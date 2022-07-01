01 июля 2022, 15:45 Спорт Холодный расчет: Непомнящий расписал ничью с Накамурой за 9 минут, Каруана играет с Раппортом. LIVE Турнир претендентов — 2022. 12-й тур. Непомнящий (Россия) — Накамура (США). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Российский гроссмейстер Ян Непомнящий twitter.com/TarjeiJS

В 12-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию параллельных матчей между Яном-Кшиштофом Дудой и Алирезой Фируджей, Рихардом Раппортом и Фабиано Каруаной.