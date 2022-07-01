Холодный расчет: Непомнящий расписал ничью с Накамурой за 9 минут, Каруана играет с Раппортом. LIVE

В 12-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию параллельных матчей между Яном-Кшиштофом Дудой и Алирезой Фируджей, Рихардом Раппортом и Фабиано Каруаной.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:00
В партии Дуда — Фируджа зафиксирована ничья!
19:53
Прошли Раппорт и Каруана контроль времени, параллельно разменявшись ферзями.
close
100%
19:48
Двигает назад своего ферзя Раппорт, чуть улучшая позицию.
close
100%
19:43
Массовый размен оформили гроссмейстеры, лишившись пешек, ладей, коня и слона.
close
100%
19:28
Переключаемся на стол, где играет Фабиано Каруана против Рихарда Раппорта. Интрига в этой партии заключается в том, сможет ли американец догнать Накамуру и Лижэня, разделив с ними 2-4 места.
close
100%
19:20
И сдается китаец на 26-м ходу! Сдается, помогая Непомнящему оформить путевку на матч за шахматную корону!
close
100%
19:10
Оценка Лижэня после 26-го хода падает до -9,87.
close
100%
18:55
Rb3 24. Ng4
close
100%
18:48
Убегает ладьей Теймур, после чего Лижэнь играет конем на е3.
18:41
Играет конем на d1 Лижэнь, потенциально угрожая ладье Раджабова.
close
100%
18:25
И тут же в атаку посылает свою ладью Раджабов!
close
100%
18:15
Дин играет ферзем на с1. Видимо, не очень-то и хочет китаец бороться с Непомнящим за первое место в турнире.
close
100%
18:12
Раджабов отвечает ферзем на b8.
18:03
Что-то очень странное делает Дин, с каждым ходом ухудшая свою позицию. Оценка компьютера уже -2,76.
close
100%
17:53
Довольно долго Лижэнь обдумывал свой ход и решил сыграть пешкой!
close
100%
17:38
Включает в игру Раджабов ферзя.
close
100%
17:32
Лижэнь играет d2. Оценка компьютера -1,4.
close
100%
17:21
Свою ладью Теймур двигает на b6.
16:57
На а6 переводит пешку Лижэнь, съедая пешку оппонента.
17:09
Ладью на а6 переводит Раджабов, после чего и Лижэнь выводит фигуру из угла клетки.
close
100%
16:49
Хорошо разыграл дебют Раджабов, у него есть все шансы зацепить ничью в этой партии.
close
100%
16:40
Чуть призадумался китаец, уже 10 минут думает над следующим ходом.
16:32
14. b5 a6
close
100%
16:26
В дебюте партии никому из гроссмейстеров не удалось завладеть преимуществом. 9. Nge2 c5 10. Bxa6 bxa6 11. dxc5 Bxc5 12. b4 Bd6 13. Bb2 a5
close
100%
16:16
Будем чуть пристальнее следить за партией Лижэнь — Раджабов. В случае победы китайский гроссмейстер приблизится на расстояние одной победы до Непомнящего.
close
100%
16:11
Напомним, что за ничью на турнире претендентов гроссмейстеры получают по 3,5 тысячи евро. Возможно, Непомнящий заработал сегодня самые легкие деньги в своей профессиональной карьере.
16:09
А все! За 9 минут расписали ничью Ян и Хикару троекратным повторением ходов! С точки зрения турнирной таблицы Ян хладнокровно и цинично завершил партию и отправился отдыхать!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях