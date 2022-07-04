Закончить турнир без поражений: Непомнящий сыграл вничью с Дудой

Леннарт Отес/Официальный сайт турнира претендентов
Россиянин Ян Непомнящий в последнем туре турнира претендентов разошелся миром с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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20:00
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
19:50
Итог Яна Непомнящего на турнире — 9,5 очков! Поздравляем!
19:42
И фиксируют на 48-м ходу ничью гроссмейстеры! Ян Непомнящий завершает турнир претендентов с потрясающим показателем +5!
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19:41
А теперь разменяться не прочь и Дуда.
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19:39
На еще один размен готов Непомнящий.
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19:32
Дуда проходит контроль времени.
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19:26
36. Kd3 Ke6 37. Ke4 b5 38. Na3 b4 39. Nc4
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19:20
Королями поочередно сыграли гроссмейстеры.
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19:18
Все же разменялись пешками два Яна. Ну, когда уже ничья?
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19:14
А Дуда угрожает пешке Яна.
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19:12
Угрожает пешке оппонента Непомнящий.
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19:04
Близится эндшпиль поединка, разменялись гроссмейстеры еще и ладьями. Равная игра, ждем ничьи.
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18:58
Кушает слона Непомнящего Ян-Кшиштоф, после чего россиянин играет b6 ладьей.
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18:57
Медленно и аккуратно Ян продвигается вперед слоном.
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18:53
Ладья на b1 от Дуды!
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18:49
Королем на g7 играет Непомнящий.
18:35
Съедает его Ян, после чего на клетку вперед двигает ферзя Ян-Кшиштоф.
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18:28
Слон g6 от Дуды.
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18:20
Размен ладей на 24-м ходу!
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18:16
Логичный ход делает Ян.
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18:12
Атакует пешкой Дуда соперника, правда очевидно, что сейчас поляк ее потеряет.
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17:59
Непомнящий смог протолкнуть своего ферзя в тыл обороны поляка!
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17:46
Подставляет Ян своего коня под удар слона. Впрочем, на подстраховке у него есть пешка.
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17:29
Разменялись пешками гроссмейстеры.
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17:24
На d4 пешкой ходит Ян!
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17:16
Слон е3 от Дуды!
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17:07
На h5 пешкой ходит Дуда, после чего Непомнящий подключает к игре ладью.
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16:58
Как же сильно призадумался Дуда!
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16:43
Напомним, что сегодня за итоговое второе место борются Дин Лижэнь и Хикару Накамура. Если Магнус Карлсен все же откажется от матча за первенство мира, то Ян Непомнящий сразится за шахматную корону с серебряным призером турнира претендентов.
16:36
15. Bc2 a5
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16:31
Пешкой на с4 отвечает Ян.
16:29
Абсолютно равное положение на доске у нас. Пока ни один из гроссмейстеров не старается форсировать события, а выжидает ошибки оппонента. 12. Ng3 g6 13. c3 Nc6 14. h4
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