Сражение на старте: Рублев бьется с Беранкисом в Гамбурге. LIVE

13:50

Игра состоится на центральном корте, она поставлена вторым запуском после матча WTA между Александрой Крунич из Сербии и белоруской Александрой Саснович. Эта встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2, так что Рублев и его соперник должны начать в запланированное время — в 14:00 мск.