Защитить титул: Джокович бьется с Кирьосом в финале Уимблдона. LIVE

16:00

Новак Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, включая прошлогодний, а всего на «мейджорах» первенствовал 20 раз. Для Ника Кирьоса этот финал — первый на турнирах «Большого шлема». Австралиец всегда был сильным игроком, но раньше никогда так не концентрировался на игре. И вот в 27 лет талант начал раскрываться. Кирьос, кстати, занимает 40-е место в рейтинге, Джокович сейчас третий. Напомним, что в этом году Уимблдон из-за недопуска россиян и белорусов не приносит рейтинговых очков.