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Спорт

Холодный расчет: Непомнящий расписал ничью с Накамурой за 9 минут, Каруана играет с Раппортом. LIVE

Турнир претендентов — 2022. 12-й тур. Непомнящий (Россия) — Накамура (США). ОНЛАЙН

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий

twitter.com/TarjeiJS
В 12-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию параллельных матчей между Яном-Кшиштофом Дудой и Алирезой Фируджей, Рихардом Раппортом и Фабиано Каруаной.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:00

В партии Дуда — Фируджа зафиксирована ничья!

19:53

Прошли Раппорт и Каруана контроль времени, параллельно разменявшись ферзями.

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19:48

Двигает назад своего ферзя Раппорт, чуть улучшая позицию.

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19:43

Массовый размен оформили гроссмейстеры, лишившись пешек, ладей, коня и слона.

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19:28

Переключаемся на стол, где играет Фабиано Каруана против Рихарда Раппорта. Интрига в этой партии заключается в том, сможет ли американец догнать Накамуру и Лижэня, разделив с ними 2-4 места.

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19:20

И сдается китаец на 26-м ходу! Сдается, помогая Непомнящему оформить путевку на матч за шахматную корону!

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19:10

Оценка Лижэня после 26-го хода падает до -9,87.

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18:55

Rb3 24. Ng4

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18:48

Убегает ладьей Теймур, после чего Лижэнь играет конем на е3.

18:41

Играет конем на d1 Лижэнь, потенциально угрожая ладье Раджабова.

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18:25

И тут же в атаку посылает свою ладью Раджабов!

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18:15

Дин играет ферзем на с1. Видимо, не очень-то и хочет китаец бороться с Непомнящим за первое место в турнире.

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18:12

Раджабов отвечает ферзем на b8.

18:03

Что-то очень странное делает Дин, с каждым ходом ухудшая свою позицию. Оценка компьютера уже -2,76.

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17:53

Довольно долго Лижэнь обдумывал свой ход и решил сыграть пешкой!

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17:38

Включает в игру Раджабов ферзя.

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17:32

Лижэнь играет d2. Оценка компьютера -1,4.

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17:21

Свою ладью Теймур двигает на b6.

16:57

На а6 переводит пешку Лижэнь, съедая пешку оппонента.

17:09

Ладью на а6 переводит Раджабов, после чего и Лижэнь выводит фигуру из угла клетки.

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16:49

Хорошо разыграл дебют Раджабов, у него есть все шансы зацепить ничью в этой партии.

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16:40

Чуть призадумался китаец, уже 10 минут думает над следующим ходом.

16:32

14. b5 a6

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16:26

В дебюте партии никому из гроссмейстеров не удалось завладеть преимуществом. 9. Nge2 c5 10. Bxa6 bxa6 11. dxc5 Bxc5 12. b4 Bd6 13. Bb2 a5

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16:16

Будем чуть пристальнее следить за партией Лижэнь — Раджабов. В случае победы китайский гроссмейстер приблизится на расстояние одной победы до Непомнящего.

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16:11

Напомним, что за ничью на турнире претендентов гроссмейстеры получают по 3,5 тысячи евро. Возможно, Непомнящий заработал сегодня самые легкие деньги в своей профессиональной карьере.

16:09

А все! За 9 минут расписали ничью Ян и Хикару троекратным повторением ходов! С точки зрения турнирной таблицы Ян хладнокровно и цинично завершил партию и отправился отдыхать!

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100%
16:08

Дальше без коней! 8. Nxd4 Nxd4 9. Qxd4 d5 10. exd6 Qxd6 11. Qe4+ Qe6 12. Qd4 Qd6 13. Qe4+ Qe6 14. Qd4 Qd6

16:03

Напрашивается абсолютно классическое берлинское начало, которое будет долгим и увлекательным. 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6

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16:00

Поехали! Ян открывает игру с классического е2 е4.

15:55

Параллельно Раппорт играет с Каруаной, Лижэнь — с Раджабовым, а Дуда — с Фируджей.

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15:45

В 12-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий играет с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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