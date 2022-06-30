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Спорт

Дорога к Карлсену открыта: Непомнящий обыграл Фируджу, зевок Каруаны подарил Лижэню победу

Ян Непомнящий одержал пятую победу на турнире претендентов в Мадриде

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Global Look Press
В 11-м туре турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, лидирующий в общей таблице с большим перевесом, черными фигурами одолел французского вундеркинда иранского происхождения Алирезу Фируджу. Параллельно Фабиано Каруана в эндшпиле уступил Дин Лижэню, что помогло китайцу обойти его в турнирной таблице. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

22:40

Завтра Ян сыграет белыми против Хикару Накамуры из США.

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22:30

Турнирная таблица после 11-го тура на ваших экранах. Победа Лижэня не играет на руку Непомнящему — все же вести с отрывом в два приятнее, чем в полтора, но официально застолбить за собой первую строчку по итогам турнира он может уже завтра!

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22:21

Сдается на 78-м ходу Каруана! Обиднейший зевок под занавес партии лишает его возможности бороться за первое место, а также ставит под сомнение борьбу за место второе, которое в случае отказа Магнуса Карлсена от матча за первенство мира станет проходным.

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22:20

Ладьей на d2 шагает Лижэнь.

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22:16

Играет на е7 Лижэнь! Видимо, это победа для китайца! Близок он к третьей победе подряд на турнире!

22:14

Опа! Какой чудовищный зевок совершает Каруана! Совершенно необъяснимый ход слоном на с7 делает Фабиано, открывая матовую дорогу Лижэню!

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22:10

Накамура и Раппорт разошлись миром! Только Лижэнь и Каруана остались в игровом зале.

22:07

Каруана ходит пешкой на g3 — все же одну пешку американец по ходу эндшпиля потерял.

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21:59

Абсолютно идентичное количество фигур и их качество на доске, ждем ничью!

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21:46

Перемещается по четвертой линии Каруана, пробует он найти слабые места в обороне китайца.

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21:40

Съедает ферзя Дин, после чего Каруана двинул ферзя на g4.

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21:31

Каруана превращает пешку в ферзя! Но на последней линии у Дина стоит ладья...

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21:25

Удается Лижэню улучшить свою позицию, компьютер теперь оценивает его шансы на успех чуть выше.

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21:20

Довольно легко китаец сумел избавиться от шаха, не двинув при этом короля.

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21:15

Шахует Каруана ферзем, менее 10 минут на семь ходов у него осталось.

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21:06

На с8 переводит свою ладью Лижэнь.

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21:00

Обратный ход делает китаец.

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20:44

Дин перевел ферзя на h7, а Фабиано убрал на f3.

20:40

Пока у нас пауза, обратимся к другим партиям. Раджабов и Дуда зафиксировали ничью, а Накамура с Раппортом продолжают борьбу.

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20:28

Состоялся размен, на 49-м ходу Фабиано ходит на d4.

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20:15

Пешку на d4 ставит Каруана, готовясь к размену.

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20:10

Чуть отводит назад китаец своего короля после хода f5 в исполнении Каруаны.

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20:02

Дин ставит слона на b5.

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19:57

Старается улучшить позицию Каруана, перемещая ладью на b1.

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19:54

Размен пешками состоялся, у Фабиано менее 40 минут до контроля времени.

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19:45

Пока на доске позиция в пользу Каруаны, но Лижэнь еще может выравнять положение.

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19:34

Переключаемся на доску, где играют Фабиано Каруана и Дин Лижэнь! Оба гроссмейстера имеют после 10 туров 5,5 очков и только победа сохранит кому-либо из них теоретические шансы на то, чтобы догнать Яна!

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19:29

ЕСТЬ! Сдается Фируджа, помогая Яну одержать пятую (!) победу в мадридском турнире претендентов! Еще никто и никогда не одерживал пять побед на претендентском турнире! Браво, Непомнящий!

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19:27

Очень близко матовая позиция на доске! Всего две минуты есть у Фируджы!

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100%
19:25

Совсем немного времени остается у Фируджы, в то время как Ян становится все ближе и ближе к белому королю.

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19:20

На слон с4 Фируджы Непомнящий отвечает ладьей на е3.

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19:15

Еще одну пешку теряет Ян, параллельно подбираясь слоном к коню соперника.

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19:10

Алиреза делает ход слоном на b3, Ян отвечает симметрично.

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19:00

Убирает из-под удара свою ладью Ян.

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18:58

На d6 ставит своего коня Фируджа, съедая пешку Яна.

18:57

Ферзей на доске больше нет, как и еще нескольких фигур.

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18:53

Ян теперь сам заблокировал ферзя соперника, сейчас пойдет массовый размен.

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18:50

Заметно ускорилась игра, Фируджа бегает своей ладьей за ферзем Яна.

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18:45

Ян на g5 ставит слона, выводя положение на доске до невероятно интересного!

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18:43

Ян ставит ладью на с4, а Алиреза блокирует потенциальное направление атаки на е3.

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18:33

Ход конем на е4 серьезно снизил оценку француза.

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18:30

Нашел Фируджа ход слоном на f4, срубив коня Яна. Тем временем Непомнящий идет в атаку ферзем на b2.

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18:22

А вот теперь шахует Непомнящий, нужно будет уводить короля Алирезу!

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18:20

Конь g6 от Яна!

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18:10

На g2 убегает королем Фируджа. Его позиция с каждым ходом становится все хуже и хуже.

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17:59

Разменялись пешками гроссмейстеры, после чего Ян пошел в атаку конем на h5.

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17:57

Пешка g5 от Алиреза!

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17:52

35 минут думал Фируджа для того, чтобы выставить вторую пешку на четвертую линию. А Ян почти сразу ответил ладьей е8.

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17:35

И снова очень большую паузу берет Фируджа.

17:15

Ян отвечает ходом на h6.

17:10

Больше 20 минут думал француз и все-таки придумал чем идти! Пешка g4 в его исполнении.

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16:55

Задумался Фируджа — домашняя подготовка, видимо, закончилась у обоих гроссмейстеров. Дальше — чистая импровизация.

16:45

Короля на h1 поставил Алиреза, после чего Ян вывел на атакующую позицию свою ладью.

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16:36

На b6 двигает своего ферзя Ян.

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16:30

И Фируджа отвечает ему взаимностью.

16:27

Ян съедает пешку оппонента.

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16:19

А теперь и француз делает рокировку.

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16:15

Фируджа начинает движение конем, и после ответа Яна слоном мгновенно отправляет вперед пешку.

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16:10

На девятом ходу Непомнящий проводит рокировку.

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16:05

Активное начало у нас! 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. c4 Nc6 6. d3 Nf6 7. d4 Be7

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16:00

Начинает с пешки е4 Фируджа!

15:45

В 11-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий черными фигурами играет с французом иранского происхождения Алирезой Фируджей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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