Защитить титул: Джокович бьется с Кирьосом в финале Уимблдона. LIVE

В финале турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона — сошлись серб Новак Джокович, взявший титул в Лондоне в прошлом году, и австралийский теннисист Ник Кирьос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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17:10
Не прошла у Кирьоса первая, после чего Джокович создал австралийцу неприятности в розыгрыше, и тот не попал — 0:15.
17:08
Завершает серб еще один гейм в свою пользу — 5:2.
17:08
Еще одна шикарная подача — 40:30.
17:07
А вот это было не принять в корт — 30:30.
17:078
Блестящий прием на вылет — 15:30!
17:06
Срывает Кирьос прием второй подачи — 15:15.
17:06
Блестящий розыгрыш провел Кирьос на подаче Джоковича, а с диагональным форхендом австралийца Новак не справился — 0:15.
17:04
Три подряд отличные подачи австралийца — 4:2.
17:04
И двойная ошибка от австралийца — 15:15.
17:03
Отличная подача Кирьоса — 15:0.
17:01
Опять не прошла первая, опять пошел розыгрыш, но в итоге Кирьос поторопился и не попал бэкхендом по линии — 4:1. Удержал свою подачу Джокович.
17:00
Завязался розыгрыш, но под давлением Кирьос с форхенда пробил в сетку — больше.
16:59
Блестящий удар Кирьоса в противоход, а затем со второго смэша Ник забрал розыгрыш — 40:40.
16:58
Красивейший обратный кросс от Кирьоса — 40:30.
16:58
Еще одно очко с подачи — 40:15.
16:57
Отыгрывает австралиец одно очко — 30:15.
16:57
Еще одна — 30:0.
16:56
Блестящая подача — 15:0.
16:55
Опять принял и заиграл с инициативой серб, и дрогнул Кирьос. 3:1 — во втором сете Джокович повел с брейком!
16:55
Снова Джокович зацепился за прием и смог постоянными ударами по диагонали с бэкхенда в итоге добраться до виннера в линию — 0:40, тройной брейк-пойнт!
16:54
Еще один хороший прием — 0:30.
16:53
Как-то не подготовил ответ на прием Джоковича Кирьос — 0:15.
16:52
Еще один классный розыгрыш, но в итоге Кирьоса застал врасплох укороченный серба — 2:1.
16:51
Кирьос смог принять в самую линию, и пошел длинный нервный розыгрыш. В его конце серб смог перейти в атаку, и Кирьос не справился. 23 удара было — 40:30.
16:50
Завязывается розыгрыш, и Джокович форхендом по линии в перестрелке бьет в сетку — 30:30.
16:49
Подача помогает Новаку — 30:15.
16:48
Блестящий бэкхенд по линии от Кирьоса — 15:15. Это уже 18-й виннер австралийца. У серба десять.
16:48
У Джоковича пока все нормально с подачей во втором сете — 15:0.
16:47
Но за гейм зацепиться не выходит — 1:1.
16:46
В самую линию на вылет принял Джокович — 40:30.
16:46
И снова подача — 40:15.
16:46
Эйс — 30:15.
16:45
И тут же классная подача — 15:15.
16:45
Не поднимает мяч Кирьос после короткого приема Джокера — 0:15.
16:44
И эйс — 1:0.
16:44
Джокович мощнейшими тремя подачами начинает второй сет — 40:0.
16:42
Отличный первый сет от Кирьоса. Австралиец почти никаких шансов не дал Джоковичу на своей подаче и один раз смог зацепиться за чужую. Знаете в чем разница между теннисистами в первой партии? Когда у серба возникли проблемы на подаче, он закончил гейм двойной ошибкой. Когда проблемы возникли у Кирьоса, он со счета 40:40 дал два эйса подряд и выиграл сет!
16:41
И эйсом завершает первую партию австралиец — 4:6! Первый сет за Кирьосом.
16:40
Эйс — больше, второй сет-пойнт!
16:40
Еще одна ошибка Кирьоса при ударе с задней линии — 40:40.
16:39
И в такой ситуации Ник подает второй мяч так, что Джокович не перебивает сетку в ответ — 40:30. Это сет-пойнт.
16:39
Еще одна ошибка австралийца — 30:30.
16:38
В сетку пробил Кирьос — 30:15.
16:38
Удалось Джоковичу завязать розыгрыш, резал он как мог, но Кирьос оказался сильнее — 30:0.
16:37
Отменная подача Кирьоса — 15:0.
16:35
Забирает свой гейм серб тоже под ноль — 4:5.
16:35
Еще очко с подачи — 40:0.
16:34
Джокович тоже хорошо начинает свою подачу, уверенно выигрывая два первых розыгрыша — 30:0.
16:34
Опять под ноль — 3:5.
16:33
Ничего не может Новак на приеме сделать — 40:0.
16:33
Еще одна — 30:0.
16:33
Опять отличная подача от Кирьоса — 15:0.
16:31
Эйс — 3:4.
16:31
Решил, похоже, не бороться за этот гейм австралиец — 40:0.
16:30
Кирьос сыграл на публику, ударив твинером, хотя ситуация того не особо требовала. Джокович оказался готов — 30:0.
16:30
Джокович мощно подал и после короткого приема забил в угол на вылет — 15:0.
16:29
И в том же стиле снова завершает под ноль гейм на своей подачи Ник — 2:4.
16:29
К сетке вышел австралиец и уверенно забил с лета — 40:0.
16:28
Эйс — 30:0.
16:28
Кирьос начал свой гейм с мощной подачи и виннерса вторым ударом, направление которого соперник не угадал — 15:0.
16:26
И двойная ошибка! 2:3 — Кирьос повел с брейком!
16:25
Близко было для австралийца, но Новак смог в розыгрыше со второй подачи сыграть в ноги, и австралиец не поднял — 30:40, второй брейк-пойнт.
16:23
Вместо эйса после челленджа Кирьоса вторая подача у Джоковича. Завязался розыгрыш, в нем австралиец снова шикарно укоротил — 15:40, двойной брейк-пойнт!
16:23
О-па, аут по длине у Джоковича — 15:30.
16:23
Завязывается игра с приема, и укороченный Ника решает вопрос — 15:15.
16:22
Джокович тоже хорошо начинает свой гейм — 15:0.
16:22
Очень быстрый гейм под ноль от австралийца — 2:2.
16:21
Отличная подача — 40:0.
16:21
Розыгрыш со второй подачи, и Джокович допускает ошибку под давлением соперника — 30:0.
16:21
С хорошей подачи начинает Кирьос — 15:0.
16:19
Срывает Ник прием — 2:1.
16:18
В коротком обмене острыми ударами ошибся австралиец — 40:15.
16:18
Отменная подача серба — 30:15.
16:17
Блестяще играет Кирьос — 15:15.
16:16
Теперь австралиец хорош на приеме, загнал Джоковича в оборону, тот вылез за розыгрыш из сложнейших ситуаций раза три, а затем ударил так, что Кирьос не перебил сетку — 15:0.
16:16
Джокович атаковал и был близок к тому, чтобы сравнять счет, но сам пробил в сетку — 1:1.
16:15
Хороший прием серба и удар Кирьоса в сетку — 40:30.
16:15
Кирьос подал с руки! Но Джокович был готов и выиграл очко с приема — 40:15.
16:14
Эйс второй подачей! 40:0!
16:14
Шикарный розыгрыш. Слайс Джоковича, укороченный Кирьоса, забег серба и перевод, но классный удар с лета Ника — 30:0.
16:13
Долгий розыгрыш на подаче Кирьоса, Джокович атаковал, но в итоге ошибся диагональным форхендом — 15:0.
16:12
Попытался бэкхендом атаковать с приема австралиец по линии, но не попал — 1:0.
16:11
Снова первая подача приходит на помощь Новаку — 40:30.
16:11
Первый розыгрыш завязался, Кирьос много резал, и в итоге Джокович ошибся диагональным переводом с форхенда — 30:30.
16:10
Эйс — 30:15.
16:10
Отыгрывается подачей — 15:15.
16:10
Серб начинает с двойной ошибки — 0:15.
16:09
Новак Джокович будет подавать первым.
16:05
Уже идет разминка финалистов. Скоро все начнется. Примерно в 16:10 возьмет старт первый гейм.
16:00
Новак Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, включая прошлогодний, а всего на «мейджорах» первенствовал 20 раз. Для Ника Кирьоса этот финал — первый на турнирах «Большого шлема». Австралиец всегда был сильным игроком, но раньше никогда так не концентрировался на игре. И вот в 27 лет талант начал раскрываться. Кирьос, кстати, занимает 40-е место в рейтинге, Джокович сейчас третий. Напомним, что в этом году Уимблдон из-за недопуска россиян и белорусов не приносит рейтинговых очков.
15:55
Это всего третий очный поединок соперников, и счет в противостоянии удивительный. Кирьос в обоих встречах был сильнее Джоковича! Обе случились в 2017 году. Сначала Ник выиграл в четвертьфинале в Акапулько — 7:6 (9-7), 7:5, а затем победил и в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс — 6:4, 7:6 (7-3). При этом оба матча были на харде, а сегодня трава.
15:50
Мир должен был насладиться чудесным полуфиналом Ника Кирьоса с Рафаэлем Надалем, однако у испанца, который выиграл первые два турнира «Большого шлема» этого сезона, случился надрыв мышц живота, и он снялся. Что же, сегодня мы увидим обещающее стать не менее эпичным сражение австралийца с сербом Новаком Джоковичем!
15:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Уимблдона, где сошлись победивший в прошлом году на этом турнире Новак Джокович и австралийский теннисист Ник Кирьос.
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