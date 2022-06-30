Дорога к Карлсену открыта: Непомнящий обыграл Фируджу, зевок Каруаны подарил Лижэню победу

В 11-м туре турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, лидирующий в общей таблице с большим перевесом, черными фигурами одолел французского вундеркинда иранского происхождения Алирезу Фируджу. Параллельно Фабиано Каруана в эндшпиле уступил Дин Лижэню, что помогло китайцу обойти его в турнирной таблице. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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22:50
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
22:40
Завтра Ян сыграет белыми против Хикару Накамуры из США.
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22:30
Турнирная таблица после 11-го тура на ваших экранах. Победа Лижэня не играет на руку Непомнящему — все же вести с отрывом в два приятнее, чем в полтора, но официально застолбить за собой первую строчку по итогам турнира он может уже завтра!
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22:21
Сдается на 78-м ходу Каруана! Обиднейший зевок под занавес партии лишает его возможности бороться за первое место, а также ставит под сомнение борьбу за место второе, которое в случае отказа Магнуса Карлсена от матча за первенство мира станет проходным.
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22:20
Ладьей на d2 шагает Лижэнь.
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100%
22:16
Играет на е7 Лижэнь! Видимо, это победа для китайца! Близок он к третьей победе подряд на турнире!
22:14
Опа! Какой чудовищный зевок совершает Каруана! Совершенно необъяснимый ход слоном на с7 делает Фабиано, открывая матовую дорогу Лижэню!
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22:10
Накамура и Раппорт разошлись миром! Только Лижэнь и Каруана остались в игровом зале.
22:07
Каруана ходит пешкой на g3 — все же одну пешку американец по ходу эндшпиля потерял.
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21:59
Абсолютно идентичное количество фигур и их качество на доске, ждем ничью!
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21:46
Перемещается по четвертой линии Каруана, пробует он найти слабые места в обороне китайца.
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21:40
Съедает ферзя Дин, после чего Каруана двинул ферзя на g4.
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21:31
Каруана превращает пешку в ферзя! Но на последней линии у Дина стоит ладья...
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21:25
Удается Лижэню улучшить свою позицию, компьютер теперь оценивает его шансы на успех чуть выше.
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21:20
Довольно легко китаец сумел избавиться от шаха, не двинув при этом короля.
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21:15
Шахует Каруана ферзем, менее 10 минут на семь ходов у него осталось.
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21:06
На с8 переводит свою ладью Лижэнь.
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21:00
Обратный ход делает китаец.
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20:44
Дин перевел ферзя на h7, а Фабиано убрал на f3.
20:40
Пока у нас пауза, обратимся к другим партиям. Раджабов и Дуда зафиксировали ничью, а Накамура с Раппортом продолжают борьбу.
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20:28
Состоялся размен, на 49-м ходу Фабиано ходит на d4.
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20:15
Пешку на d4 ставит Каруана, готовясь к размену.
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20:10
Чуть отводит назад китаец своего короля после хода f5 в исполнении Каруаны.
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20:02
Дин ставит слона на b5.
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19:57
Старается улучшить позицию Каруана, перемещая ладью на b1.
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19:54
Размен пешками состоялся, у Фабиано менее 40 минут до контроля времени.
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19:45
Пока на доске позиция в пользу Каруаны, но Лижэнь еще может выравнять положение.
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19:34
Переключаемся на доску, где играют Фабиано Каруана и Дин Лижэнь! Оба гроссмейстера имеют после 10 туров 5,5 очков и только победа сохранит кому-либо из них теоретические шансы на то, чтобы догнать Яна!
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19:29
ЕСТЬ! Сдается Фируджа, помогая Яну одержать пятую (!) победу в мадридском турнире претендентов! Еще никто и никогда не одерживал пять побед на претендентском турнире! Браво, Непомнящий!
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19:27
Очень близко матовая позиция на доске! Всего две минуты есть у Фируджы!
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19:25
Совсем немного времени остается у Фируджы, в то время как Ян становится все ближе и ближе к белому королю.
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19:20
На слон с4 Фируджы Непомнящий отвечает ладьей на е3.
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19:15
Еще одну пешку теряет Ян, параллельно подбираясь слоном к коню соперника.
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19:10
Алиреза делает ход слоном на b3, Ян отвечает симметрично.
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19:00
Убирает из-под удара свою ладью Ян.
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18:58
На d6 ставит своего коня Фируджа, съедая пешку Яна.
18:57
Ферзей на доске больше нет, как и еще нескольких фигур.
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18:53
Ян теперь сам заблокировал ферзя соперника, сейчас пойдет массовый размен.
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18:50
Заметно ускорилась игра, Фируджа бегает своей ладьей за ферзем Яна.
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18:45
Ян на g5 ставит слона, выводя положение на доске до невероятно интересного!
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18:43
Ян ставит ладью на с4, а Алиреза блокирует потенциальное направление атаки на е3.
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18:33
Ход конем на е4 серьезно снизил оценку француза.
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18:30
Нашел Фируджа ход слоном на f4, срубив коня Яна. Тем временем Непомнящий идет в атаку ферзем на b2.
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18:22
А вот теперь шахует Непомнящий, нужно будет уводить короля Алирезу!
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18:20
Конь g6 от Яна!
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18:10
На g2 убегает королем Фируджа. Его позиция с каждым ходом становится все хуже и хуже.
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17:59
Разменялись пешками гроссмейстеры, после чего Ян пошел в атаку конем на h5.
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17:57
Пешка g5 от Алиреза!
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17:52
35 минут думал Фируджа для того, чтобы выставить вторую пешку на четвертую линию. А Ян почти сразу ответил ладьей е8.
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17:35
И снова очень большую паузу берет Фируджа.
17:15
Ян отвечает ходом на h6.
17:10
Больше 20 минут думал француз и все-таки придумал чем идти! Пешка g4 в его исполнении.
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16:55
Задумался Фируджа — домашняя подготовка, видимо, закончилась у обоих гроссмейстеров. Дальше — чистая импровизация.
16:45
Короля на h1 поставил Алиреза, после чего Ян вывел на атакующую позицию свою ладью.
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16:36
На b6 двигает своего ферзя Ян.
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16:30
И Фируджа отвечает ему взаимностью.
16:27
Ян съедает пешку оппонента.
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16:19
А теперь и француз делает рокировку.
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16:15
Фируджа начинает движение конем, и после ответа Яна слоном мгновенно отправляет вперед пешку.
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16:10
На девятом ходу Непомнящий проводит рокировку.
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16:05
Активное начало у нас! 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. c4 Nc6 6. d3 Nf6 7. d4 Be7
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16:00
Начинает с пешки е4 Фируджа!
15:45
В 11-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий черными фигурами играет с французом иранского происхождения Алирезой Фируджей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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