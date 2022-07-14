Начать с победы: Рублев стартует в Бостаде матчем с Кория. LIVE

В шведском Бястаде на грунтовом турнире АТР россиянин Андрей Рублев, посеянный под вторым номером, стартует со второго круга матчем против аргентинца Федерико Кориа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:38
В угол кладет мяч Рублев, аргентинец вешает свечу в аут. 30:40.
14:38
В сетку укорачивает аргентинец, 30:30.
14:37
Отыгрывает мяч Рублев, 30:15.
14:37
И 30:0 уже.
14:36
Берет первый мяч на своей подаче Кория. 15:0.
14:35
Еще один аут — 5-5.
14:34
В аут бьет Рублев и кричит от злости. 30:40.
14:34
Аут у Рублева, 30:30.
14:33
Вновь Андрей выходит вперед, 30:15.
14:33
После очередной подачи челлендж берет Кория — аут у Рублева. 15:15.
14:32
Хороший розыгрыш, Кория принял укороченный, Рублев ответил, и аргентинец пробил за боковую. 15:0.
14:30
Кория вытаскивает мяч из угла, но Андрей решает гейм ударом в противоположный угол, оформляет очень важный брейк и будет подавать на сет. 5-4.
14:29
Слишком сильно Рублев пробил с хафкорта, аут. 30:40.
14:29
Смэш от задней укладывал Кория, но попал в коридор. 15:40.
14:28
Аут у Кория, 15:30.
14:28
Отыгрывает мяч аргентинец, 15:15.
14:27
Подача Кория, первый мяч остается за Рублевым. 0:15.
14:26
Сильным ударом в угол Андрей заканчивает этот гейм, 4-4.
14:26
Мощная подача россиянина, Федерико принимает в аут. Больше.
14:25
Затяжной розыгрыш, и удача улыбается Рублеву: мяч попадает в трос и от него опускается в корт. Кория не успевает и без сил падает на грунт. Ровно.
14:24
За заднюю бьет россиянин, больше у Кория.
14:23
Хорошо разыгрывает Рублев, вынуждая аргентинца пробить в коридор. Ровно.
14:22
У Андрея сетка теперь, 30:40.
14:21
Хорош Кория! Сначала вытащил почти «мертвый» мяч из угла, потом отбил смэш, но после очередной араки Рублева попал в сетку. 30:30.
14:20
Федерико запарывает прием, 15:30.
14:20
Аут у Рублева, 0:30.
14:19
Хороший розыгрыш на подаче Андрея, точно в боковую Кория укладывает мяч. 0:15.
14:17
Мощным ударом аргентинец доводит гейм до победы, 4-3 в матче.
14:17
Кория теперь выходит вперед в гейме, 40:30.
14:16
Рублев — в сетку. 30:30.
14:16
Еще одна сетка у Кория, 15:30.
14:15
Теперь сам аргентинец попадает в сетку, 15:15.
14:15
Снова ошибается Андрей и из удобной позиции бьет в сетку. 15:0 на подаче Кория.
14:14
Очень широко разыграли этот мяч соперники, Рублев пробил в угол, и Кория отправил мяч в аут. Гейм под ноль для Андрея, 3-3.
14:13
Укоротил аргентинец, но Андрей успел и сам ответил укороченным впритык с сеткой — без шансов для Федерико. 40:0.
14:12
Еще одно очко у Андрея, при этом Кория оступается и падает. «Ты в порядке?» — спрашивает его Рублев. Тот отвечает утвердительно, игра продолжается. 30:0.
14:12
Аут у Кория, Рублев берет первый мяч на своей подаче. 15:0.
14:10
Очередной розыгрыш выигрывает Кория и выходит вперед в матче. Впервые за пять геймов игрок взял свою подачу. Рублев уступает 2-3.
14:09
Опять в сетку попадает Рублев, 40:15.
14:08
Влет ударил Рублев, Кория не сумел принять. 30:15.
14:07
Не клеится игра у россиянина, с бэкхенда закрутил в коридор. 30:0.
14:07
В сетку принял удар Рублев и со злости швырнул ракетку о грунт. 15:0.
14:06
На ровном месте ошибся Андрей. Кория побежал за мячом в угол и выскочил за пределы корта, но Рублев не попал в пустую площадку, пробив в аут. Четвертый брейк в четырех геймах, 2-2.
14:06
У сетки соперники обменялись мячами, последнее слово осталось за Федерико. 15:40.
14:05
Эйсом отыгрывает Рублев один мяч, 15:30.
14:05
Удачно укоротил Кория от задней линии, Андрей не успел. 0:30.
14:04
Проигрывает Рублев первый мяч на своей подаче, сетка. 0:15.
14:02
И еще один брейк в этом матче! Кория попадает в сетку и проигрывает гейм, 2-1 в пользу Рублева.
14:02
В противоположный теперь угол пробил Андрей, и снова аргентинец не дотянулся. 30:40.
14:01
А вот сейчас Рублев хорошо загонял соперника, Кория в итоге не успел достать мяч из угла. 30:30.
14:00
От задней линии Андрей отбил неудачно — аут. 30:15.
14:00
Двойную ошибку допускает Федерико, 15:15.
13:59
Третий гейм, Рублев бьет в коридор на подаче аргентинца. 15:0.
13:59
Отдал гейм россиянин, пробив в аут. Обратный брейк у Кория, 1-1.
13:58
Кория бил с хафкорта — удобно для Андрея, но тот пробил в сетку. 30:40.
13:58
Мощный кросс положил Андрей. Федерико с трудом дотянулся, но отправил мяч в аут. 30:30.
13:57
Кория поймал Рублева на противоходе, 15:30.
13:57
Отыгрался россиянин, 15:15.
13:56
Запарывает Рублев первый мяч на своей подаче, аут. 0:15.
13:55
С трудом, но довел Андрей гейм до победы. 1-0.
13:54
Хорошо атаковал Андрей, но аут по длине. Ровно.
13:53
Снова Рублев впереди, аргентинец попадает в сетку.
13:52
В первом же гейме пошла заруба. Андрей отыграл мяч, Кория вновь вышел вперед. Сейчас ровно. Андрей имел гемйбол, но упустил его.
13:49
15:0, Рублев принимает в аут.
13:48
Поехали! Кория на подаче!
13:45
Разминаются спортсмены, считанные минуты остались до начала.
13:31
Собственно, именно из-за игры Джере с Хюслером еще немного сдвинуто начало матча с участием Рублева — но ненадолго. Джере обыграл Хюслера в двух сетах 7:5, 6:2, центральный корт освободился, и в 13:45 Андрей должен начать игру.
13:25
В параллельном матче почти определился теннисист, с которым в третьем круге сыграет победитель пары Кория — Рублев. Серб Ласло Джере всего в одном гейме от победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.
13:20
Рублев начинает борьбу на турнире со второго круга. Его соперник же в первом круге выбил из борьбы соотечественника Федерико Дельбониса.
13:15
В матче второго круга грунтового турнира АТР в шведском Бостаде аргентинец Федерико Кория, 65-я ракетка мира, встречается с россиянином Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях