Сражение за Уимблдон: москвичка Рыбакина бьется с Жабер в финале. LIVE

В финале Уимблдона представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, сражается за титул с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:28
30:30. К сетке выходят обе спортсменки, Жабер пытается перекинуть, но бьет в аут.
17:27
15:30. Ошибается Рыбакина у сетки.
17:26
15:15. Не справляется с укороченным от Онс Елена.
17:26
15:0. Эйс.
17:25
Просто отдает Жабер гейм сопернице, и Рыбакина делает брейк в начале третьего сета.
17:25
30:40. Обидно срывается прием у Рыбакиной.
17:24
15:40. Шикарно играет Рыбакина на задней линии.
17:24
15:30. Давненько не было невынужденных ошибок от Рыбакиной.
17:22
0:30. Попадает Елена в угол! Едва мяч касается линии, сначала даже не засчитывают, но челлендж все исправляет.
17:21
0:15. Отличный прием от Елены.
17:21
Третий сет стартовал. Жабер на подаче.
17:19
Эйсом ставит точку и в гейме, и в сете Рыбакина. Со счетом 6:2 она одерживает победу во втором сете, и все решится в третьей партии.
17:19
40:0. Совсем не получается прием у Жабер.
17:18
30:0. Еще одна прекрасная подача.
17:18
15:0. Прекрасная первая подача.
17:16
Отличной подачей ставит точку в этом гейме Жабер, счет во втором сете становится 5:2. Рыбакина идет подавать на сет.
17:16
40:30. Со второй подачи переигрывает Онс.
17616
30:30. Не проходит прием.
17:15
15:30. А вот это была отличная подача.
17:15
0:30. Прекрасный розыгрыш, интересно придумала Жабер, но в итоге не попала в корт.
17:14
0:15. Сама Жабер дарит очки своей сопернице сейчас.
17:14
Практически спокойно забирает Елена свою подачу, уверенно ведя сет к своей победе. 5:1.
17:13
40:15. Шикарно подает Рыбакина.
17:13
30:15. А вот теперь весьма неплохо справляется с подачей соперницы Онс.
17:12
30:0. И еще одна.
17:12
15:0. Отличная подача.
17:10
Ошибается снова Онс, и это помогает Рыбакиной сделать еще один брейк. Второй сет складывается для нее более успешно, чем первый, 4:1.
17:09
30:40. Очень хороший прием прямо под сетку от Елены.
17:09
30:30. Двойная ошибка от Жабер.
17:09
30:15. Еще одна мощная подача.
7:08
15:15. Хороший прием, и Онс срывает удар в сетку.
17:08
15:0. Отличная подача.
17:07
Проходит подача Рыбакиной, и выигрывает она этот гейм! 3:1 во втором сете.
17:07
Больше. Ошибка от Онс, и самый затяжной гейм пока у нас.
17:06
Ровно. Невынужденная ошибка от Жабер, срывает она удар в сетку.
17:05
Меньше. Двойная ошибка. Очень уж не вовремя.
17:05
Ровно. Не отпускает Жабер свою соперницу.
17:04
Больше. Подача помогает.
17:04
Ровно. Отличная игра у сетки от Елены.
17:03
Меньше. Снова ошибка от Елены, мяч в аут улетает.
17:03
Ровно. В угол четко попадает Елена.
17:02
Меньше. Ошибается по длине Елена. Брейк-поинт у Жабер.
17:01
40:40. Хорошо справляется Онс.
17:01
40:30. А теперь практически аналогичную ошибку делает Елена.
17:00
40:0. Ошибается Жабер при переводе и слишком сильно бьет в аут.
17:00
30:15. Четко в линию попадает Онс.
16:59
30:0. Мощно по линии пробивает Елена.
16:59
15:0. Спокойно забирает Рыбакина очко на своей подаче.
16:57
Вытаскивает Жабер свою подачу, счет во втором сете становится 2:1.
16:56
Больше. Отличная подача.
16:56
Ровно. Сетка за Жабер сыграла.
16:55
Больше. Успевает Елена догнать мяч у сетки.
16:54
Ровно. Очень мощный ответ Рыбакиной в угол.
16:54
Больше. Подача помогает.
16:54
40:40. Шикарно на приеме сыграла Елена.
16:53
40:30. Заставила Онс Рыбакину по корту побегать.
16:52
30:30. А вот теперь прием отличный.
16:52
30:15. Мощная подача, не справляется с приемом Елена.
16:52
15:15. Вдоль сетки пыталась сыграть Рыбакина, но не попала.
16:51
0:15. Вынуждает Елена Онс ошибиться.
16:50
Ошибается Жабер по длине, и все-таки забирает Рыбакина свою подачу, подтверждая брейк. 2:0 во втором сете.
16:50
Больше. Не справляется с приемом Онс.
16:50
Ровно. Эйс.
16:49
Меньше. Ну очень плохой укороченный у Рыбакиной.
16:49
40:40. Классно принимает Жабер прямо в ноги сопернице, и ошибается Елена на задней.
16:48
40:30. Идет в атаку Рыбакина и не попадает по линии.
16:48
40:15. Отличный удар.
16:47
30:15. Ух, какая перестрелка прямо у сетки сейчас была! Остается розыгрыш за Онс.
16:46
30:0. Не смогла Онс ответить на мощный удар.
16:45
15:0. Очень хорошая подача.
16:44
Ошибается Жабер, и делает брейк Рыбакина! 1:0 во втором сете.
16:44
30:40. А вот этот удар по линии был хорош! Брейк-поинт зарабатывает Елена.
16:43
30:30. Справляется с приемом Елена.
16:42
30:15. Очередная невынужденная ошибка от Рыбакиной.
16:42
15:15. А теперь уже Жабер ошибается по длине.
16:42
15:0. Прекрасная подача.
16:42
Второй сет начинается с подачи Онс.
16:40
Буквально просто отдала гейм на своей подаче Рыбакина. Жабер выигрывает и гейм, и первый сет. 1:0 в матче.
16:39
0:40. Как-то совсем рассыпается гейм у Елены, ошибается по линии она.
16:39
0:30. Двойная ошибка. Ну очень невовремя...
16:39
0:15. Ну как так? Снова у сетки ошибается Рыбакина.
16:38
Не справляется с приемом Елена, и Жабер берет свою подачу под ноль. 5:3 в первом сете.
16:37
40:0. Ну как сейчас! Догоняет мяч у сетки Елена, но вот перекинуть не удалось.
16:37
30:0. Мощно подает Онс.
16:36
15:0. Жабер первое очко на своей подаче выигрывает.
16:35
Ошибается Жабер при контратаке, и Рыбакина свою подачу забирает. 4:3 в первом сете.
16:34
40:15. Очень хорошо с задней линии атакует Елена.
16:24
30:15. Трос помог Рыбакиной.
16:33
15:15. Хорошая подача.
16:33
0:15. Не справляется с резанным ударом Рыбакина.
16:31
Еще одна отличная подача приводит к ошибке Елены, и Жабер выигрывает гейм на своей подаче. 4:2.
16:31
40:30. Но тут же отличная подача.
16:31
30:30. Ошибается Онс, и теперь у Елены есть шанс зацепиться за чужую подачу.
16:30
30:15. Невероятный прием от Рыбакиной.
16:29
30:0. И еще одна.
16:29
15:0. Отличная подача.
16:27
И еще одна хорошая подача от Елены. Забирает она-таки свою подачу, счет в первом сете становится 3:2.
16:27
Больше. Прошла, наконец, очень хорошо первая подача.
16:26
Ровно. Загоняет Рыбакина Жабер, вынуждая ее ошибиться.
16:25
Меньше. По длине ошибается Рыбакина.
16:25
Ровно. Теперь уже по длине следует ошибка от Жабер.
16:24
Меньше. Очень хорошо принимает Жабер.
16:23
40:40. И снова ошибка от Елены на второй подаче, мяч уходит за пределы корта.
16:22
40:30. Отличный кросс от Елены.
16:22
30:30. Прекрасная атака от Рыбакиной.
16:22
15:30. И снова ошибка от Рыбакиной — аут по задней линии.
16:21
15:15. Не справляется с приемом Жабер.
16:21
0:15. Все догоняет и вытаскивает Онс.
16:20
Под ноль берет Жабер гейм на своей подаче, очень легко было. 3:1 в первом сете.
16:19
40:0. Сложный мяч вытаскивает Онс, не успевает за ним Рыбакина.
16:19
30:0. При розыгрыше вновь допускает невынужденную ошибку Елена — сетка.
16:19
15:0. Мощная подача.
16:17
Ошибается Рыбакина, и Жабер первой в этом матче делает брейк. 2:1 в ее пользу в первом сете.
16:16
30:40. А вот и брейк-поинт от Жабер.
16:16
30:30. Мощнейший удар в угол от Елены.
16:15
15:30. Не попадает под заднюю линию Рыбакина.
16:15
15:15. Весьма неплохо принимает Онс.
16:14
15:0. Невынужденная ошибка от Онс — мяч летит в сетку.
16:13
Рискует Рыбакина, но с бэкхенда не попадает в корт. 1:1, Жабер берет свою подачу.
16:13
40:30. Классный прием от Рыбакиной.
16:12
40:15. Отличная подача.
16:12
30:15. Срывает прием Рыбакина.
16:11
15:15. Четко по линии пробивает Рыбакина.
16:11
15:0. В коридор попадает Елена.
16:10
Классно атакует Рыбакина с задней линии и выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
16:09
40:30. Весьма неплохой прием от Жабер, и вновь ошибается Рыбакина.
16:09
40:15. Невынужденная ошибка от Елены на второй подаче.
16:09
40:0. И еще одна прекрасная подача.
16:08
30:0. Не справляется Онс с приемом.
16:08
15:0. Отличная подача.
16:08
Поехали, начинаем! Рыбакина на подаче.
16:01
Вышли теннисистки на корт, сейчас начнется разминка.
15:55
Рыбакина и Жабер встречались трижды. Причем их последний очный матч завершился досрочно после того, как во втором сете казахстанская теннисистка была вынуждена сняться. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Елена — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.
15:50
Матч поставлен первым запуском, поэтому задержек в начале быть не должно. Начало запланировано на 16.00 по московскому времени.
15:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В финале Уимблдона представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, сражается за титул с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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