Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На Кипре мужчина избил женщину с ребенком 14:29
Британске медсестры пожаловались на запрет пить воду... 14:29
Бородина заявила о невозможности дружбы между мужчиной и... 14:28
В МИД Венгрии заявили, что Вена и Будапешт не готовы говорить... 14:28
Американка узнала, что парень ее бросил, пролетев к нему... 14:26
Вандалы изрисовали памятник Петру I в украинской Полтаве 14:26
«Как в сумасшедшем доме»: Бородина попала... 14:24
В Госдуме заявили, что деятельность нового молодежного движения... 14:24
Евросоюз и Азербайджан подпишут газовый меморандум 14:22
В Госдуме рассказали о планах открыть отделения нового... 14:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Начать с победы: Рублев стартует в Бостаде матчем с Кория. LIVE

Теннис. ATP. Бостад. Второй круг. Кория — Рублев. ОНЛАЙН

close
100%
Теннисист Андрей Рублев

Теннисист Андрей Рублев

Jean-Francois Badias/AP
В шведском Бястаде на грунтовом турнире АТР россиянин Андрей Рублев, посеянный под вторым номером, стартует со второго круга матчем против аргентинца Федерико Кориа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:38

В угол кладет мяч Рублев, аргентинец вешает свечу в аут. 30:40.

14:38

В сетку укорачивает аргентинец, 30:30.

14:37

Отыгрывает мяч Рублев, 30:15.

14:37

И 30:0 уже.

14:36

Берет первый мяч на своей подаче Кория. 15:0.

14:35

Еще один аут — 5-5.

14:34

В аут бьет Рублев и кричит от злости. 30:40.

14:34

Аут у Рублева, 30:30.

14:33

Вновь Андрей выходит вперед, 30:15.

14:33

После очередной подачи челлендж берет Кория — аут у Рублева. 15:15.

14:32

Хороший розыгрыш, Кория принял укороченный, Рублев ответил, и аргентинец пробил за боковую. 15:0.

14:30

Кория вытаскивает мяч из угла, но Андрей решает гейм ударом в противоположный угол, оформляет очень важный брейк и будет подавать на сет. 5-4.

14:29

Слишком сильно Рублев пробил с хафкорта, аут. 30:40.

14:29

Смэш от задней укладывал Кория, но попал в коридор. 15:40.

14:28

Аут у Кория, 15:30.

14:28

Отыгрывает мяч аргентинец, 15:15.

14:27

Подача Кория, первый мяч остается за Рублевым. 0:15.

14:26

Сильным ударом в угол Андрей заканчивает этот гейм, 4-4.

14:26

Мощная подача россиянина, Федерико принимает в аут. Больше.

14:25

Затяжной розыгрыш, и удача улыбается Рублеву: мяч попадает в трос и от него опускается в корт. Кория не успевает и без сил падает на грунт. Ровно.

14:24

За заднюю бьет россиянин, больше у Кория.

14:23

Хорошо разыгрывает Рублев, вынуждая аргентинца пробить в коридор. Ровно.

14:22

У Андрея сетка теперь, 30:40.

14:21

Хорош Кория! Сначала вытащил почти «мертвый» мяч из угла, потом отбил смэш, но после очередной араки Рублева попал в сетку. 30:30.

14:20

Федерико запарывает прием, 15:30.

14:20

Аут у Рублева, 0:30.

14:19

Хороший розыгрыш на подаче Андрея, точно в боковую Кория укладывает мяч. 0:15.

14:17

Мощным ударом аргентинец доводит гейм до победы, 4-3 в матче.

14:17

Кория теперь выходит вперед в гейме, 40:30.

14:16

Рублев — в сетку. 30:30.

14:16

Еще одна сетка у Кория, 15:30.

14:15

Теперь сам аргентинец попадает в сетку, 15:15.

14:15

Снова ошибается Андрей и из удобной позиции бьет в сетку. 15:0 на подаче Кория.

14:14

Очень широко разыграли этот мяч соперники, Рублев пробил в угол, и Кория отправил мяч в аут. Гейм под ноль для Андрея, 3-3.

14:13

Укоротил аргентинец, но Андрей успел и сам ответил укороченным впритык с сеткой — без шансов для Федерико. 40:0.

14:12

Еще одно очко у Андрея, при этом Кория оступается и падает. «Ты в порядке?» — спрашивает его Рублев. Тот отвечает утвердительно, игра продолжается. 30:0.

14:12

Аут у Кория, Рублев берет первый мяч на своей подаче. 15:0.

14:10

Очередной розыгрыш выигрывает Кория и выходит вперед в матче. Впервые за пять геймов игрок взял свою подачу. Рублев уступает 2-3.

14:09

Опять в сетку попадает Рублев, 40:15.

14:08

Влет ударил Рублев, Кория не сумел принять. 30:15.

14:07

Не клеится игра у россиянина, с бэкхенда закрутил в коридор. 30:0.

14:07

В сетку принял удар Рублев и со злости швырнул ракетку о грунт. 15:0.

14:06

На ровном месте ошибся Андрей. Кория побежал за мячом в угол и выскочил за пределы корта, но Рублев не попал в пустую площадку, пробив в аут. Четвертый брейк в четырех геймах, 2-2.

14:06

У сетки соперники обменялись мячами, последнее слово осталось за Федерико. 15:40.

14:05

Эйсом отыгрывает Рублев один мяч, 15:30.

14:05

Удачно укоротил Кория от задней линии, Андрей не успел. 0:30.

14:04

Проигрывает Рублев первый мяч на своей подаче, сетка. 0:15.

14:02

И еще один брейк в этом матче! Кория попадает в сетку и проигрывает гейм, 2-1 в пользу Рублева.

14:02

В противоположный теперь угол пробил Андрей, и снова аргентинец не дотянулся. 30:40.

14:01

А вот сейчас Рублев хорошо загонял соперника, Кория в итоге не успел достать мяч из угла. 30:30.

14:00

От задней линии Андрей отбил неудачно — аут. 30:15.

14:00

Двойную ошибку допускает Федерико, 15:15.

13:59

Третий гейм, Рублев бьет в коридор на подаче аргентинца. 15:0.

13:59

Отдал гейм россиянин, пробив в аут. Обратный брейк у Кория, 1-1.

13:58

Кория бил с хафкорта — удобно для Андрея, но тот пробил в сетку. 30:40.

13:58

Мощный кросс положил Андрей. Федерико с трудом дотянулся, но отправил мяч в аут. 30:30.

13:57

Кория поймал Рублева на противоходе, 15:30.

13:57

Отыгрался россиянин, 15:15.

13:56

Запарывает Рублев первый мяч на своей подаче, аут. 0:15.

13:55

С трудом, но довел Андрей гейм до победы. 1-0.

13:54

Хорошо атаковал Андрей, но аут по длине. Ровно.

13:53

Снова Рублев впереди, аргентинец попадает в сетку.

13:52

В первом же гейме пошла заруба. Андрей отыграл мяч, Кория вновь вышел вперед. Сейчас ровно. Андрей имел гемйбол, но упустил его.

13:49

15:0, Рублев принимает в аут.

13:48

Поехали! Кория на подаче!

13:45

Разминаются спортсмены, считанные минуты остались до начала.

13:31

Собственно, именно из-за игры Джере с Хюслером еще немного сдвинуто начало матча с участием Рублева — но ненадолго. Джере обыграл Хюслера в двух сетах 7:5, 6:2, центральный корт освободился, и в 13:45 Андрей должен начать игру.

13:25

В параллельном матче почти определился теннисист, с которым в третьем круге сыграет победитель пары Кория — Рублев. Серб Ласло Джере всего в одном гейме от победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.

13:20

Рублев начинает борьбу на турнире со второго круга. Его соперник же в первом круге выбил из борьбы соотечественника Федерико Дельбониса.

13:15

В матче второго круга грунтового турнира АТР в шведском Бостаде аргентинец Федерико Кория, 65-я ракетка мира, встречается с россиянином Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+