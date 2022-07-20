Сражение на старте: Рублев бьется с Беранкисом в Гамбурге. LIVE

Во втором круге турнира серии ATP-500 российский теннисист Андрей Рублев сражается с представителем Литвы Ричардсом Беранкисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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14:29
Забирает все-таки свою подачу Андрей, 4-1.
14:28
211 км/ч — такова скорость очередной подачи навылет Рублева. Больше.
14:28
Собрался Андрей, от сетки хорошо пробил, и Ричардас, с трудом достав мяч, по высокой дуге отправил его в аут. Ровно.
14:27
Эйс, 40:30.
14:27
Теперь удалась подача Андрею, Беранкис принял в сетку. 40:15.
14:26
В аут подает Рублев, 0:40.
14:26
По длине ошибается россиянин, 0:30.
14:26
Уступает Рублев первый мяч на своей подаче, 0:15.
14:25
Что-то непонятное делает Беранкис! Выходит к сетке и в нее же попадает! Есть брейк у Рублева, 3-1 он ведет в сете.
14:24
Абсолютно идентичная ошибка! У россиянина преимущество теперь, второй брейк-пойнт.
14:24
Нелепая ошибка литовца — Рублев принял подачу, мяч летел очень удобно для Беранкиса, но с хафкорта он зарядил в сетку. Ровно.
14:23
Точно в угол подал Беранкис, Рублев достает мяч, но отправляет его за пределы корта. Больше.
14:23
Ободом принимает мяч Рублев и упускает его, ровно.
14:22
По длине ошибается Беранкис, у Рублева первый брейк-пойнт в этом матче. 30:40.
14:22
Аут у прибалта, 30:30.
14:21
В коридор запустил мяч Ричардас, 30:15.
14:20
Не получился прием у россиянина, 30:0.
14:20
У сетки Беранкис переиграл соперника, пробив в пустой квадрат. 15:0.
14:17
Снова эйс, и Андрей ведет в партии 2-1.
14:17
А вот теперь Беранкис принял, Андрей не подстроился и отбил в аут. 40:15.
14:17
Не удается прием Ричардасу, 40:0.
14:16
От сетки Андрей вместо того, чтобы пробить в свободный корт, попал точно на ракетку Беранкису, но тот ответил ударом в сетку. 30:0.
14:16
Аут по длине у литовца, 15:0.
14:15
Снова не удается прием Андрею, его соперник забирает свою подачу. 1-1.
14:15
Сетка у Беранкиса, 40:30.
14:14
Ричардас поймал соперника на противоходе, 40:15.
14:14
Андрей бьет в аут на приеме. 30:15.
14:13
Сорвался мяч у прибалта, аут, 15:15.
14:13
Сорвал прием Рублев, 15:0 на подаче Беранкиса.
14:12
Эйсом россиянин выигрывает первый гейм. 1-0.
14:11
Литовец открыл угол, и Рублев отправил туда мяч. 40:30.
14:11
В аут бьет Андрей, 30:30.
14:11
Выигрывает россиянин еще одно очко, 30:15.
14:10
Двойную ошибку допускает Андрей в дебюте матча, 15:15.
14:10
Аут у Беранкиса, 15:0.
14:10
Начали! Рублев на подаче!
14:03
Спортсмены приступили к разминке.
13:50
Игра состоится на центральном корте, она поставлена вторым запуском после матча WTA между Александрой Крунич из Сербии и белоруской Александрой Саснович. Эта встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2, так что Рублев и его соперник должны начать в запланированное время — в 14:00 мск.
13:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, где сражаются россиянин Андрей Рублев и представитель Литвы Ричардас Беранкис.
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