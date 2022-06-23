Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский заявил, что Украина хочет получить больше помощи от Израиля 17:13
РБК: крупнейший в России производитель серебра вынужден... 17:10
Канделаки похвалила блогера BadComedian за пожертвования мирным... 17:10
Губернатор Окинавы призвал сократить военное присутствие США... 17:09
В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность введения... 17:09
В соцсетях предположили, что княгине Шарлен неприятно целоваться... 17:08
Стилист Варшавская назвала пять омолаживающих стрижек 17:06
В Барнауле поезд отрезал ступню уснувшему на рельсах мужчине 17:03
Врач-терапевт объяснила, почему в жару «мозг отказывается... 17:02
МИД Франции рассказал, что власти РФ объявили французского дипломата... 17:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Остаться первым: Непомнящий играет с Дудой на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 6-й тур. Ян Непомнящий (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). ОНЛАЙН

close
100%
Global Look Press
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право вновь сыграть в матче за мировую шахматную корону. В шестом туре турнира претендентов он сражается с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:21

Еще одну пешку на четвертую линию переставляет Непомнящий.

close
100%
17:19

Ян-Кшиштоф проводит рокировку.

close
100%
17:17

На h2 переставляет своего короля Непомнящий! Интересный ход.

close
100%
17:13

Ферзем страхует своего слона Дуда.

close
100%
17:08

Подставляет Дуда под удар своего слона, на что оперативно реагирует Ян! Нужно убирать с линии атаки поляку фигуру.

close
100%
17:00

Слона на с5 ставит Дуда.

close
100%
16:51

И тут же его теряет... Но и теряет своего коня Дуда! Размен фигур идет пока в пользу Непомнящий!

close
100%
16:40

Второго коня подключает к игре россиянин!

close
100%
16:38

Съедает Дуда все же коня Яна, но в ответ Ян пешкой съедает коня Дуды! Позиция, согласно компьютеру, теперь чуть лучше у российского гроссмейстера.

close
100%
16:32

Продолжает размышлять над своим следующим ходом Дуда. В других партиях пока тоже равенство на доске, лишь минимальное преимущество есть у Теймура Раджабова над Ричардом Раппортом.

16:22

Очень серьезно задумался Дуда, что не мудрено — провести грамотную атаку сейчас сходу будет непросто.

16:16

Конь е5 от Яна!

close
100%
16:14

К агрессивным действиям постепенно переходит Непомнящий, двигая свои пешки вперед.

close
100%
16:11

Ставит после небольших раздумий поляк коня на d7 — будет насыщать он центр доски. А Ян, видимо, будет стараться пробивать оборону черных через фланги.

close
100%
16:08

Вынужден Дуда двигать слона на левый край, наполняется доска в четвертом квадрате различными фигурами.

close
100%
16:02

Пешкой на d5 отвечает Дуда, а Ян оголяет поле g, выдвигая на третью клетку пешку!

16:00

И с самого начала Ян удивляет своего оппонента! Конь на f3 ставит Непомнящий, Дуда совершенно не ожидал подобного!

15:55

Ян начинает сегодня белыми фигурами.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Россиянин Ян Непомнящий в шестом туре турнира претендентов сражается с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+