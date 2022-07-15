Сражение за Бостад: Рублев бьется с Джере в 1/4 финала. LIVE

Баес ведет 5:3 и очень близок к победе. Рублев и Джере должны начать в 19.40 мск. Ну или хотя бы выйти в это время на корт.
Баес повел с брейком — 3:2. Ну а встреча Рублев — Джере сейчас официально значится в 19.25 мск.
У Баеса с Тимом все очень плотно и медленно — австриец ведет в третьей партии со счетом 2:1. Но на подаче его соперник.
Выиграл Тим тай-брейк со счетом 7-5. Третий сет сейчас будет. Матч Рублева с Джере ориентировочно начнется теперь в 19.15 мск. Ждем.
У Баеса с Тимом все очень упорно. 4-4 на тай-брейке. Если партию возьмет Тим, то Рублеву и Джере придется еще подождать.
Наш матч начнется по окончании поединка Себастьяна Баеса и Доминика Тима. Там определяется будущий соперник нашей пары по полуфиналу. Баес выиграл первый сет, а во втором сейчас начнется тай-брейк.