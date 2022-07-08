Бой за финал Уимблдона: Джокович сражается с Норри. LIVE

В полуфинальном матче Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сражается с представителем Великобритании Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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17:47
Фантастика! Длительный розыгрыш, мощный, и ошибается снова Джокович — снова брейк делает Норри. 5:2 в первом сете, идет подавать британец на сет.
17:46
15:40. Как же здорово сейчас Норри вытаскивает укороченный! Два брейк-поинта у него.
17:46
15:30. Свечой со второй подачи играет Норри, но бьет Джокович в коридор.
17:45
15:15. Раз за разом ошибается Новак, снова невынужденная ошибка и снова сетка.
17:45
15:0. Отличная подача.
17:44
Очередная невынужденная ошибка от Джоковича, и Норри забирает гейм на своей подаче, подтверждая брейк. 4:2 у нас в первом сете.
17:44
40:15. И снова нет приема у Новака после отличной подачи.
17:43
30:15. Не справляется с приемом Джокович.
17:42
15:15. Шикарная расстрельная позиция, и Норри мощно забивает.
17:42
0:15. Укороченный достает Норри, но играет в центр — Новак обводит.
17:40
Заставил Джокович соперника побегать, но дождался Норри ошибки от него — не попадает с бэкхенда Новак. 3:2 в первом сете! Брейк у британца.
17:39
30:40. С кросса не попадает в угол Джокович, и брейк-поинт у Норри.
17:38
30:30. Отличный розыгрыш от Норри.
17:37
30:15. Очень размашистый розыгрыш. По длине не попадает Норри.
17:36
15:15. Не попадает Джокович под заднюю линию против неплохого кросса.
17:36
15:0. Подача помогает Новаку.
17:35
Нет приема у Джоковича, и в итоге Норри свою подачу забирает. 2:2 в первом сете.
17:35
40:30. Отличная подача от Норри.
17:34
30:30. Шикарно с бэкхенда попадает в угол Норри, Джокович достает, но бьет в аут.
17:34
15:30. Снова длительный розыгрыш, он остается за Джоковичем.
17:33
15:15. Красивые слайсы от обоих, но в итоге невынужденно ошибается Новак — снова сетка.
17:32
0:15. Невероятные мячи сейчас вытаскивают мячи оба теннисиста, и в итоге лучший укороченный проходит у Джоковича.
17:30
Шикарно сыграл Джокович на своей подаче. Спокойно практически он забрал свой гейм — 2:1.
17:29
40:15. И еще один эйс от Джоковича.
17:29
30:15. Эйс от Джоковича.
17:29
15:15. Подача помогает.
17:28
0:15. По длине ошибается Новак.
17:27
И делает обратный брейк! Норри снова делает невынужденную ошибку. Не может британец подтвердить свой брейк, и счет в первом сете у нас равный — 1:1.
17:26
15:40. А теперь уже два брейк-поинта у Новака! Снова сетка у нас.
17:26
15:30. Не удался у Норри форхенд по линии.
17:26
15:15. А теперь практически аналогичная ошибка от Норри.
17:25
15:0. Невынужденная ошибка от Новака в достаточно простой ситуации. Сетка снова.
17:23
Невероятно, но в первом же гейме Норри делает брейк! К сетке вышли оба теннисиста, пытались оба сыграть укороченным, и у Норри удалось перекинуть Джоковича.
17:23
30:40. По линии не попадает Норри.
17:22
15:40. При ударе справа ошибается Новак, и два брейк-поинта у Норри.
17:22
15:30. Теперь уже ошибается Норри при атаке, бьет в аут.
17:21
0:30. И еще одна ошибка от Джоковича! Не удалось ему за заднюю линию сыграть.
17:20
0:15. На второй подаче завязывается борьба, и Джокович ошибается — мажет в сетку.
17:20
Поехали, стартовал матч! Джокович подает.
17:15
На корте теннисисты, началась разминка!
17:10
Кстати, у Джоковича на Уимблдоне фантастическая серия — он не проигрывает на турнире с учетом сезонов 2018-2021 26 матчей.
17:05
Предварительное начало матча — 17.15 по московскому времени.
17:00
В финале победителя этой пары уже ждет австралийский теннисист Ник Кирьос. Его соперником по полуфиналу должен был стать Рафаэль Надаль, но испанец снялся из-за проблем с мышцами живота.
16:55
Спортсмены встречались всего единожды. Они играли в прошлом году в самом конце сезона, на Итоговом чемпионате в Турине. Норри попал туда в качестве запасного, заменил снявшегося Стефаноса Циципаса и был разгромлен сербом — 2:6, 1:6.
16:50
Поединок должен начаться после 17.00 по московскому времени.
16:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В полуфинальном матче Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сражается с представителем Великобритании Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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