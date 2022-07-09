Сражение за Уимблдон: москвичка Рыбакина бьется с Жабер в финале. LIVE

15:55

Рыбакина и Жабер встречались трижды. Причем их последний очный матч завершился досрочно после того, как во втором сете казахстанская теннисистка была вынуждена сняться. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Елена — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.