«У них руки в крови»: российских судей по фигурному катанию завалили на экзамене в ISU

Российские судьи по фигурному катанию получили отказ в повышении квалификации от Международного союза конькобежцев (ISU) и лишились возможности занять желаемые должности. Опытные специалисты не смогли сдать экзамен. Татьяна Тарасова назвала это «травлей», президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков удивился, что с «лучшими судьями России» произошел такой казус, а Ирина Роднина предположила, что они просто «плохо подготовились».

Российские судьи оказались практически в такой же сложной ситуации, как фигуристы, которых отстранили от международных соревнований на неопределенный срок.

Судей из России тоже не допустили до работы на чемпионате мира — 2022, резко заменив их на специалистов из других стран. До сих пор непонятно, будут ли они работать в предстоящем сезоне-2022/23.

Решение может быть пересмотрено 7 сентября на очередном заседании совета ISU, однако пока вероятность допуска россиян до соревнований (как судей, так и фигуристов) стремится к нулю.

Одному из представителей крупной европейской федерации фигурного катания даже запретили голосовать за российскую судью Юлию Андрееву. Специалист намеревался поддержать ее на выборах в технический комитет одиночного и парного катания ISU.

«Вообще-то я собирался голосовать за Юлию, но наша федерация заняла позицию, что мы не можем голосовать за представителей России и Белоруссии», — сказал сотрудник федерации в комментарии «Матч ТВ».

В итоге Андреева набрала 20 голосов и заняла третье место, не сумев войти в технический комитет ISU (выбирались только два кандидата).

Теперь проблемы возникли на семинаре по повышению квалификации во Франкфурте-на-Майне. По меньшей мере три опытных специалиста неожиданно не смогли сдать экзамен и лишились возможности получить желаемые позиции.

Известный тренер Сергей Росляков хотел стать техническим специалистом в парном катании на турнирах ISU, Елена Фомина планировала занять должность технического контролера в одиночном катании, а Ольга Кожемякина — технического контролера в парном катании на международных турнирах ниже уровня Гран-при и чемпионатов ISU.

Однако все эти россияне не смогли сдать экзамен, а возможность пересдать и занять желаемые позиции предоставится им только через два года.

Экзамен состоял из трех этапов: теории, определению элементов с экрана и собеседования.

«Матч ТВ» утверждает, что специалисты провалились на практической части экзамена, а ТАСС сообщает, что они не прошли собеседование, которые проводили представители Великобритании, Германии, Норвегии и нескольких других стран.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков откровенно удивился такому провалу отечественных судей.

«То, что у наших лучших судей не приняли экзамен, вызывает массу вопросов», — сказал он ТАСС.

«Я не разговаривал с людьми, которые проводили собеседование с нашими судьями, поэтому не могу сказать, спланированная это акция или нет.

Но то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации, которую проводили люди из Австралии, Канады, Германии и Англии — выглядит странно», — добавил Горшков в комментарии Metaratings.ru.

Татьяна Тарасова высказалась гораздо более эмоционально и предположила, что руководство ISU решило завалить российских судей на экзамене по политической причине.

«Все уже оговорено в кулуарах, — и последующие шаги тоже. Они не придерживаются того, что за какие-то провинности человека наказывают единожды, они хотят наказывать до бесконечности.

У них прямо руки в крови, в нашей крови. Чтобы русские судьи, которые туда поехали, не сдали, — это нонсенс! Потому что таких судей мировых по пальцам одной руки можно пересчитать.

Они травят, просто травят нас! Но мы все равно будем. Это очень тяжело, но надо справиться. Вы нас не выпустили, но мы все равно выйдем и победим всех», — сказала Тарасова «СЭ». «Недостойный поступок»: украинского фигуриста исключили из федерации за выступление у Навки Федерация фигурного катания Украины объявила об исключении олимпийского чемпиона Альбервиля Виктора Петренко... 11 июля 21:47

Также она добавила, что российские судьи обладают очень высокой квалификацией и никак не могли провалить экзамен.

«Наших судей не допустили специально! Потому что такие блистательные, умнейшие, знающие фигурное катание арбитры, как Оля Кожемякина, не могут не пройти квалификацию.

Судейство становится хуже, кто сидит в этой комиссии для повышения квалификации? Они сами не понимают в фигурном катании ничего», – цитирует Тарасову Metaratings.

Однако трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что российские судьи виноваты сами: «Я не знаю ситуации. Видимо, плохо подготовились».

Позднее стало известно, что два из семи российских специалистов, приехавших на повышение квалификации, все-таки смогли сдать экзамен. Это удалось Наталье Китаевой — техническому контролеру международных соревнований в одиночном катании, — и оператору ввода данных Дмитрию Шамонину.