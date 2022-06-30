Дорога к Карлсену открыта: Непомнящий обыграл Фируджу, зевок Каруаны подарил Лижэню победу

22:30

Турнирная таблица после 11-го тура на ваших экранах. Победа Лижэня не играет на руку Непомнящему — все же вести с отрывом в два приятнее, чем в полтора, но официально застолбить за собой первую строчку по итогам турнира он может уже завтра!