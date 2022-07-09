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Спорт

Сражение за Уимблдон: москвичка Рыбакина бьется с Жабер в финале. LIVE

Теннис. Уимблдон. Финал. Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис). ОНЛАЙН

В финале Уимблдона представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, сражается за титул с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:28

30:30. К сетке выходят обе спортсменки, Жабер пытается перекинуть, но бьет в аут.

17:27

15:30. Ошибается Рыбакина у сетки.

17:26

15:15. Не справляется с укороченным от Онс Елена.

17:26

15:0. Эйс.

17:25

Просто отдает Жабер гейм сопернице, и Рыбакина делает брейк в начале третьего сета.

17:25

30:40. Обидно срывается прием у Рыбакиной.

17:24

15:40. Шикарно играет Рыбакина на задней линии.

17:24

15:30. Давненько не было невынужденных ошибок от Рыбакиной.

17:22

0:30. Попадает Елена в угол! Едва мяч касается линии, сначала даже не засчитывают, но челлендж все исправляет.

17:21

0:15. Отличный прием от Елены.

17:21

Третий сет стартовал. Жабер на подаче.

17:19

Эйсом ставит точку и в гейме, и в сете Рыбакина. Со счетом 6:2 она одерживает победу во втором сете, и все решится в третьей партии.

17:19

40:0. Совсем не получается прием у Жабер.

17:18

30:0. Еще одна прекрасная подача.

17:18

15:0. Прекрасная первая подача.

17:16

Отличной подачей ставит точку в этом гейме Жабер, счет во втором сете становится 5:2. Рыбакина идет подавать на сет.

17:16

40:30. Со второй подачи переигрывает Онс.

17616

30:30. Не проходит прием.

17:15

15:30. А вот это была отличная подача.

17:15

0:30. Прекрасный розыгрыш, интересно придумала Жабер, но в итоге не попала в корт.

17:14

0:15. Сама Жабер дарит очки своей сопернице сейчас.

17:14

Практически спокойно забирает Елена свою подачу, уверенно ведя сет к своей победе. 5:1.

17:13

40:15. Шикарно подает Рыбакина.

17:13

30:15. А вот теперь весьма неплохо справляется с подачей соперницы Онс.

17:12

30:0. И еще одна.

17:12

15:0. Отличная подача.

17:10

Ошибается снова Онс, и это помогает Рыбакиной сделать еще один брейк. Второй сет складывается для нее более успешно, чем первый, 4:1.

17:09

30:40. Очень хороший прием прямо под сетку от Елены.

17:09

30:30. Двойная ошибка от Жабер.

17:09

30:15. Еще одна мощная подача.

7:08

15:15. Хороший прием, и Онс срывает удар в сетку.

17:08

15:0. Отличная подача.

17:07

Проходит подача Рыбакиной, и выигрывает она этот гейм! 3:1 во втором сете.

17:07

Больше. Ошибка от Онс, и самый затяжной гейм пока у нас.

17:06

Ровно. Невынужденная ошибка от Жабер, срывает она удар в сетку.

17:05

Меньше. Двойная ошибка. Очень уж не вовремя.

17:05

Ровно. Не отпускает Жабер свою соперницу.

17:04

Больше. Подача помогает.

17:04

Ровно. Отличная игра у сетки от Елены.

17:03

Меньше. Снова ошибка от Елены, мяч в аут улетает.

17:03

Ровно. В угол четко попадает Елена.

17:02

Меньше. Ошибается по длине Елена. Брейк-поинт у Жабер.

17:01

40:40. Хорошо справляется Онс.

17:01

40:30. А теперь практически аналогичную ошибку делает Елена.

17:00

40:0. Ошибается Жабер при переводе и слишком сильно бьет в аут.

17:00

30:15. Четко в линию попадает Онс.

16:59

30:0. Мощно по линии пробивает Елена.

16:59

15:0. Спокойно забирает Рыбакина очко на своей подаче.

16:57

Вытаскивает Жабер свою подачу, счет во втором сете становится 2:1.

16:56

Больше. Отличная подача.

16:56

Ровно. Сетка за Жабер сыграла.

16:55

Больше. Успевает Елена догнать мяч у сетки.

16:54

Ровно. Очень мощный ответ Рыбакиной в угол.

16:54

Больше. Подача помогает.

16:54

40:40. Шикарно на приеме сыграла Елена.

16:53

40:30. Заставила Онс Рыбакину по корту побегать.

16:52

30:30. А вот теперь прием отличный.

16:52

30:15. Мощная подача, не справляется с приемом Елена.

16:52

15:15. Вдоль сетки пыталась сыграть Рыбакина, но не попала.

16:51

0:15. Вынуждает Елена Онс ошибиться.

16:50

Ошибается Жабер по длине, и все-таки забирает Рыбакина свою подачу, подтверждая брейк. 2:0 во втором сете.

16:50

Больше. Не справляется с приемом Онс.

16:50

Ровно. Эйс.

16:49

Меньше. Ну очень плохой укороченный у Рыбакиной.

16:49

40:40. Классно принимает Жабер прямо в ноги сопернице, и ошибается Елена на задней.

16:48

40:30. Идет в атаку Рыбакина и не попадает по линии.

16:48

40:15. Отличный удар.

16:47

30:15. Ух, какая перестрелка прямо у сетки сейчас была! Остается розыгрыш за Онс.

16:46

30:0. Не смогла Онс ответить на мощный удар.

16:45

15:0. Очень хорошая подача.

16:44

Ошибается Жабер, и делает брейк Рыбакина! 1:0 во втором сете.

16:44

30:40. А вот этот удар по линии был хорош! Брейк-поинт зарабатывает Елена.

16:43

30:30. Справляется с приемом Елена.

16:42

30:15. Очередная невынужденная ошибка от Рыбакиной.

16:42

15:15. А теперь уже Жабер ошибается по длине.

16:42

15:0. Прекрасная подача.

16:42

Второй сет начинается с подачи Онс.

16:40

Буквально просто отдала гейм на своей подаче Рыбакина. Жабер выигрывает и гейм, и первый сет. 1:0 в матче.

16:39

0:40. Как-то совсем рассыпается гейм у Елены, ошибается по линии она.

16:39

0:30. Двойная ошибка. Ну очень невовремя...

16:39

0:15. Ну как так? Снова у сетки ошибается Рыбакина.

16:38

Не справляется с приемом Елена, и Жабер берет свою подачу под ноль. 5:3 в первом сете.

16:37

40:0. Ну как сейчас! Догоняет мяч у сетки Елена, но вот перекинуть не удалось.

16:37

30:0. Мощно подает Онс.

16:36

15:0. Жабер первое очко на своей подаче выигрывает.

16:35

Ошибается Жабер при контратаке, и Рыбакина свою подачу забирает. 4:3 в первом сете.

16:34

40:15. Очень хорошо с задней линии атакует Елена.

16:24

30:15. Трос помог Рыбакиной.

16:33

15:15. Хорошая подача.

16:33

0:15. Не справляется с резанным ударом Рыбакина.

16:31

Еще одна отличная подача приводит к ошибке Елены, и Жабер выигрывает гейм на своей подаче. 4:2.

16:31

40:30. Но тут же отличная подача.

16:31

30:30. Ошибается Онс, и теперь у Елены есть шанс зацепиться за чужую подачу.

16:30

30:15. Невероятный прием от Рыбакиной.

16:29

30:0. И еще одна.

16:29

15:0. Отличная подача.

16:27

И еще одна хорошая подача от Елены. Забирает она-таки свою подачу, счет в первом сете становится 3:2.

16:27

Больше. Прошла, наконец, очень хорошо первая подача.

16:26

Ровно. Загоняет Рыбакина Жабер, вынуждая ее ошибиться.

16:25

Меньше. По длине ошибается Рыбакина.

16:25

Ровно. Теперь уже по длине следует ошибка от Жабер.

16:24

Меньше. Очень хорошо принимает Жабер.

16:23

40:40. И снова ошибка от Елены на второй подаче, мяч уходит за пределы корта.

16:22

40:30. Отличный кросс от Елены.

16:22

30:30. Прекрасная атака от Рыбакиной.

16:22

15:30. И снова ошибка от Рыбакиной — аут по задней линии.

16:21

15:15. Не справляется с приемом Жабер.

16:21

0:15. Все догоняет и вытаскивает Онс.

16:20

Под ноль берет Жабер гейм на своей подаче, очень легко было. 3:1 в первом сете.

16:19

40:0. Сложный мяч вытаскивает Онс, не успевает за ним Рыбакина.

16:19

30:0. При розыгрыше вновь допускает невынужденную ошибку Елена — сетка.

16:19

15:0. Мощная подача.

16:17

Ошибается Рыбакина, и Жабер первой в этом матче делает брейк. 2:1 в ее пользу в первом сете.

16:16

30:40. А вот и брейк-поинт от Жабер.

16:16

30:30. Мощнейший удар в угол от Елены.

16:15

15:30. Не попадает под заднюю линию Рыбакина.

16:15

15:15. Весьма неплохо принимает Онс.

16:14

15:0. Невынужденная ошибка от Онс — мяч летит в сетку.

16:13

Рискует Рыбакина, но с бэкхенда не попадает в корт. 1:1, Жабер берет свою подачу.

16:13

40:30. Классный прием от Рыбакиной.

16:12

40:15. Отличная подача.

16:12

30:15. Срывает прием Рыбакина.

16:11

15:15. Четко по линии пробивает Рыбакина.

16:11

15:0. В коридор попадает Елена.

16:10

Классно атакует Рыбакина с задней линии и выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

16:09

40:30. Весьма неплохой прием от Жабер, и вновь ошибается Рыбакина.

16:09

40:15. Невынужденная ошибка от Елены на второй подаче.

16:09

40:0. И еще одна прекрасная подача.

16:08

30:0. Не справляется Онс с приемом.

16:08

15:0. Отличная подача.

16:08

Поехали, начинаем! Рыбакина на подаче.

16:01

Вышли теннисистки на корт, сейчас начнется разминка.

15:55

Рыбакина и Жабер встречались трижды. Причем их последний очный матч завершился досрочно после того, как во втором сете казахстанская теннисистка была вынуждена сняться. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Елена — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

15:50

Матч поставлен первым запуском, поэтому задержек в начале быть не должно. Начало запланировано на 16.00 по московскому времени.

15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В финале Уимблдона представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, сражается за титул с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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