поле g, выдвигая на третью клетку пешку!
16:00
И с самого начала Ян удивляет своего оппонента! Конь на f3 ставит Непомнящий, Дуда совершенно не ожидал подобного!
15:55
Ян начинает сегодня белыми фигурами.
15:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! Россиянин Ян Непомнящий в шестом туре турнира претендентов сражается с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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