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Спорт

Закончить турнир без поражений: Непомнящий сыграл вничью с Дудой

Ян Непомнящий (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 0,5 : 0,5

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Гроссмейстер Ян Непомнящий

Гроссмейстер Ян Непомнящий

Леннарт Отес/Официальный сайт турнира претендентов
Россиянин Ян Непомнящий в последнем туре турнира претендентов разошелся миром с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:00

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

19:50

Итог Яна Непомнящего на турнире — 9,5 очков! Поздравляем!

19:42

И фиксируют на 48-м ходу ничью гроссмейстеры! Ян Непомнящий завершает турнир претендентов с потрясающим показателем +5!

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19:41

А теперь разменяться не прочь и Дуда.

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19:39

На еще один размен готов Непомнящий.

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19:32

Дуда проходит контроль времени.

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19:26

36. Kd3 Ke6 37. Ke4 b5 38. Na3 b4 39. Nc4

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19:20

Королями поочередно сыграли гроссмейстеры.

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19:18

Все же разменялись пешками два Яна. Ну, когда уже ничья?

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19:14

А Дуда угрожает пешке Яна.

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19:12

Угрожает пешке оппонента Непомнящий.

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19:04

Близится эндшпиль поединка, разменялись гроссмейстеры еще и ладьями. Равная игра, ждем ничьи.

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18:58

Кушает слона Непомнящего Ян-Кшиштоф, после чего россиянин играет b6 ладьей.

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18:57

Медленно и аккуратно Ян продвигается вперед слоном.

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18:53

Ладья на b1 от Дуды!

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18:49

Королем на g7 играет Непомнящий.

18:35

Съедает его Ян, после чего на клетку вперед двигает ферзя Ян-Кшиштоф.

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18:28

Слон g6 от Дуды.

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18:20

Размен ладей на 24-м ходу!

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18:16

Логичный ход делает Ян.

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18:12

Атакует пешкой Дуда соперника, правда очевидно, что сейчас поляк ее потеряет.

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17:59

Непомнящий смог протолкнуть своего ферзя в тыл обороны поляка!

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17:46

Подставляет Ян своего коня под удар слона. Впрочем, на подстраховке у него есть пешка.

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17:29

Разменялись пешками гроссмейстеры.

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17:24

На d4 пешкой ходит Ян!

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17:16

Слон е3 от Дуды!

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17:07

На h5 пешкой ходит Дуда, после чего Непомнящий подключает к игре ладью.

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16:58

Как же сильно призадумался Дуда!

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16:43

Напомним, что сегодня за итоговое второе место борются Дин Лижэнь и Хикару Накамура. Если Магнус Карлсен все же откажется от матча за первенство мира, то Ян Непомнящий сразится за шахматную корону с серебряным призером турнира претендентов.

16:36

15. Bc2 a5

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16:31

Пешкой на с4 отвечает Ян.

16:29

Абсолютно равное положение на доске у нас. Пока ни один из гроссмейстеров не старается форсировать события, а выжидает ошибки оппонента. 12. Ng3 g6 13. c3 Nc6 14. h4

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100%
16:22

Nc5 7. Be2 Ne6 8. O-O Be7 9. Re1 O-O 10. Nf1 c5 11. Bd3 Rd8

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100%
16:12

Ян тоже меняет местами короля и ладью.

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100%
16:09

Рокировку оформил Дуда.

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100%
16:05

2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe4 4. dxe5 d5 5. Nbd2 Qd7 6. Bd3

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100%
16:01

Ну и довольно быстро Ян отвечает е5.

16:00

С e2 e4 начинает поляк!

15:55

Ян сегодня играет черными.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Россиянин Ян Непомнящий в последнем туре турнира претендентов сражается с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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