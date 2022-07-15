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Спорт

Сражение за Бостад: Рублев бьется с Джере в 1/4 финала. LIVE

Теннис. ATP-250. Бостад. Четвертьфинал. Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублев (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира серии ATP-250, который проходит в Бостаде, сражается с представителем Сербии Ласло Джере. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Баес ведет 5:3 и очень близок к победе. Рублев и Джере должны начать в 19.40 мск. Ну или хотя бы выйти в это время на корт.

19:11

Баес повел с брейком — 3:2. Ну а встреча Рублев — Джере сейчас официально значится в 19.25 мск.

19:04

У Баеса с Тимом все очень плотно и медленно — австриец ведет в третьей партии со счетом 2:1. Но на подаче его соперник.

18:42

Выиграл Тим тай-брейк со счетом 7-5. Третий сет сейчас будет. Матч Рублева с Джере ориентировочно начнется теперь в 19.15 мск. Ждем.

18:35

У Баеса с Тимом все очень упорно. 4-4 на тай-брейке. Если партию возьмет Тим, то Рублеву и Джере придется еще подождать.

18:30

Наш матч начнется по окончании поединка Себастьяна Баеса и Доминика Тима. Там определяется будущий соперник нашей пары по полуфиналу. Баес выиграл первый сет, а во втором сейчас начнется тай-брейк.

18:20

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В Бостаде проходит турнир серии ATP-250, где в четвертьфинале российский теннисист Андрей Рублев бьется с представителем Сербии Ласло Джере. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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